Revue de Presse PSG : Safonov-Donnarumma, RB Leipzig…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 10 août 2024. Pas de hiérarchie établie au poste de gardien de but, l’arrivée de Matvey Safonov doit challenger Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a récupéré un groupe étoffé avant le match face au RB Leipzig…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la concurrence au poste de gardien de but au PSG. Avec l’arrivée de Matvey Safonov, le club parisien n’a pas établi de hiérarchie claire. L’objectif est de challenger Gianluigi Donnarumma. La saison passée, Luis Enrique n’a jamais remis en cause le statut de numéro un du portier italien. L’ancien de l’AC Milan était titulaire dans tous les grands rendez-vous en Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France. « Sur la scène nationale, le vainqueur de l’Euro 2021 a fait une très bonne saison. Mais en C1 il n’a pas été décisif dans les matches couperets. Par ailleurs, s’il a d’autres qualités, notamment sur sa ligne, où il est un des meilleurs du monde, une interrogation persiste sur sa capacité à entrer dans le moule désiré par le staff », rapporte L’E. L’an passé, le coach parisien était à l’origine de l’arrivée d’Arnau Tenas. Réputé pour son jeu au pied, le portier espagnol a répondu aux attentes en interne. C’est pour cela que le board des Rouge & Bleu a repoussé les approches du RC Lens et des clubs de Liga pour le conserver, même s’il est encore jugé un peu tendre pour occuper un premier rôle. Ainsi, le recrutement de Matvey Safonov a pour but de rebattre les cartes au poste de gardien de but. Doté d’une meilleure expérience (175 matches dans l’élite dont 17 en Coupe d’Europe), l’international russe répond aux objectifs de Luis Enrique d’avoir trois portiers compétitifs. « L’objectif est aussi, clairement, de challenger et de tirer le meilleur de Donnarumma, en vertu de la logique de la concurrence prisée par le coach dans toutes les lignes. »

Pour remplacer le départ libre de Keylor Navas, Luis Campos a travaillé discrètement depuis plusieurs mois la signature de Matvey Safonov. Lors des discussions pour sa venue, la direction parisienne lui a fait comprendre qu’il aurait sa chance. Il y a quelques semaines dans un entretien, le portier de 25 ans avait déjà annoncé la couleur : « On ne m’a pas dit que j’étais le numéro 2. Je viens à Paris pour jouer. Même s’ils me disaient que je serais numéro 2, je ne les écouterais pas. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas être remplaçant. Si je commence la saison numéro 2, les choses ne seront pas faciles pour le numéro 1. Je lutterai sans cesse. J’ai toujours été le numéro 1 jusqu’à présent. » Matvey Safonov a disputé la première rencontre amicale dans son intégralité tandis que Gianluigi Donnarumma, récemment revenu à l’entraînement, était resté à Paris. Et ce deuxième match de préparation face au RB Leipzig ce samedi sera scruté de près car « la hiérarchie dans le but va bel et bien se dessiner en fonction des choix de Luis Enrique et de ce qu’il voit », explique L’E. En raison de son passé au club, l’Italien débute avec de l’avance sur la concurrence, mais reste à savoir comment il gèrera cette nouvelle situation.

Le quotidien sportif se penche aussi sur la rencontre de ce samedi (18h sur beIN SPORTS et PSG TV Premium) face au RB Leipzig. Et à l’exception d’Arnau Tenas et Achraf Hakimi, Luis Enrique a pu retrouver un groupe au complet. En effet, ce vendredi, Manuel Ugarte, Senny Mayulu et Fabian Ruiz ont effectué leur retour au Campus PSG. Récemment officialisé, Willian Pacho a aussi participé à l’entraînement du jour. Le coach parisien pourra donc s’appuyer sur un groupe plus étoffé pour le match face au club allemand, au Red Bull Arena. Il devrait intégrer d’autres internationaux (Marquinhos, Vitinha…) sans certitude qu’ils débutent. « Beraldo (petite alerte cheville) et Moscardo devraient être ménagés. Luis Enrique communiquera les éléments retenus ce matin et la délégation fera l’aller-retour dans la journée », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.