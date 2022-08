Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 août. Les nombreux départs au PSG et l’objectif qui pourrait être atteint, négociations encore en cours pour Skriniar, le point sur les dossiers de joueur comme Kehrer, Paredes, Navas…

Le Parisien fait un point sur le dossier Skriniar et révèle que les dirigeants italiens souhaiteraient récupérer 80 millions d’euros bonus compris dans cette opération, là où leurs homologues parisiens espèrent s’attacher les services de Milan Skriniar pour moins de 60 millions d’euros. A noter que le défenseur slovaque sera en fin de contrat en juin prochain, et donc libre de négocier avec qui il veut dès le mois de janvier 2023. Une situation qui met le club milanais dos au mur. Des arguments qui vont dans le sens des dirigeants du PSG qui ne souhaitent pas surenchérir.

Selon Le Parisien, le board Rouge & Bleu a été clair avec ses homologues de l’Inter Milan quant au fait que Skriniar ne viendra pas au tarif demandé par les Italiens. Ce qui pourrait engendrer l’échec des pourparlers tant les deux camps campent sur leurs positions pour le moment. Le quotidien français avance également qu’Antero Henrique aurait comme feuille de route le respect des règles du fair-play financier. En parallèle de cette piste Milan Skriniar, le PSG étudierait d’autres pistes pour renforcer sa défense. En interne, « l’arrivée d’un joueur dans ce secteur est acquise« .

Le Parisien revient sur les départs à venir au PSG et écrit que les Rouge & Bleu auront de grandes difficultés à se séparer de tous les joueurs qu’ils souhaitent voir plier bagage, et espèrent ainsi le départ de cinq éléments.

Le premier départ qui pourrait être acté est celui de Thilo Kehrer. L’international allemand devrait prendre la direction de West Ham dans le cadre d’un transfert avoisinant les 16 millions d’euros. Le Parisien avance une visite médicale ce mardi. Eric-Junior Dina-Ebimbe devrait lui aussi évoluer loin des cieux parisiens. Le titi devrait s’engager avec Francfort, dans le même temps Leandro Paredes est lui attendu du côté de la Juventus Turin. Keylor Navas est lui toujours sur les tablettes de Naples, et Julian Draxler souhaiterait retourner en Allemagne avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire. Enfin, Ander Herrera pourrait lui retourner à l’Athletic Bilbao, tant le club basque est confiant dans ce dossier. La plus grosse difficulté du Paris Saint-Germain pour vendre réside dans le fait d’avoir mis les joueurs concernés dans ce « loft ». En effet, les prétendants se placent en position de force tant ils connaissent la situation des joueurs, mais aussi la forte volonté du PSG de vendre. Une situation parfaitement illustré avec le Napoli. Les dirigeants du club pensionnaire de Serie A réclameraient à leurs homologues parisiens la somme de 25/30 millions d’euros pour Fabian Ruiz + le prêt gratuit de Keylor Navas + 50% du salaire du gardien costaricien pris en charge. « En l’état, peu de chances que le deal ait lieu« , écrit Le Parisien. Là où le PSG vend, le club de la capitale recrutera. En effet, en plus de ce dégraissage attendu, les Rouge & Bleu attendent toujours trois recrues supplémentaires, une par ligne. C’est en ce sens que nos confrères du Parisien avancent un appel pour Antero Henrique de la part du frère de Marcus Rashford, afin de proposer les services de l’international anglais. Cependant, pour concrétiser une arrivée, il faut vendre. Le dirigeant portugais serait pointé du doigt en interne quant à sa motivation pour accélérer les dossiers sur le marché des transfert.

L’Équipe fait aussi un point important sur les départs du PSG et selon le quotidien sportif, “le pari était audacieux, il n’est pas encore gagné mais le PSG a fait un bout bon de chemin ces derniers jours.” Au debut du mercato, les dirigeants Rouge & Bleu s’étaient fixés comme objectif de se séparer d’une quinzaine de joueurs. Par ailleurs, de source anglaise, Thilo Kehrer a accepté la proposition de West Ham et l’Allemand va s’engager contre une indemnité d’une dizaine de millions d’euros, hors bonus. Ce dossier faisait partie des moins compliqués à conclure, tout comme Éric Jr Dina Ebimbe. D’autres étaient réfractaires de prime à bord… avant de changer d’avis comme Gana Gueye, qui a trouvé un accord avec Everton. Reste plus qu’au PSG de mettre d’accord avec les Toffees.

Même situation pour Leandro Paredes et Keylor Navas. Pour l’Argentin, le club de la capitale discute actuellement avec les Turinois autour d’un prêt avec option d’achat sur le modèle de celui signé avec la Roma pour Wijnaldum et “les positions ne sont plus très éloignées.” Concernant le portier costaricain, lui, a acté son transfert pour Naples. Ander Herrera lui serait sur le point de résilier son contrat et il en coûterait plusieurs millions au club de la capitale, qui espérait transférer le joueur, annoncé à l’Athletic Bilbao, selon les médias espagnols. Un scénario qui pourrait aussi s’appliquer aux autres « indésirables » comme Julian Draxler, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa. Même si “ce n’est pas franchement le plan de l’état-major parisien” conclut L’Équipe.