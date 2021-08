Revue de presse PSG : la Spéciale Messi

Vu et lu au sujet de l’arrivée de Lionel Messi au PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 août 2021. Actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Avec l’arrivée (quasi) certaine de Lionel Messi à Paris, Canal-Supporters ne vous propose pas une… mais deux revues de presse : une consacrée à la légende argentine. Et une autre qui va se concentrer sur le match de la Ligue 1 du soir face à Troyes (21h, C+).

L’Équipe du jour annonce que le PSG a “lancé l’offensive” pour Messi et rapporte que “si prolonger le contrat de Mbappé demeure la priorité du PSG, recruter Messi en est désormais une autre.” Le journal sportif révèle que “l’assouplissement provisoire du fair-play financier rend l’affaire désormais très probable, à la condition de trouver le montage financier” et les dirigeants voient les choses en très grand… ils veulent tout ! À savoir “le beurre, l’argent du beurre, Neymar, Mbappé et Messi dans le panier, sans s’exposer au courroux de l’Europe du football et de son instance.” Bien que la Pulga “diffuse l’idée qu’il est très triste de devoir quitter le Barça dans de telles conditions, sa peine serait largement atténuée par le contrat que lui prépare le PSG : trois années (dont sans doute une en option) assorties d’un salaire net annuel de 40M€ (celui de Neymar est de 35M€).” Une réunion entre les représentants du joueur et les Parisiens serait prévue pour ce dimanche.

Concernant l’aspect économique, le club de la capitale a pour objectif d’être “inventif et persuasif.” En outre, “un joueur de la renommée de Messi générera inévitablement des revenus supplémentaires. Il sera également susceptible d’attirer de nouveaux partenaires économiques, de répandre un peu plus encore la marque PSG dans le monde, de vendre plus de maillots.” Pour les Rouge & Bleu, “ce serait une nouvelle épreuve de force remportée face au Barça !”

L’Équipe explique un peu plus loin que “si Messi venait à poser ses cartons au PSG, l’Argentin (34 ans) pourrait également compter sur plusieurs amis proches dans la capitale française.” Parmi eux, il y a bien évidemment Neymar qui “est monté à plusieurs reprises au créneau auprès de ses dirigeants pour qu’ils se lancent à l’assaut de ‘Leo’, et la dernière en date remonte à jeudi dans la foulée du communiqué publié par le Barça scellant le départ de sa star.” Messi est également proche de Di Maria, avec lequel il a un an de différence. Concernant Leandro Paredes, “la relation est plus récente et moins intime, elle s’inscrit plus dans le cercle argentin formé avec Di Maria et leurs épouses respectives”. Le dernier joueur dont Leo Messi est assez proche est Marco Verratti. Le quotidien rapporte que “leurs relations ne sont pas régulières mais ils se sont rencontrés il y a quelques années par l’intermédiaire d’Ezequiel Lavezzi et depuis, ils ont plaisir à se retrouver.” Mais il y a surtout “un respect énorme. L’Argentin était convaincu que le «Petit Hibou», avec sa science de l’ouverture, était fait pour le Barça.”

Le Parisien de ce samedi explique que Lionel Messi aurait bien choisi le club de la capitale et ce, car les Rouge et Bleu sont les seuls à lui proposer un tel projet sportif et financier. Ajoutez à cela le confort pour lui et sa famille de vivre au sein de la ville lumière, une ville que lui et sa femme apprécient tout particulièrement, et vous comprendrez pourquoi le PSG est aujourd’hui la priorité de la Pulga. Paris coche toutes les cases de la dernière grosse opportunité européenne pour le désormais ex Barcelonais. Le Parisien précise que c’est le père de Messi, Jorge, qui a directement contacté le Paris Saint-Germain via son président. Ainsi, Jorge Messi négocierait en ligne directe avec Nasser Al-Khelaïfi et, en interne, la confiance serait de mise quant à la finalisation d’un tel deal.

Le média francilien explique en outre que la priorité reste cependant la prolongation de Kylian Mbappé. Toujours selon cette source, les deux dossiers ne seraient pas liés.

Le quotidien local explique comment le PSG peut financer une telle arrivée, et que cela est faisable grâce à l’assouplissement du fair-play financier, mais aussi aux revenus directs. En effet si on “conjugue la Tour Eiffel, Jordan et Messi” le PSG peut faire un immense carton d’un point de vue économique.

Le Parisien rappelle qu’une arrivée de la “Pulga” ne changerait rien sur l’avenir de Kylian Mbappé car le joueur ne quittera pas Paris cet été. Le prolongation du numéro 7 Rouge & Bleu est “LA priorité des dirigeants parisiens. Fasciné par l’Argentin en amoureux invétéré du jeu et de ses joueurs les plus flamboyants, Mbappé serait ravi à l’idée de jouer à ses côtés. Excité même.” Mais l’attaquant “pense aussi à l’équilibre d’une équipe, lui qui avoue sa faible propension à défendre. Il rêve d’une formation complète, pas réglée sur un seul mode – tout pour l’attaque ou son contraire, très défensive. Il va rester attentif ces prochaines semaines à la nouvelle donne qu’implique l’arrivée de Messi, sur et en dehors du terrain.”

“Superstar à l’aura mondiale, le sextuple vainqueur du Ballon d’or (34 ans) a tout de la recrue de rêve pour le PSG, au modèle économique dépendant des idoles qu’il attire”, écrit l’AFP. Mais “peut-être (que financièrement) Paris devra faire un choix cornélien : recruter Messi pourrait le contraindre à laisser partir sa pépite Mbappé, en fin de contrat en 2022 et guignée par le Real Madrid.” >> A suivre la Revue de presse PSG version 2.