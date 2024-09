Revue de Presse PSG : Stade Rennais, Barcola, LdC…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 septembre 2024. La victoire du PSG face au Stade Rennais (3-1), Bradley Barcola retrouve d’excellentes sensations avec un doublé, les Parisiens préparent au mieux leur déplacement à Arsenal…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire logique du PSG sur sa pelouse face au Stade Rennais (3-1) à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Un succès qui porte le sceau de Bradley Barcola. Après avoir dominé la rencontre pendant 70 minutes, les Rouge & Bleu ont ensuite eu quelques frayeurs suite aux changements de Luis Enrique. « Mais cette fin de match n’étale pas de faiblesse profonde dont Paris puisse craindre un prolongement, mardi soir, à Arsenal, puisqu’elle tienne justement à la volonté de son entraîneur de ménager plusieurs joueurs majeurs avant le voyage à Londres. » Elle pointe surtout les nombreuses absences du soir et la légèreté du banc de touche. Mais, avec ce succès important, le PSG prend seul la tête du championnat et met la pression sur ses concurrents au classement (l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco).

Dans la prestation du match, les champions de France ont dominé l’équipe rennaise pendant 70 minutes avec notamment beaucoup de qualité technique, du mouvement, de l’impact dans les duels et des transitions rapides. En première période, les joueurs de Luis Enrique ont enchaîné les occasions jusqu’au premier but de Bradley Barcola (30′). Après quelques matches compliqués, l’international français a retrouvé d’excellentes sensations ce vendredi soir au Parc des Princes. Il a inscrit un doublé en seconde période et a été à l’origine du but de Lee Kang-In avec sa frappe sur le poteau. Concernant le Sud-Coréen, il a livré une prestation de haut niveau dans une position inhabituelle de faux numéro 9. Le numéro 19 parisien « a été remarquable dos au but, se présentant sans cesse et ne perdant pas de ballon, déclenchant du mouvement autour de lui. » En plus de Bradley Barcola, Luis Enrique peut aussi s’appuyer sur une deuxième flèche sur son aile droite, Ousmane Dembélé. Le duo en est à 10 buts cette saison : 6 pour Barcola et 4 pour Dembélé. Avec Achraf Hakimi, « ils sont les grands accélérateurs du jeu, ceux qui font la différence par leur qualité technique, mais aussi par leur vitesse, et sur des longues distances. Ce sont eux qui, par-delà l’intensité collective, rendent le PSG si difficile à contenir les soirs où ils ont des ailes. Comme hier soir jusqu’à la 69e minute », souligne L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance de Bradley Barcola. En difficulté depuis le retour de la trêve internationale, l’ailier du PSG a retrouvé d’excellentes sensations ce vendredi soir avec un doublé. Soit ses 5e et 6e buts de la saison en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Après trois rencontres médiocres où il s’était montré moins décisif et plus prévisible dans ses duels, l’international français traversait une série de matches de manière plus anonyme. « La faute à des défenseurs qui, peu à peu, appréhendent mieux son arsenal de feintes. La faute aussi à un virus qui l’avait atteint quelques jours au coeur du mois de septembre. » Mais, il faudra aussi s’habituer à ce que l’ailier de 22 ans traverse ce type de périodes après seulement deux saisons pleines dans le monde professionnel.

Il faut aussi mettre en avant l’intelligence de Luis Enrique de lui donner de la continuité malgré sa méforme du moment et une grosse échéance à venir en Ligue des champions. « Après un début plutôt timide. Barcola a retrouvé ce qui fait son immense force : cette spontanéité, cette insouciance dans le un-contre-un et l’efficacité dans sa technique de frappe », remarque L’Equipe. Il ouvre le score grâce à sa « spéciale », une frappe enroulée d’une douceur infinie. Un geste maîtrisé à la perfection. Le numéro 29 parisien n’a pas brillé seul et s’est également appuyé sur ses deux autres compères d’attaque, Lee Kang-In et Ousmane Dembélé. En marquant ses 5e et 6e buts de la saison, Bradley Barcola compte déjà plus de réalisations que la saison passée. Reste à savoir si cette nouvelle finition trouvera de la continuité sur la saison entière. « Un joueur de son niveau doit se situer sur cette deuxième année avec Paris à un niveau de quelques 25 buts. L’autre réponse, l’international français devra la fournir en Ligue des champions. Pour traverser cette campagne, le PSG aura besoin de son jeune ailier français à ces niveaux-là. Pour lui aussi, Arsenal, mardi, sera un test. Un vrai… », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face au Stade Rennais (3-1) ce vendredi soir. Après une courte disette, Bradley Barcola a marqué cette rencontre de son empreinte et confirme son histoire d’amour avec le Parc des Princes depuis quelques semaines. D’une précision chirurgicale, l’ancien Lyonnais a fait lever le public parisien à la demi-heure de jeu (30e) lors de son premier but de la soirée. « ‘Barcola, Barcola, Barcola‘, lancé par le Collectif ultras Paris, a été repris par une bonne partie d’un Parc des Princes soulagé après un début de rencontre frustrant. » La conséquence d’un début de saison réussi avec les Rouge & Bleu.

Malgré sa légère baisse de régime, l’ailier de 22 ans a pu compter sur le soutien de son coach, Luis Enrique, qui ne s’est jamais inquiété et lui a maintenu sa confiance. Et il a donné raison à son entraîneur, dans une animation offensive sans réel attaquant. « On permute beaucoup, on bouge, cela libère de l’espace pour moi ou d’autres joueurs », a notamment déclaré le Français après la rencontre. Dynamiteur sur son côté gauche et très discipliné, Bradley Barcola n’est pas un joueur qui réclame le ballon à outrance. En revanche, balle au pied, il a été un véritable poison pour la défense rennaise. Il aurait même pu s’offrir un triplé si sa frappe n’avait pas heurté le poteau de Steve Mandanda sur le but de Lee Kang-In. Une prestation de haut vol qui lui a valu une ovation du Parc au moment de sa sortie.

Le quotidien francilien revient sur la performance globale du PSG avant d’affronter Arsenal en Ligue des champions (mardi à 21h). Les Rouge & Bleu, qui arboraient pour la première fois leur nouveau maillot third, sont revenus à leur standard du début de saison après deux prestations difficiles face à Girona (1-0) et le Stade de Reims (1-1). « Du peps, du spectacle et des buts, pas encore en cascade, mais à débit suffisant pour étancher la soif de tout le peuple parisien et en finir avec la sécheresse émotionnelle des deux précédents rendez-vous. » Surtout, les Parisiens sont parvenus à créer du danger avec une attaque inédite Dembélé-Lee-Barcola. Les jambes de feu de Bradley Barcola les ont lancé vers le succès. Si Ousmane Dembélé a encore pêché dans la finition, il a réussi à faire la différence dans sa qualité de passe en étant décisif sur l’ouverture du score.

Le rôle inattendu de Lee Kang-In dans une position de faux numéro 9 a agréablement surpris. Le Sud-Coréen a été récompensé de sa performance avec le deuxième but inscrit. Tout aura été parfait jusqu’aux changements effectués par Luis Enrique et la réduction de l’écart des Rennais sur penalty. Les Parisiens ont ensuite eu quelques frayeurs avec une baisse de régime. « Rien de dramatique dans les faits, Paris ayant, grâce à ce succès, assis sa place en tête de la Ligue 1, pris une bonne dose de confiance dans son secteur offensif et une petite piqûre de rappel dans le combat avant de réapparaitre sur la scène européenne », conclut LP.