Revue de Presse PSG : Safonov, Zabarnyi, Mbaye…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 décembre 2025. Matvey Safonov prêt à concurrencer Lucas Chevalier, la cohabitation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi, Ibrahim Mbaye en plein rêve…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Matvey Safonov. En l’absence de Lucas Chevalier face au Stade Rennais, le portier russe a connu sa première titularisation de la saison et s’est montré décisif lors du large succès de son équipe au Parc des Princes (5-0). Sa célébration démonstrative sur son arrêt à l’horizontale sur la frappe d’Esteban Lepaul en dit long sur la détermination du portier de 26 ans à faire le match avec Lucas Chevalier. « L’impact de l’international russe sur le scénario a été considérable. Avec la certitude, en interne, que le club dispose avec Chevalier, Safonov et Renato Marin de trois gardiens de très haut niveau. » Mais à court terme, il semble difficile d’imaginer l’ancien de Krasnodar bousculer la hiérarchie. Malgré des débuts décevants, le statut de Lucas Chevalier ne semble pas être remis en question. Il est même pressenti pour retrouver sa place en Ligue des champions ce mercredi face à l’Athletic Bilbao, s’il est totalement remis de sa blessure à la cheville.

« Au club, on assure que le sujet n’a pas encore été mis sur la table et que, selon un principe cher à Luis Enrique, la concurrence existe à tous les postes. Et tant pis si cela semble un peu moins vrai à celui de gardien… », rapporte L’E. Avec le départ de Gianluigi Donnarumma cet été, Matvey Safonov s’attendait à avoir plus de temps de jeu. La saison passée, à la même période, il avait déjà disputé six rencontres et avait même bouclé l’exercice 2024-2025 avec 17 matchs au total. « Qu’il ait envie de jouer davantage, c’est normal, il a ses ambitions. Si un joueur est content d’être remplaçant, on le sort. Il a beaucoup progressé depuis son arrivée. Il a confirmé qu’il a le niveau pour le PSG », explique-t-on en interne. La question de son départ n’a pas été abordée par son agent le mois dernier lors d’une rencontre avec Luis Campos au Campus PSG.

Le quotidien sportif évoque également la cohabitation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi. Depuis samedi, de nombreuses spéculations ont vu le jour suite à l’absence du défenseur ukrainien. Après le match face au Stade Rennais, Luis Enrique a coupé court à la polémique. « Il est malade », s’est agacé le coach parisien. Selon la version officielle, le joueur de 23 ans souffre d’une grippe avec beaucoup de fièvre. Lors des négociations pour son arrivée à Paris l’été dernier, la présence de Safonov dans l’effectif a été l’un des sujets abordés et Illia Zabarnyi a rejoint Paris en connaissance de cause. « Vous pensez qu’on ne l’a pas pris en compte dans notre réflexion ? », ironise-t-on en haut lieu. Mais l’absence du numéro 6 parisien face aux Rennais a été perçue comme un soulagement par l’Ukraine. Personnellement engagé dans cette guerre en Ukraine, Illia Zabarnyi n’hésite pas à dénoncer les attaques russes sur ses réseaux sociaux. Et il prend le soin de ne pas associer son image à celle de Safonov. « C’est normal qu’il se protège. Safonov est le gardien de la Russie. Mais entre les deux, il n’y a rien d’anormal. Il y a du respect sur le plan professionnel », explique-t-on au PSG.

De son côté, Le Parisien met en avant Ibrahim Mbaye. Samedi, lors de la large victoire face au Stade Rennais, le Titi a inscrit son premier but au Parc des Princes, devant ses parents. Une fierté pour l’attaquant de 17 ans : « J’attendais ce moment depuis longtemps ! J’espère que ça lancera une longue série. C’est un rêve d’enfant, même si je suis encore un enfant », a-t-il déclaré après la rencontre. Son père, Abdoulaye, a aussi exprimé sa joie après ce but : « C’était extraordinaire de le voir faire ça, à son jeune âge dans ce club magnifique et au Parc des Princes en plus. L’essentiel, c’est qu’il continue à travailler pour atteindre ses objectifs et pour nous donner d’autres moments merveilleux, sensationnels et forts comme celui-là. » Troisième buteur le plus jeune de l’histoire du club (derrière Zaïre-Emery et Ogbeche), Ibrahim Mbaye fait partie intégrante de l’effectif de Luis Enrique. « Le coach n’avait pas hésité à le piquer il y a quelques semaines en le renvoyant chez les moins de 19 ans, dans une période où il manquait de confiance et d’actions décisives », rapporte LP.

Mais le Titi n’a pas baissé les bras et s’est relevé, lui qui a seulement manqué quatre matchs cette saison. Surclassé dès son plus jeune âge, Ibrahim Mbaye vit un rêve éveillé depuis quelques semaines. Après avoir connu toutes les équipes de France chez les jeunes des U16 au U20, le numéro 49 des Rouge & Bleu a choisi de représenter le Sénégal. Un « choix du coeur » explique-t-on dans son entourage, motivé par l’envie d’intégrer un groupe expérimenté et compétitif tout de suite. Les Lions de la Téranga ont su se montrer convaincants pour l’accueillir. Et le Titi de 17 ans s’est rapidement mis en évidence avec un match de gala face au Brésil lors de la trêve de novembre puis un festival Kenya (8-0) où il est devenu le plus jeune buteur et passeur de la sélection. Éligible pour disputer la CAN cet hiver, Mbaye aspire aussi à participer à la prochaine Coupe du monde l’été prochain, où il pourrait affronter l’équipe de France en phase de groupes. « À l’été 2026, le natif de Trappes (Yvelines) espère participer à la fête en continuant d’ici là à engranger de l’expérience à Paris, même si les retours d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont accroître considérablement la concurrence dans le secteur offensif et – peut-être – réduire son temps de jeu dans les prochaines semaines », conclut le quotidien francilien.