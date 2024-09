Revue de presse PSG : Safonov, Zaïre-Emery, équipe type…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 septembre 2024. Matvey Safonov va jouer ses premières minutes avec le PSG, Warren Zaïre-Emery postule pour Gérone, une équipe type en train de se dessiner…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la possible première avec le PSG pour Matvey Safonov. Titulaire samedi soir contre Brest, Gianluigi Donnarumma s’est légèrement blessé à la cuisse droite sur une action en fin de match. Selon les informations du quotidien sportif, le numéro 1 du PSG passera des examens complémentaires ce lundi, pour mieux cerner la profondeur de la lésion, et donc la durée de son absence. Pour le remplacer contre Gérone, l’international russe devrait être choisi, « même s’il ne faut pas écarter l’hypothèse que Luis Enrique lui préfère le champion olympique Arnau Tenas et son jeu au pied. » Matvey Safonov, qui avait expliqué qu’il ne venait pas au PSG pour être remplaçant, ressemble jusque-là à la doublure de Donnarumma, même si Luis Enrique énonce rarement de théorie à haute voix quand il s’agit de ses gardiens, avance L’Equipe. Le quotidien sportif indique qu’avec la venue de Safonov, le club parisien avait clairement l’intention de mettre sous pression son gardien italien, globalement pointé du doigt pour n’avoir pas la même influence en Ligue des champions qu’en Ligue 1.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la rencontre contre Gérone, qui devrait être la première officielle de Matvey Safonov avec le maillot du PSG. Le quotidien francilien se demande si l’international russe sera prêt. « Absent lors du déplacement à Lille le 1er septembre en raison d’une infection virale, le portier russe pourrait souffrir d’un léger manque de repères et de compétition s’il venait à être préféré à Arnau Tenas. » Le Parisien rappelle que cette saison, Safonov n’a eu le droit à aucune minute en match officiel, que ce soit avec le PSG ou en sélection russe. Il n’a plus joué en match officiel depuis le 7 juin, même s’il a participé au match amical contre Sturm Graz le 7 aout dernier. Même s’il avait expliqué qu’il ne venait pas pour être numéro 2 et que ce ne serait pas facile pour le numéro 1 s’il n’était pas sur le terrain, ses homologues gardiens ne lui ont apparemment pas tenu rigueur. « Plutôt calme, pas vraiment parmi les plus expansifs, c’est en effet aux côtés de ses concurrents directs ainsi qu’avec le Slovaque Milan Skriniar que le portier russe abandonne parfois son profil de taiseux dans l’intimité du Campus. »

Le quotidien francilien évoque aussi l’état de santé de Warren Zaïre-Emery. Touché à un mollet avec l’équipe de France durant la trêve internationale, le titi du PSG avait dû déclarer forfait contre Brest le week-end dernier. Hier, le milieu de terrain a participé à une partie de la séance avec ceux qui n’avaient pas affronté les Brestois. De son côté, Vitinha, qui était également présent au Campus PSG hier, se rapproche d’un retour sur les terrains. « Mais Luis Enrique attendra néanmoins mardi pour prendre une décision quant à leur présence dans le groupe pour affronter Gérone« , conclut Le Parisien.

L’Equipe se demande si après quatre journées de Ligue 1, le PSG a déjà une équipe type qui se dessine. « Il est toujours un peu dangereux de penser qu’un entraîneur qui a composé quatre onze de départ, 18 titulaires et 21 joueurs différents en quatre journées de Ligue 1 possède son équipe type. Dangereux, considérant l’historique de ses contre-pieds, mais tentant », avance le quotidien sportif. Ce dernier explique que dans le onze titulaire, il n’y a pas beaucoup de place à prendre. « Peut-être une, au milieu, la ligne la plus ouverte à la concurrence, sous l’effet de la bonne fin de saison de Fabian Ruiz, de son remarquable Euro avec l’Espagne, et de son match assez convaincant contre Brest. » En défense, Marquinhos et Willian Pacho partent avec une assez large avance, estime L’Equipe. « De même, en attaque, pour une fois, ou alors pour l’instant, les tendances semblent un peu plus gravées dans le marbre que sur du sable. » Malgré la blessure de Gonçalo Ramos (opéré de la cheville gauche), la continuité d’une saison sur l’autre semble maintenir le statut fragile de Randal Kolo Muani, sorti du banc quatre fois sur quatre (deux buts) et pour lequel, à ce jour, ne change que l’épaisseur des miettes, derrière Marco Asensio, dont la qualité technique, l’influence et les déplacements dans des zones plus élargies conviennent mieux à son entraîneur. Pour l’instant, encore, Désiré Doué est la doublure de Bradley Barcola à gauche, et Lee Kang-In semble essentiellement un recours, malgré ses deux titularisations, conclut L’Equipe.

Le XI « préféré » de Luis Enrique selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (ou Ruiz), Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

Comme après chaque journée, L’Equipe propose son équipe type de la journée de Ligue 1. Dans celle de la quatrième journée, un seul joueur du PSG est présent, Ousmane Dembélé après sa prestation XXL contre Brest ponctuée d’un doublé.

Le XI de la quatrième journée de Ligue 1 de L’Equipe : Rulli (OM) – Lala (Brest), Kehrer (Monaco), Abdelhamid (Saint-Etienne), Bard (Nice) – Zakaria (Monaco), Hojbjerg (OM) –Dembélé (PSG), Davitachvili (Saint-Etienne), Cafaro (Saint-Etienne) – Maupay (OM)