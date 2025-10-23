Revue de Presse PSG : Senny Mayulu, attaque LdC…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 octobre 2025. Senny Mayulu a pris une nouvelle dimension au sein de l’effectif parisien, l’attaque du PSG affole les compteurs en Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Senny Mayulu. Le milieu de 19 ans a pris une nouvelle dimension cette saison dans l’effectif de Luis Enrique. « Il est brillant, mature, avec la tête sur les épaules », dit-on au sein du club. Après un exercice 2024-2025 où il aura disputé 20 matches en Ligue 1 (dont 8 titularisations), l’international Espoirs français a franchi une nouvelle étape cette saison : il a disputé tous les matches de Ligue des champions du PSG dans la peau d’un titulaire. « Sa mobilité, la qualité de ses déplacements, sa capacité à créer de la supériorité en recevant le ballon dans les pieds ou par la prise de profondeur ont séduit Luis Enrique. Mayulu a aussi profité de l’épidémie de blessures qui a affecté l’effectif parisien pour s’installer dans le paysage », rappelle L’E.

C’est pour ne pas freiner sa progression et lui faire de la place que le PSG n’a pas recruté au milieu de terrain durant le mercato estival. « Mais le club avait un plan pour lui bien avant », insiste-t-on dans son entourage. Avant ce changement de dimension, il faisait partie des rares Titis dont Luis Enrique et Luis Campos avaient jugé capables d’intégrer l’effectif professionnel, avec Yoram Zague (prêté à Copenhague) et Ibrahim Mbaye. Senny Mayulu « était perçu à l’époque comme une potentielle doublure d’un autre titi, Warren Zaïre-Emery.« Mais depuis, le joueur de 19 ans a fait du chemin et a su tirer profit de chacun de ses positionnements sur le terrain pour poursuivre son apprentissage. « Des négociations pour prolonger son contrat qui expire en juin 2027 ont déjà été entamées », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien met en avant la puissance offensive du PSG en Ligue des champions en cette année 2025. L’équipe de Luis Enrique affole les compteurs avec 45 buts inscrits dans la compétition, un record. Les champions d’Europe effraient les équipes adverses à l’image du festival de buts sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) ce mardi. « Une première dans l’histoire de la Ligue des champions puisque jamais avant Paris, un club visiteur n’avait autant de fois fait trembler les filets d’un club allemand sur la scène européenne. » La philosophie de jeu de Luis Enrique permet au PSG d’exporter son attaque dans toute l’Europe. La finale de la Ligue des champions remportée face à l’Inter Milan (5-0) le 31 mai dernier a complètement changé la mentalité de cette formation. Surtout, cette équipe parisienne ne se laisse jamais déborder par les émotions et les évènements défavorables à l’image de l’expulsion d’Illia Zabarnyi ou encore le fait d’être mené au score sur la pelouse du FC Barcelone sans plusieurs joueurs cadres. « Paris n’a rien lâché, n’a pas dévoilé la moindre faiblesse et est entré dans la tête de son adversaire, lui inoculant le doute que les vents contraires auraient logiquement dû faire planer dans son esprit. »

Ce PSG reste imprévisible pour l’adversaire et est capable de marquer dans toutes les positions. La formation de Luis Enrique compte déjà 15 buteurs différents cette saison (dont 9 sur les 13 réalisations marquées en Ligue des champions). Le danger peut venir de partout à l’image d’un Nuno Mendes qui a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 dernières rencontres de Ligue des champions. Les frappes lointaines (8 buts inscrits cette saison) et les coups de pied arrêtés, nouvelle arme parisienne avec 5 réalisations, sont des atouts supplémentaires. « Luis Enrique martèle vouloir un PSG plus imprévisible et plus surprenant : cette nouvelle efficacité sur les phases arrêtées démontre sa volonté d’élargir sa palette et met en lumière la diversité des actions parisiennes. » À cela s’ajoute le retour du meilleur buteur parisien de la saison passée, Ousmane Dembélé. Déjà buteur pour son retour à la compétition, le numéro 10 parisien a une importance capitale dans le jeu de son équipe. « La créativité de l’attaquant à son poste de faux numéro 9 et son activité permanente donnent un tout autre relief au collectif parisien, encore plus insaisissable et plus imprévisible dans ces conditions.Meneur, passeur, buteur, harceleur… Dembélé réunit toutes les qualités pour rendre le jeu des champions d’Europe encore plus spectaculaire et apporter un coup de fouet supplémentaire à un secteur offensif déjà renversant », conclut LP.