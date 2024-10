Revue de presse PSG : Strasbourg, collectif, Mayulu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 octobre 2024. La belle victoire contre Strasbourg, un collectif fort, Senny Mayulu s’offre son premier but en Ligue 1…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le succès du PSG contre Strasbourg hier soir (4-2). Le quotidien sportif indique que cette rencontre contre les Strasbourgeois « avait tout du match piège, coincée entre les séjours en sélection et la grosse semaine qui attend les champions de France. » Le onze aligné par Luis Enrique hier trahit son sens des priorités avant les deux chocs contre le PSV Eindhoven et Marseille, lance L’Equipe. « Au bout du compte, l’Espagnol a réussi son numéro. Face à des Alsaciens entreprenants sans partir à l’abordage, Paris a abordé la rencontre avec le bon état d’esprit et il a conservé cette attitude jusqu’au bout, ce qui n’est pas sa qualité première, habituellement. » Tous les choix de Luis Enrique n’ont pas été une grande réussite, mais tous ont apporté leur écot d’une manière ou d’une autre, avance le quotidien sportif. Parfois critiqué pour son manque d’idées et ses circuits stéréotypés, le PSG a mis une belle intensité collective. Avec le nouveau but concédé sur coups de pied arrêté, c’est la seule vraie réserve de la soirée côté parisien, indique L’Equipe. Une nouvelle fois buteur hier soir, Bradley Barcola a été le danger numéro 1 du club de la capitale contre Strasbourg. « Ne reste plus qu’à attendre que Barcola et Dembélé soient dans les mêmes dispositions en même temps, et qu’ils portent une animation vraiment prometteuse par séquences », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif souligne aussi que le PSG a encore une fois gagné une rencontre de manière collective hier soir contre Strasbourg. L’Equipe indique que le club de la capitale a déjà marqué 25 buts en Ligue 1 lors des huit premières journées avec onze buteurs différents. Le club de la capitale est « moins centré sur la réussite ou l’échec des individualités, mais porté par la conviction de son entraîneur que le succès passera par l’équipe. » Le quotidien sportif estime que depuis le début de la saison, tout le monde arrive à trouver sa place pour briller offensivement en Ligue 1. Malgré cela, ce début de saison confirme que Bradley Barcola est l’étoile montante du PSG. L’impression laissé sur la pelouse du Parc des Princes par l’international français hier soir en fait un joueur différent, encense L’Equipe. « La question n’est plus de savoir si Barcola a le potentiel pour briller dans cette équipe, mais surtout jusqu’où il sera capable de l’emmener », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG contre Strasbourg hier. Luis Enrique aura de quoi se satisfaire du résultat, bien sûr, mais c’est surtout le niveau de jeu produit par une formation ne disposant pas de ses repères habituels et le sérieux affiché sur la quasi-intégralité du match qui va certainement le ravir, lance le quotidien francilien. Hier, « Strasbourg ne lui a pas facilité la tâche en imposant un pressing haut, bien organisé, poussant les Parisiens à commettre quelques petites fautes dans la relance. La stratégie de ces Alsaciens, dévergondés et joueurs, s’est retournée contre eux à partir du moment où Vitinha et ses partenaires ont réussi à se défaire du marquage adversaire grâce à leur qualité technique. » Mayulu a démontré, une fois encore, que l’âge était un critère dont Luis Enrique se soucie peu et qu’il n’hésite jamais à laisser sa chance au produit malgré les risques que cela peut comporter. Mais cette jeunesse apporte également son lot d’insouciance, d’imprévisibilité, de légèreté dans l’air et à ce petit jeu-là, Bradley Barcola est intestable, souligne Le Parisien. « Son 7e but inscrit en championnat (65e) témoigne encore une nouvelle fois de sa nouvelle dimension et de son rôle de buteur de numéro 1 de l’équipe, alors qu’il n’en avait inscrit que cinq sur l’intégralité de la saison passée. Le début d’une Barcola dépendance ? », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Senny Mayulu. Titulaire pour la première fois de la saison, le titi du PSG a réalisé une très belle performance, ponctuée par son premier but en Ligue 1. Contre Strasbourg, Mayulu s’est exprimé sans complexe et avec beaucoup de justesse, multipliant pressings, duels gérés avec beaucoup d’autorité, courses et appels. Après avoir touché le poteau, il a finalement ouvert le score d’une belle frappe du gauche et aurait même pu s’offrir un doublé mais sa frappe à bout portant a été repoussée par un arrêt réflexe de Petrovic (56e). Il a également raté une très grosse occasion en première mi-temps, avec un face-à-face où il a envoyé le ballon largement au-dessus de la barre (42e). « Sorti peu après l’heure de jeu sous les hourras enthousiastes du Parc, il a en tout cas prouvé ce samedi soir qu’il pouvait être, à l’avenir, une option crédible de plus dans l’arsenal talentueux à disposition de l’entraîneur espagnol« , conclut Le Parisien.