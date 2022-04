Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 avril 2022. Le retour en forme de Sergio Ramos, Kheira Hamraoui suspendu une semaine et donc absente face à l’OL,

Le Parisien fait un focus sur le retour de Sergio Ramos et interroge l’ancien capitaine parisien, Eric Rabesandratana. Désormais consultant pour France Bleu Paris, ce dernier estime que l’Espagnol « a pris le contrôle » de la défense parisienne : « C’est naturel chez lui, il donne de la voix et reproduit le boulot qu’il a effectué seize ans au Real. Son importance est primordiale pour la défense mais aussi pour le reste de l’équipe. Il est celui qui réveille tout le monde. » Lors du dernier match face au RC Lens, l’ancien madrilène a pris place au coeur d’une défense à 3, de quoi délivrer ses conseils et consignes. Rabesandratana juge aussi la plus-value dans l’agressivité défensive de l’arrière centrale : « Le jeu de tête, c’est d’abord la lecture de la trajectoire et ensuite ton déplacement. Avec son expérience, son intelligence de jeu, Ramos est très fort dans ce domaine. Il a toujours l’envie de dominer son adversaire. […] C’est primordial d’apporter cette agressivité, de passer le bras devant ton adversaire sans faire de faute. » Entre lui et Marquinhos, « le PSG possède deux des meilleurs défenseurs du monde dans le jeu aérien. » Enfin évidemment, le vice de Sergio Ramos est mis exergue, « un des aspects les plus flagrants du jeu de l’Espagnol » selon Le Parisien. Cette expérience « acquise au fil des années à Madrid ou en sélection qui permet à Sergio Ramos de prendre le dessus tout en gérant ses émotions. »

Le Parisien, révèle que le club de la capitale a acté, la mise à l’écart du groupe de Didier Ollé-Nicolle d’Hamraoui pour une semaine. C’est à la suite d’un rendez-vous entre la milieu de terrain et le board parisien au centre d’entraînement des féminines à Bougival (78) que la nouvelle est tombée. Leonardo, accompagné de son adjoint Angelo Castellazi et du manager général de la section féminine Ulrich Ramé, a fait savoir à Hamraoui que le club ne souhaitait pas la voir prendre part aux entraînements cette semaine afin de préserver le groupe avant le choc retour (30 avril à 21h au Parc des Princes) d’UWCL face aux filles de l’OL. Un choc dont est d’ores et déjà privé l’internationale française (39 sélections). Toujours selon Le Parisien, l’ensemble du groupe a été prévenu de cette décision ce mardi en fin de journée. Par ailleurs, d’autres joueuses impliquées dans l’altercation de samedi dernier ont été reçues par les dirigeants Rouge & Bleu : Katoto, Diani, et Baltimore. Celles-ci ont participé normalement à l’entraînement du jour après un appel au calme, et devraient être présentes ce samedi en Ligue des Champions face à Lyon.

De son côté, L’Equipe se concentre aussi sur l’affaire Hamraoui en expliquant que le PSG était soucieux « de préserver la sérénité » en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’OL. La Française a été reçu il y a 24h par Angelo Castellazzi, Leonardo et Ulrich Rame. La réunion ne s’est pas éternisée. Ollé-Nicole a trois jour pour rendre cette équipe compétitive devant un public chauffé à blanc et un Parc des Princes de tous les records puisque ce mardi, les Rouge & Bleu savent déjà qu’ils vont accueillir au moins plus de 31 000 personnes pour le choc d’UWCL.

Par ailleurs, Diallo et Diani « ne cachent plus leur détestation » envers l’ancienne Barcelonaise et cette dernière “est toujours accompagnée d’un garde du corps mis à disposition par le club, et est suivie par un psychologue” nous apprend L’Equipe. En plus d’être la cible des supporters parisiens, elle est aussi isolée au sein du groupe. Son avenir en sélection s’assombrit et ses chances de participer au prochain Euro « sont très minces ». Pour le quotidien sportif, son comportement de ce week-end ne va pas arranger les choses…