Revue de presse PSG : Safonov, Doué, entraînement…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 décembre 2025. Pour Matvey Safonov, c’est maintenant ou jamais, Désiré Doué se rapproche d’un retour, les coulisses du média day au Campus…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Matvey Safonov. Le quotidien sportif indique que le gardien russe devrait connaître ses premières minutes de jeu avec le PSG cette saison contre Rennes demain soir (21h05, Ligue 1 +). En effet, Lucas Chevalier, dont la cheville n’est pas totalement rétablie, devrait déclarer forfait pour la rencontre contre les Bretons. Numéro 1 en sélection russe, sa situation pourrait voir se statut être remis en cause, indique le quotidien sportif. « Les supporters pensaient que le départ de Donnarumma lui donnerait plus de place, assure Vladislav Shapiro, journaliste pour le média russe Sport 24. Le fait qu’il ne joue pas du tout a des conséquences sur sa place en sélection. Forcément, compte tenu de la situation, les Russes ne comprennent pas trop pourquoi il est encore appelé. Il risque même de perdre sa place. Le gardien de Krasnodar (Stanislav Agkatsev) et celui du Zénith Saint-Pétersbourg (Denis Adamov) peuvent lui prendre sa place de numéro 1. La seule solution, c’est qu’il joue en club et c’est ce que les supporters veulent. » Une double pression qui n’est pas de nature à effrayer l’ex-gardien de Krasnodar (26 ans), acheté 20 M€ à l’été 2024. Au contraire, le Russe attend de pouvoir s’exprimer depuis plusieurs mois, convaincu qu’il peut faire le match avec Chevalier. En privé, le natif de Krasnodar, très à l’aise dans son quotidien parisien, ne s’en cache pas : il s’attendait à jouer plus régulièrement après le départ de Donnarumma. L’arrivée de Chevalier devait représenter une concurrence plus facile à assumer dans son esprit. Mais les premières semaines compliquées du Français n’ont jamais ouvert la porte à un changement dans le but parisien. En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte. Et avancer qu’une rotation aurait pu être de nature à « piquer » l’ex-Lillois, assure L’Equipe. Luis Enrique a toujours voulu offrir à sa recrue estivale du temps pour s’installer et n’a jamais envisagé de changement. Contacté, son entourage n’a pas souhaité faire de commentaires au sujet de la situation du Russe, renvoyant vers le PSG. Son avenir peut-il s’écrire ailleurs cet hiver ? Au club, on maintient qu’avec Safonov, Paris dispose d’un « énorme gardien ». Une manière de gagner du temps avant de promouvoir à court ou moyen terme Marin, qui dispose d’une grosse cote en interne ?, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien s’intéresse à Désiré Doué, qui a fait son retour à l’entraînement collectif du PSG hier. Le quotidien francilien indique que Désiré Doué retrouvait, petit à petit, un très bon niveau athlétique et que son retour à la compétition se comptait très certainement en jours. Frais comme un gardon, précis devant le but, affûté, le Golden Boy 2025 a participé à la totalité de la séance avec le groupe parisien et baladé son aisance balle au pied, un gros mois après sa lésion musculaire à la cuisse droite survenue le 29 octobre à Lorient. « Le PSG n’entend pas se précipiter au sujet d’un joueur déjà écarté des terrains pendant six semaines en raison d’une première blessure au mollet droit contractée avec les Bleus en septembre. Il était d’ailleurs prévu que Doué reprenne les exercices sur le terrain durant la semaine. L’international français de 20 ans est donc dans les temps de passage de son processus de récupération, et sa présence dans le bulletin médical du club est le signe qu’il pourrait encore un peu patienter avant de retrouver la compétition. » L’imaginer pouvoir intégrer le groupe pour le déplacement européen à Bilbao en Ligue des champions, mercredi prochain, n’est, en revanche, pas une hypothèse totalement farfelue. À l’heure où le PSG aborde une fin d’année chargée avec cinq matchs à disputer en quinze jours – dont la Coupe intercontinentale le 17 décembre à Doha – le retour de « DD » ravirait le staff de Luis Enrique qui sait pouvoir compter sur sa créativité sur le front de l’attaque. Doué, lui, entend se servir de cette période pour relancer la machine et redevenir un acteur de premier plan. conclut Le Parisien.

L’Équipe revient également sur le média day du PSG et l’ouverture de l’intégralité de l’entraînement aux médias. Le Campus PSG de Poissy est une forteresse qui se laisse difficilement visiter. Jeudi, le centre d’entraînement des champions d’Europe a ouvert ses portes quelques heures durant, le temps d’un « media day ». Une démarche dont le club n’est pas coutumier et qui a attiré 65 journalistes et influenceurs, souligne le quotidien sportif. « Marquinhos et ses partenaires ont enchaîné les ateliers avec sérieux. Ce qui frappe, dès le toro qui fait office d’échauffement, c’est l’intensité et le niveau technique. Disposés en deux groupes dans des rectangles de quelques mètres de côté, les Parisiens alternent les passes claquées, les subtils « exter ». Le rythme est plus soutenu que les habituels petits jeux similaires en veille de match, lorsque les sourires sont souvent de rigueur. » Doudoune sur le dos, Luis Enrique et ses adjoints ne ratent rien, concluent chaque action d’un mot ou d’un geste. Pas le temps de souffler qu’on bascule sur les travaux pratiques, avec des oppositions sur terrain réduit. Alors que l’écran compte scrupuleusement les buts, l’effectif est réparti en trois mini-groupes : maillots noirs, chasubles rouges et chasubles vertes. Gonçalo Ramos impressionne dans le dernier geste, tout comme Matvey Safonov dans le but. Illia Zabarnyi étale sa puissance, Désiré Doué – très affûté – confirme qu’il est tout proche d’un retour, avance le quotidien sportif. La séance se termine par une séquence de frappes où, une fois n’est pas coutume, Vitinha se montre particulièrement maladroit.

Le Parisien évoque également ce media day. Une opération encouragée par la nouvelle directrice de la communication du club, Anne Descamps, en poste depuis l’été, assure le quotidien francilien. Un entraînement du PSG, c’est d’abord des installations exceptionnelles, fantastiques, avec ce gazon béni, boosté par des lampes énormes et mobiles de luminothérapie, un écran géant aussi imposant que les deux installés au Parc des Princes, où les joueurs découvrent les équipes pour les jeux. Les 20 membres de l’effectif ont été encadrés par 17 personnes issues du staff technique, tous en doudoune grise siglée du club, 13 pour les joueurs de champ, 4 pour les trois gardiens, détaille Le Parisien. C’est aussi la confirmation d’un Luis Enrique ultra-présent, participant au toro initial d’échauffement, guidant sa troupe en français pendant l’opposition finale « Avance, avance ! » ; « sans faute, sans faute ! » à Senny Mayulu engagé dans un duel, s’offrant un aparté avec Willian Pacho et Lucas Hernandez à la fin. Un entraînement du PSG, c’est aussi s’apercevoir qu’un simple toro peut déboucher sur un poing rageur d’Ousmane Dembélé qui remporte le point ou voir Bradley Barcola tomber à la renverse de rire parce que le Ballon d’Or s’est déchiré sur une passe. Entre l’échauffement avec ballon et l’opposition finale sur terrain très réduit qui doit leur rappeler leur ordinaire face aux blocs bas, les Parisiens ont travaillé en deux groupes, l’un de cinq, l’autre de douze.















