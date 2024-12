Revue de presse PSG : Safonov, Mbappé, Lens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 décembre 2024. Matvey Safonov compte bien déloger Gianluigi Donnarumma, la suite du conflit Mbappé-PSG, Gervais Martel évoque le choc Lens / PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le poste de gardien numéro 1 du PSG. S’il est actuellement occupé par Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov compte bien bousculer la hiérarchie et prendre la place du portier italien. Avec la blessure de l’ancien milanais, l’international russe devrait retrouver une place de titulaire. Cette rencontre contre Lens, pour le compte des 32es de finale de Coupe de France « devrait offrir à Safonov une nouvelle opportunité dans le duel à distance introduit par l’entraîneur Luis Enrique. Lui n’attend que ça. Là où certains estiment qu’il s’est jeté dans une drôle de gueule du loup, Safonov y a vu un tremplin pour s’affirmer sur la scène internationale. » Le quotidien sportif explique que Matvey Safonov n’a pas fait son choix de rejoindre le PSG sur un coup de tête. Depuis longtemps, il lorgnait vers l’Ouest, après plusieurs amorces inabouties de Premier League. Aram Fundukyan, vice-président de Krasnodar, son ancien club, a dévoilé sa discussion avec le portier. « Quand le PSG est venu, je lui ai dit qu’il serait numéro 2. Il m’a dit : « Je n’ai jamais été numéro 2. Ça ne me fait pas peur, je vais essayer et me battre pour le poste de numéro 1. » Il voyait ça comme un challenge. » L’Equipe explique que Matvey Safonov a foi en sa capacité à déboulonner, à terme, la statue italienne. En privé, il confie qu’il ne s’attendait même pas à jouer sur la première partie de saison. Il sait qu’il part de loin et qu’il est méconnu de ce côté du globe. « Culture, langue, coéquipiers, méthodologie : le gardien de la sélection russe se donnait le temps de s’adapter à son nouvel environnement (il s’est dit impressionné par la qualité des joueurs et des entraînements) avant de montrer les crocs et marquer son territoire », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le litige qui oppose Kylian Mbappé sur des primes et salaires impayés. L’Equipe rappelle que le montant s’élève à 55,4 millions d’euros. Dans le détail, la prime à la signature (36,6 millions d’euros), les salaires (5 750 000 euros mensuels correspondant aux mois d’avril, mai et juin 2024) et les primes d’éthique (500 000 euros par mois sur la même période). Selon les informations de la publication, « Delphine Verheyden, l’avocate du capitaine de l’équipe de France, a en effet adressé, vendredi midi, deux courriers à la FFF. Dans le premier, au nom de son client, elle saisit la commission supérieure d’appel de la Fédération au sujet du litige entre le joueur et son ancien club. Face à cette absence de paiement, Mbappé et ses avocats demandent à la FFF de constater le non-respect par le PSG des deux décisions prises à la LFP et de le sanctionner. Ils soulignent au passage que le club parisien nie tout pouvoir à ces commissions (et donc aux instances du football), puisqu’il indique publiquement qu’il ne se pliera qu’à une éventuelle décision des Prud’hommes. Un comportement global jugé « contraire à la morale et à l’éthique. » Dans un second courrier, le clan Mbappé interroge la FFF sur les suites données à sa requête (un premier courrier a été adressé fin août et un autre début novembre) concernant la « validité de la licence UEFA Club, octroyée au club du Paris Saint Germain pour la saison 2024-2025 ». La FFF doit servir d’intermédiaire auprès de l’UEFA sur ce sujet et il est prévu dans le règlement de l’instance européenne qu’un club débiteur puisse être privé de cette fameuse licence nécessaire pour disputer les coupes d’Europe, poursuit L’Equipe. À l’arrivée, le PSG pourrait être doublement sanctionné si la commission supérieure d’appel de la FFF confirme les deux décisions prises à la LFP. Une première fois en France, mais aussi à l’échelle européenne si l’UEFA se saisit du dossier et considère que cette dette à l’égard de Mbappé est condamnable au vu de ses règlements. Mais on n’en est pas encore là dans un litige qui prend des allures de feuilleton à rallonge entre Paris et son ancien attaquant vedette, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG. Il propose une interview de Gervais Martel, ancien président de Lens, adversaire du club de la capitale en 32e de finale de Coupe de France demain soir (21 heures, BeIN Sports 1). L’ancien dirigeant, qui a vaincu un cancer, a évoqué ce choc. « On n’a jamais remporté la Coupe de France. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé (trois finales perdues en 1948, 1975 et 1998). On est l’un des rares clubs de Ligue 1 (avec Brest et Angers) à ne l’avoir jamais gagnée. Pour ce faire, il faut battre tout le monde, c’est une lapalissade. Que ce soit Paris ou Tartempion, il faut passer. En général, après un tirage très dur, on en a un plus facile. On a de bonnes chances. Sur le papier, Paris est au-dessus, et alors ? » Il a également évoqué le PSG de cette saison. « Il est surprenant. Parfois, il me plaît, parfois bof. Contre Lyon (3-1), on pensait qu’il pouvait y avoir un match et il n’y en a pas eu. Il a un énorme potentiel. J’espère que Paris va se qualifier en Ligue des champions même s’il est dans le dur en Coupe d’Europe. »