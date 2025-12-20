Revue de presse PSG : Safonov, gardiens, Beraldo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 décembre 2025. Pour Safonov, une blessure qui tombe au pire moment, que va changer la blessure de Safonov dans la hiérarchie des gardiens, Lucas Beraldo déclassé…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la fracture à la main gauche de Matvey Safonov qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Le quotidien francilien indique que selon ses informations, c’est bien sur ce troisième tir au but que le gardien du PSG s’est blessé, posant la main droite au sol avant de stopper la frappe de Pedro de sa main opposée, un arrêt presque impossible à réaliser mais qu’il a réussi. Ce qui glorifie encore plus sa séance. C’est ce qu’il a confié au staff technique et médical. « En interne, on se disait impressionné ces dernières heures par sa capacité à achever la séance de Doha avec une fracture. Un surhomme, assurément. » Ce coup dur intervient au pire moment pour lui alors qu’il avait la possibilité, après quatre prestations d’affilée convaincantes, d’inverser la hiérarchie. Il se voyait déjà jouer les premiers matchs de 2026, comme un derby face au PFC (le 4 janvier), le Trophée des champions contre Marseille (le 8) ou un sommet de Ligue 1 contre Lille (le 16), assure Le Parisien. Dans le meilleur des cas, Safonov pourrait réintégrer le groupe du PSG le 20 janvier pour le déplacement à Lisbonne contre le Sporting à l’occasion de la 7e journée de la Ligue des champions. Luis Enrique a prouvé sa prudence avec les retours de blessure, ce qui suppose un passage sur le banc d’abord pour le Russe. Après contre Auxerre (23 janvier) ou Newcastle (28 janvier), la concurrence redeviendrait envisageable. Seul l’entraîneur espagnol sait ce qu’il aurait décidé au basculement vers 2026. En attendant le rétablissement du portier héroïque à Doha, Chevalier va renseigner sur sa digestion de cet épisode qui a fragilisé sa position de numéro 1 incontesté jusque-là, conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque aussi la blessure de Matvey Safonov et s’interroge sur ce que cela va changer sur le feuilleton de la hiérarchie des gardiens au PSG. Alors que l’intérim réussi de l’ancien de Krasnodar annonçait une concurrence accrue et un possible basculement de la hiérarchie, le voilà dans la même position que Chevalier après le coup à la cheville droite reçu par l’ancien Lillois à Monaco, avance le quotidien sportif. Si son statut s’est effrité sous l’effet d’une blessure, le niveau affiché par Lucas Chevalier posait également question depuis son arrivée l’été dernier. Passée la déception de ne pas débuter face à Flamengo, il s’était dit en privé déterminé à tout faire pour retrouver sa place. Sans la moindre assurance d’être encore maître de la situation, lance L’Equipe. Alors que la Coupe de France apparaît, d’ordinaire, comme un terrain de jeu propice pour les seconds couteaux, Chevalier se tenait déjà prêt à jouer contre Fontenay-le-Comte avant de prendre connaissance de la blessure de Safonov, avance L’Equipe. Reste à savoir ce que décidera Luis Enrique. La saison passée, l’entraîneur parisien avait aligné Safonov, la doublure de Donnaruma, face à Lens (1-1, 4 -3 aux t.a.b.) à ce même stade de la compétition. Arnau Tenas, le 3e dans la hiérarchie, avait joué le tour suivant contre Espaly (4-2), une N3 comme Fontenay. Dans l’entourage de Renato Marin, si Chevalier est bien disponible, on semblait avoir du mal à croire, vendredi, à l’hypothèse d’une première titularisation du natif de Sao Paulo cette saison.

Le quotidien sportif se penche également sur la situation de Lucas Beraldo. Son temps de jeu cette saison s’est exclusivement cantonné à la Ligue 1 (neuf apparitions, dont huit comme titulaire, et aucune en Ligue des champions, seul joueur de champ inscrit sur la liste sans être formé au club dans ce cas). Si sa situation ne l’enchante guère, le défenseur (22 ans) n’en a pas non plus fait assez lorsqu’il a joué pour semer le doute dans l’esprit de l’entraîneur Luis Enrique. À l’image de ses prestations peu convaincantes contre Strasbourg (3-3, le 17 octobre) ou Le Havre (3-0, le 22 novembre), son manque de culture défensive continue d’interpeller, assure L’Equipe. Dans son entourage, on balaye les doutes autour de sa capacité à s’imposer et de possibles envies d’ailleurs, alors que l’international auriverde (cinq sélections) s’était appuyé sur de puissants intermédiaires, l’été dernier, pour obtenir un temps de jeu plus conséquent ailleurs. Au PSG, sauf offre très importante, un départ cet hiver de Beraldo n’apparaît pas non plus d’actualité. Avec la mise au repos de Willian Pacho, le Brésilien devrait avoir l’occasion, ce samedi soir contre Fontenay-le-Comte (N3) en 32es de finale de la Coupe de France (21 heures à Nantes), de retrouver une place de titulaire après avoir été handicapé début décembre par un souci au mollet gauche.







