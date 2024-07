Revue de presse PSG : Sancho, Kvaratskhelia, Leao…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 23 juillet 2024. Jadon Sancho, une piste qui répond à plusieurs besoins du PSG, les pistes Khvicha Kvaratskhelia et Rafael Leao toujours d’actualité…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la piste Jadon Sancho. À la recherche d’un joueur de couloir et de déséquilibre, le PSG aurait jeté son dévolu sur l’international anglais de Manchester United. Lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le club de la capitale et Dortmund, où il avait été prêté pour la deuxième partie de saison, Sancho avait fait bonne impression à l’aller comme au retour, par ses incessantes provocations balle au pied qui ont secoué Nuno Mendes, mais aussi par son activité dans le repli pour colmater les espaces, avance le quotidien sportif. « Si l’on ajoute sa polyvalence (il peut évoluer des deux côtés ou dans l’axe), il coche, sur le papier, pas mal des cases prisées par Luis Enrique. » L’Equipe indique que si aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et l’intéressé, ce dernier se montre ouvert à un exil à Paris. « Pour cela, les deux clubs devront aussi trouver un terrain d’entente, sachant qu’ils discutent déjà d’un transfert de Manuel Ugarte. » Le quotidien sportif indique que les dirigeants parisiens pistent un autre joueur de Manchester United, Bruno Fernandes. Mais pour l’international portugais, cela ne devrait pas aller plus loin, indique L’Equipe. « Le milieu portugais est jugé trop cher par rapport aux plans du club de la capitale cet été et il n’est pas une priorité. » L’Equipe conclut en expliquant qu’outre Jadon Sancho, le PSG continue de travailler d’autres pistes comme celles menant à Khvicha Kvaratskhelia ou Rafael Leao. « Sans oublier son autre chantier dans le secteur offensif : essayer de dénicher un finisseur pour remplacer Kylian Mbappé, objectif qui l’a conduit à réactiver le chemin menant au Nigérian Victor Osimhen. »

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour