Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce vendredi 19 août. La fin de la piste Mohamed Simakan pour cet été, un intérêt parisien pour un joueur de l’OL, le point sur le départ des indésirables et Achraf Hakimi qui retrouve des couleurs.

Nouveau coup dur pour le PSG dans sa quête de recrutement d’un nouveau défenseur central. Dans son édition du jour, L’EQUIPE indique effectivement que Mohamed Simakan ne rejoindra pas le club de la capitale d’ici au 31 août prochain. Le défenseur français très apprécié par Luis Campos ne quittera pas le RB Leipzig pour une raison simple : l’écurie allemande estime ne pas avoir assez de temps pour trouver une solution sur le marché des transferts afin de le remplacer. Néanmoins, le nom de Mohamed Simakan pourrait revenir dans l’actualité du PSG au cours des prochains mois. En effet, le quotidien français explique que cet échec estival ne met pas du tout fin à l’intérêt parisien. En ce sens, des échanges réguliers vont se poursuivre entre Paris et Leipzig ainsi qu’avec l’entourage du joueur.

Malgré cet échec, L’EQUIPE précise que le PSG reste à la recherche d’une recrue en défense centrale et que Milan Skriniar est toujours bien évidemment pisté dans cette optique. En ce sens, le quotidien français affirme qu’une nouvelle offre a été formulée à l’Inter pour le défenseur slovaque en fin de contrat le 30 juin 2023. Paris ne compterait pas rehausser cette proposition dont le montant n’est pas communiqué. La balle est maintenant dans le camp des Nerazzurri, qui réclamaient initialement 70 M€ pour se séparer de leur joueur.

Enfin, L’EQUIPE dévoile un intérêt du PSG à l’égard du joueur de l’OL Malo Gusto. L’arrière droit de 19 ans ne fera pas l’objet d’une approche cet été, mais le quotidien français indique que Paris a pris des renseignements pendant l’été pour l’avenir, à l’instar de Manchester City. Attention néanmoins, puisque deux autres clubs sont sur les rangs, et eux prêts à l’accueillir d’ici la fin du mois d’août : Manchester United et le FC Barcelone. L’OL n’a, de son côté, pas la moindre intention de laisser partir son joueur.

Dans son édition du jour, Le Parisien s’attarde sur la forme retrouvée d’Achraf Hakimi et dresse un constat qui fera sans doute l’unanimité : le système en 3-4-1-2 installé depuis l’arrivée de Christophe Galtier bénéficie grandement à l’international marocain recruté l’été dernier à l’Inter. Le quotidien régional rappelle que le joueur de 23 ans était impliqué sur deux buts lors du dernier match contre Montpellier, rencontre au cours de laquelle il a « joué à merveille son rôle de piston offensif, écartant le bloc et évoluant très haut, avec une écrasante majorité (50 sur 65) de ses ballons touchés dans la moitié de terrain adverse, voire aux abords de la surface ». En clair, Achraf Hakimi est libéré et plus influent offensivement, devenu le seul maitre d’un côté droit qu’il partageait avec Leo Messi l’an passé devant lui. Le Parisien souligne même que que sa relation avec l’Argentin s’est bonifiée depuis son passage dans une position plus axiale, tandis que le Marocain est totalement libre de profiter de son gros coffre pour effectuer des allers retours entre l’attaque et la défense. Une situation qui plaît à son ancien sélectionneur Hervé Renard : « Là, ça va le sécuriser un peu plus. C’est le système où il va s’exprimer le mieux, avec ses qualités offensives de contre-attaquant. À l’Inter avec Conte, il jouait dans cette position et c’est là où il sera le meilleur ».

Le Parisien s’attarde également sur la situation de trois joueurs dont le PSG souhaite absolument se séparer : Mauro Icardi, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Concernant le premier cité, le quotidien francilien indique que Wanda Nara se trouvait à Istanbul au cours des dernières heures afin de discuter avec Galatasaray et Fenerbahçe – le candidat le plus sérieux étant le premier club cité. L’opération ne sera néanmoins pas aisée à boucler, le clan Icardi ne comptant pas faciliter les choses tant il est conscient de la volonté du PSG de se séparer de lui. Ainsi, le couple souhaiterait obtenir une compensation financière en cas de transfert, ce que Paris souhaiterait éviter. Problème : Mauro Icardi n’est pas le seul à réclamer un système de ce type selon Le Parisien, puisqu’Ander Herrera et Idrissa Gueye en ont fait de même. Respectivement approchés par l’Athletic Club et Everton, les deux milieux réclament des indemnités au club parisien pour accepter un départ afin de compenser leur futur baisse de salaire par rapport à celui qu’ils perçoivent au PSG grâce à leur contrat. S’il reste à voir comment le club règlera ce soucis, Le Parisien conclut en indiquant qu’Eric Junior Dina Ebimbe sera le prochain à quitter Paris en signant officiellement à l’Eintracht Francfort au cours des prochaines heures.