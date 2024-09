Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 septembre 2024. Le match face au Stade de Reims, un effectif parisien plus homogène et qui favorise la concurrence, la bonne entente entre le PSG et Reims, Hakimi préservé, une chance à saisir pour Randal Kolo Muani et Lee Kang-In…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match de la 5e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le PSG ce samedi soir (21h sur DAZN). Auteur d’un sans-faute depuis le début du championnat (4 victoires en 4 matches), les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée. Et Luis Enrique n’aura pas peur de favoriser la concurrence et le turnover pour ce type de rencontre, trois jours après la victoire en Ligue des champions face à Girona (1-0). Depuis l’été 2023, le PSG a changé de projet sportif. Après le départ de Kylian Mbappé, l’une des options en interne était de recruter deux ou trois joueurs confirmés. Mais finalement, les Rouge & Bleu ont misé sur des profils jeunes et à fort potentiel (João Neves, Désiré Doué, Willian Pacho). Luis Enrique a réclamé des profils précis pour continuer à mettre en oeuvre son projet de jeu sur la base de la saison dernière. « Un des principes qui a guidé le mercato était de doubler tous les postes. Pour chaque position, deux ou trois noms sont ainsi identifiés, sans compter les alternatives offertes par la polyvalence. L’idée est de ne pas (trop) perdre en qualité quand on opère un remplacement. »

Sur la durée, cela permettra au technicien espagnol de facilement faire tourner son effectif, en assurant une continuité dans la performance. La saison passée, Luis Enrique redoutait une forme de relâchement à l’approche des rendez-vous européens ou des trêves internationales. Cette homogénéité de groupe doit aussi permettre au coach parisien de mettre en pratique l’une des valeurs chères de son management : la concurrence. Il diffuse à ses joueurs, même à ses jeunes (Yoram Zague, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye), que rien n’est figé et qu’ils auront du temps de jeu dans la saison. Mis à part quelques postes (Nuno Mendes en latéral gauche et Achraf Hakimi en latéral droit), il n’y a pas de numéro un inaccessible. Même Gianluigi Donnarumma est challengé avec l’arrivée de Matvey Safonov. « Moins de furioclasse et d’intouchables, plus de densité : sur le front européen, le résultat du pari lancé à l’été 2023 dépendra sans doute de la capacité de sa bleusaille à franchir un ou deux paliers, comme Vitinha et Barcola la saison passée. Mais en L1, Paris est devenu une équipe comme les autres, concentrée sur le foot avec des problématiques de foot », conclut L’E.

Le quotidien sportif met également en avant l’excellente relation entre le PSG et le Stade de Reims, et notamment leur président, Nasser al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot. À l’été 2022, le patron des Rémois s’est souvenu du coup de fil de son homologue parisien pour montrer son intérêt à un joueur : Hugo Ekitike. « Il a pris la peine de me téléphoner pour me signifier qu’il s’intéressait à l’un de (mes) joueurs et allait lancer des négociations, une politesse rare entre présidents (sourire). » Un transfert qui a rapporté près de 31M€ au club champenois, soit la vente la plus fructueuse de son histoire. « Ce tarif élevé ne constitue pas une faveur consentie par Nasser. Newcastle était prêt à payer davantage (40 M€), mais Hugo ne voulait pas signer là-bas », précise Caillot.

Cette relation cordiales entre les deux présidents a également rejailli sur les directeurs sportifs (Luis Campos et Pol-Edouard), comme l’explique le père de Caillot : « Ils échangent souvent pour partager leur vision du foot. » Ainsi, « lorsque son fils a reçu un appel du Portugais pour proposer le prêt sans option d’achat du jeune milieu brésilien Gabriel Moscardo, l’affaire a vite été bouclée », relate L’E. Nasser al-Khelaïfi n’a pas tari d’éloges son homologue du Stade de Reims : « Jean-Pierre est à la fois un leader fantastique et une super personne. Il accomplit un travail remarquable à Reims et défend toujours au mieux les intérêts des clubs français, y compris au niveau européen, à l’ECA. » C’est le président parisien qui l’a parrainé pour son entrée dans l’association européenne des clubs. Ils ont également été l’un des solides partisans pour la réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue.

Enfin, L’Equipe rapporte qu’Achraf Hakimi sera préservé pour cette rencontre face au Stade de Reims. Tout comme Gianluigi Donnarumma et Marco Asensio, le Marocain manquera le déplacement en Champagne. En club et en sélection, le latéral droit a beaucoup enchaîné depuis le début de saison. Une prudence qui pourrait s’appliquer pour d’autres joueurs ce week-end. Ainsi des éléments comme Lee Kang-In, Ibrahim Mbaye et Yoram Zague auront une carte à jouer.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur ce match entre le Stade de Reims et le PSG en Ligue 1. Et cette rencontre pourrait permettre à certains éléments de l’effectif d’obtenir du temps de jeu. Désiré Doué pourrait ainsi connaître sa première titularisation de la saison. Mais c’est surtout Randal Kolo Muani qui a une belle chance à saisir avec les absences de Gonçalo Ramos et Marco Asensio au poste de numéro 9. « Il n’a débuté aucun des cinq premiers matchs mais a participé à tous. Cette saison, la distribution du temps de jeu vaudra toutes les réponses de l’entraîneur, toujours plus clair dans ses actes que ses paroles (…) Randal Kolo Muani continue de régaler ses partenaires en ouvrant des espaces pour eux par ses déplacements et achève de contrarier les supporters en tirant à chaque fois à côté. » L’international français a réussi son entrée en jeu face à Girona mercredi en redonnant du peps à l’attaque parisienne. Un nouveau but face à Reims (après ceux contre Le Havre, Lille et la Belgique) pourrait lui permettre de rejouer face au Stade Rennais la semaine prochaine et même d’arracher une place de titulaire pour le match face à Arsenal le 1er octobre prochain. « Alors qu’une équipe type s’est dégagée cette saison mais qu’elle ne parvient pas à conserver sa pointe, chutant façon dominos, Randal Kolo Muani joue plus que les autres ce samedi soir à Reims », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Lee Kang-In. Après une prestation remarquée face au Stade Brestois (3-1) le week-end dernier, le milieu offensif de 23 ans a une belle carte à jouer à Reims ce samedi soir. Même s’il n’a pas marqué, le Sud-Coréen avait impressionné face aux Bretons dans un rôle de milieu droit grâce à sa technique, ses mouvements, sa vista et sa générosité. L’ancien de Majorque est l’une des personnalités fortes du vestiaire parisien. « Plutôt jovial, Lee n’est pas le dernier à chambrer ses partenaires. Sa maîtrise de l’espagnol facilite son intégration au PSG. » Bien que ses premiers mois n’aient pas été simples dans la ville de Paris, le Sud-Coréen n’a pas mis longtemps à se faire apprécier du vestiaire des Rouge & Bleu. Son sens de l’humour le rapproche de certains éléments comme Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Marco Asensio. « L’ancien du Real serait même devenu une sorte de ‘grand-frère’ auprès duquel le numéro 19 se nourrissait de tous les conseils utiles pour poursuivre sa progression », rapporte LP. Mais à Paris, Lee Kang-In n’est pas dépourvu d’ambitions et rêve de devenir un titulaire en puissance.

Pour l’heure, son temps de jeu est à mi-chemin de celui de son rêve, mais son statut n’est pas le même que celui de la saison passée. Lui fait partie des joueurs « Luis Enrique compatible », comme le montre le positionnement du club à son égard cet été. Lors du mercato estival, plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour l’international sud-coréen, dont le Napoli mais surtout l’Arabie saoudite avec une proposition financière susceptible de mettre tout le monde d’accord. « Les appels de phares n’auront convaincu personne, ni le joueur ni les dirigeants qui auraient alors dit leur souhait de conserver leur gaucher dans l’effectif. » De plus, Lee Kang-In représente un atout marketing indiscutable, notamment sur le marché asiatique. Luis Enrique a absolument voulu le conserver et Lee Kang-In viendra semer le doute dans l’esprit de son coach au moment des onze de départ.