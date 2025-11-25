Revue de presse PSG : Stade, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 novembre 2025. Le PSG a visité plusieurs stades aux États-Unis pour leur possible future enceinte, comment Luis Enrique a changé le jeu de Marquinhos ?…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les visites des dirigeants parisiens de plusieurs stades aux États-Unis l’été dernier afin d’engranger un maximum d’informations pour leur possible futur stade. Victoriano Melero, directeur général du PSG, a en effet visité douze stades pendant la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Il est venu observer, sonder, comprendre comment ces imposantes structures ont été pensées pour proposer aux spectateurs des expériences inoubliables, avance le quotidien francilien. « Accompagné de Nicolas Ramillon, le directeur immobilier du PSG, son attention s’est portée sur les complexes les plus modernes de la côte ouest. Ce voyage d’études leur a permis de découvrir des joyaux, de Los Angeles à San Francisco en passant par Las Vegas« , assure Le Parisien. Le but n’est pas de copier des architectures existantes, assure le quotidien francilien. La future enceinte du PSG sera unique, avec un design qui lui sera propre et qui ressemblera à aucun autre stade. L’intérêt de ces nombreuses visites était de mieux appréhender l’envers du décor, de comprendre les fonctionnalités très inspirantes pour ceux qui conduisent le projet du futur stade du PSG. Pas question de céder à une folie des grandeurs, lance le quotidien francilien. À l’image du Campus de Poissy, le futur stade ne sera pas luxueux mais fonctionnel et surtout bien intégré à l’environnement local. Dans tous les projets modernes, le stade n’est que l’épicentre d’un quartier imaginé pour attirer le public et le fidéliser. Cela coïncide exactement avec la vision du PSG, qui ne se fixe aucune barrière. « Bowling, laser game, salle de sport, piscine, pôle médical, restaurants, bars, commerces, logements étudiants… Toutes les options sont sur la table. Sans oublier un autre stade pour les Féminines, ou une salle omnisports pour les équipes de handball ou de basket si le projet NBA se concrétise. » Référence en Europe, le Tottenham Stadium a depuis longtemps tapé dans l’œil de Nasser al-Khelaïfi. Il se murmure que c’est en le découvrant que le président du PSG s’est fait à l’idée de quitter le Parc des Princes, assure Le Parisien. En privé, Nasser al-Khelaïfi évoque régulièrement deux autres stades, l’Emirates Stadium et le Metropolitano. Ces projets avaient soulevé des vagues de protestations chez les supporters d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid mais ils font aujourd’hui l’unanimité, avance Le Parisien. Le PSG ne veut plus perdre de temps à s’imaginer un avenir au Parc des Princes. Sa future enceinte, d’une capacité variant de 60 000 à 80 000 places, sera accessible, confortable, avec un toit et une pelouse rétractables, qui permettront d’enchaîner évènements sportifs et culturels, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque Marquinhos, qui devrait jouer son 500e match avec le PSG demain soir (21 heures, Canal Plus) contre Tottenham. Le quotidien sportif se demande comment Luis Enrique a relancé et changé le jeu du capitaine parisien. « À son arrivée il y a deux ans et demi, Luis Enrique s’est, à son tour, appuyé sur le joueur à sa manière, profitant de la maturité et des qualités dans le jeu de son capitaine pour lui donner un nouvel élan. » La rotation voulue par l’entraîneur du PSG a engendré une gestion assez stricte des titularisations du joueur en Ligue 1. Ce dernier a disputé 50 % et 56 % du total de minutes possibles en Championnat ces deux dernières saisons. Soit à peu près autant qu’il y a une dizaine d’années, lorsque sa position n’était pas aussi assise dans l’effectif, souligne le quotidien sportif. « D’autres facteurs peuvent expliquer cette baisse. Touché au tendon d’Achille, le Brésilien a notamment été éloigné un mois et demi des terrains lors de l’exercice 2023-2024. Le format de la Ligue des champions et les parcours récents du champion en titre ont aussi eu un effet évident. Il a fallu 17 matches de C1 à Paris pour soulever le trophée en juin. Et Luis Enrique a souvent aligné son défenseur dans la compétition. » Sous le coach espagnol, l’emprise du PSG a pris une nouvelle dimension avec une possession de plus de 68 % en Ligue 1 en 2024-2025. Le volume de passes tentées par le Brésilien s’est naturellement envolé : 102 puis 93 en moyenne lors des deux derniers Championnats. Soit entre 20 et 30 de plus que lors des trois exercices précédents, entre 2020 et 2023, souligne L’Equipe. Cette augmentation n’est pas uniquement due au nombre de ballons touchés. C’est aussi une volonté de Luis Enrique, qui responsabilise beaucoup ses défenseurs en phase de construction et encourage la circulation par les centraux. Plus intéressant encore, son volume de passes progressives, celles qui permettent de gagner des mètres, est en hausse et de retour à des niveaux comparables à ses années sous Thomas Tuchel (2018-2020), où il avait parfois été utilisé comme milieu de terrain. En recrutant Illia Zabarnyi, 23 ans, et en l’installant progressivement dans l’équipe, Paris avait certainement en tête durant l’été l’après-Marquinhos. Mais pour le moment, le Brésilien reste un cadre sur lequel le club s’appuie largement, notamment en Ligue des champions, où il devrait fêter sa 500e apparition sous le maillot parisien mercredi soir contre Tottenham. Un cap symbolique qui serait alors atteint lors de la plus prestigieuse des compétitions, comme un symbole, conclut L’Equipe.