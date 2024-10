Revue de Presse PSG : Strasbourg, Doué, Nuno Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 octobre 2024. Le match face au RC Strasbourg (21h sur DAZN), les Rouge & Bleu à la recherche d’un nouveau souffle, Désiré Doué n’a pas encore déployer ses ailes, pourquoi Nuno Mendes est bridé au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la rencontre opposant le PSG au RC Strasbourg ce samedi soir au Parc des Princes (21h sur DAZN), à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Recruté 50M€ cet été en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué connaît des premiers pas délicats dans sa nouvelle formation. Si son pépin physique à la cheville droite est désormais derrière lui, la titularisation du numéro 14 des Rouge & Bleu est loin d’être assurée. En dehors d’une passe décisive face au LOSC (1-3), l’international Espoirs français n’a pas encore montré l’étendue de son talent dans la capitale française. « Des bouts de match inaboutis, peu de différences, un rôle à définir et à affirmer… Bref, une impression générale frustrante au regard de ses qualités reconnues de tous. » Jusque-là, le milieu offensif de 19 ans avait connu une trajectoire linéaire, comme le rappelle l’ex-directeur du centre de formation du Stade Rennais, Landry Chauvin : « Ce n’est pas facile de digérer ce changement environnemental. Il avait toujours vécu dans son cocon familial, et il y a une sacrée marche à franchir entre Rennes et le PSG, un des top clubs européens. Il faut se remémorer ce que faisaient les joueurs qui évoluent dans sa zone à son âge. »

De plus, Désiré Doué a connu une préparation tronquée, lui qui a rejoint le PSG après la finale des Jeux Olympiques perdues (3-5 a.p face à l’Espagne) le 9 août dernier. « Pas l’idéal pour avoir une plénitude athlétique, trouver ses marques et créer des automatiques. D’autant que Luis Enrique n’a eu de cesse de le ballotter. » En effet, l’entraîneur parisien l’a déjà utilisé à plusieurs postes (ailier gauche, ailier droit, avant-centre, au coeur du jeu). Un management conforme à ce que demande le technicien espagnol, qui apprécie la polyvalence de son joueur. Cependant, « cette gestion interpelle certaines voix en interne, justement car elle ne favorise pas la continuité et un épanouissement rapide de la pépite rennaise. Les mêmes redoutent que le joueur finisse par se lasser et baisser les bras, à un âge où on a besoin de repères et dans un contexte où il vient d’arriver au club », rapporte L’E. Mais, ceux qui le côtoient le décrivent nullement affecté par cette pression et ce nouvel environnement. De leur côté, les dirigeants du PSG placent beaucoup d’attente en lui et le voient comme un des futurs leaders techniques des Rouge & Bleu.

Le quotidien sportif fait également un focus sur le temps de jeu à gérer pour cette rencontre face au RCSA. Le PSG sort d’une période délicate avec une défaite (2-0 face à Arsenal) et un match nul (1-1 à Nice) juste avant la trêve internationale. Mais cela n’a pas de quoi inquiéter Luis Enrique : « Au fil de la saison, je le répète : c’est quelque chose qui n’est pas linéaire. Il y a de bons moments, d’autres délicats et d’autres pires. Il y a eu des moments meilleurs, d’autres moins bons. On ne peut pas gagner tous les matches. Je vois l’équipe dans une bonne tendance. Il y a six matchs importants dans les trois prochaines semaines, nous sommes motivés, à commencer par (aujourd’hui) devant nos supporters », a déclaré le coach parisien ce vendredi en conférence de presse. Et le technicien espagnol devra gérer les temps de jeu après ce retour de trêve. « Il faut prendre en compte le temps de jeu en équipe nationale, le voyage, la fatigue…Ça aura des répercussions sur l’équipe qui sera sur le terrain. » Les champions de France ne pourront toujours pas compter sur Presnel Kimpembe, présent lors des dernières séances collectives mais encore trop court pour revenir dans le groupe. En revanche, Désiré Doué, forfait avec l’équipe de France Espoirs, est apte.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et le RC Strasbourg ce samedi soir. Après deux matches sans succès, les Rouge & Bleu sont à la recherche d’un nouveau souffle. Et au vu des prochaines échéances intenses qui arrivent la semaine prochaine (PSV Eindhoven, Olympique de Marseille), la rencontre face au RCSA peut servir de répétition. « Sans être décisive, elle devrait tout de même en dire beaucoup sur la substantifique moelle de cette formation et apporter son lot d’enseignements après un été riche en promesses et un début d’automne plus aléatoire. » Les champions de France en titre devront renouer avec le succès face à une formation alsacienne qui n’a connu la défaite qu’à une seule reprise cette saison. Mais, Luis Enrique n’est pas inquiet par ce coup de moins bien de sa formation et mise sur la motivation de ses troupes. « Encore plus après une fenêtre dédiée aux sélections où les clubs ont parfois tendance à laisser des points en route compte tenu de l’état de fatigue des internationaux. » Epargné par les blessures durant cette coupure, le PSG devrait tout de même faire souffler quelques cadres (Hakimi, Marquinhos, Dembélé).

Enfin, le quotidien francilien se concentre sur le cas Nuno Mendes. Malgré des qualités offensives indéniables, le latéral gauche semble être freiné dans l’animation de jeu de Luis Enrique. L’ancien du Sporting CP a profité de cette trêve internationale pour une nouvelle fois montrer sa percussion et son apport créatif avec le Portugal. Des qualités qui font de lui une arme offensive redoutable et qui lui permettent d’être considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Pourtant, elle demeure assez peu perceptible dans le PSG de Luis Enrique. « On y voit davantage un défenseur retenu dans l’animation, moins exposé offensivement, et soumis, aussi, à quelques trous d’air défensifs. » Si on l’a vu un peu plus offensif face à l’OGC Nice (1-1), avec notamment le but égalisateur, l’international portugais est devenu sous les ordres de Luis Enrique « un latéral gauche cantonné à un rôle plus conservateur que par le passé. » Pour comprendre cette utilisation, il faut se plonger dans la tête du technicien espagnol. Le coach de 54 ans cherche avant tout l’équilibre et s’appuie donc sur une structure de relance à trois défenseurs, ce qui contraint Nuno Mendes à rester plus bas et laisse plus de liberté à Achraf Hakimi sur le côté droit dans le but de conserver cette stabilité collective. Sa vitesse sert aussi à compenser et assurer les replis défensifs.

De plus, le profil d’Achraf Hakimi lui permet d’entrer plus dans le coeur du jeu. Autre élément à prendre en compte, la fiabilité physique du Marocain et son statut dans le vestiaire qui ont également joué dans la décision de Luis Enrique de privilégier une animation offensive à droite. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En l’état, il est difficile d’imaginer Luis Enrique modifier sa structure travaillée. « Nuno Mendes en a d’ailleurs conscience et comprend parfaitement la situation : il a intégré la question de l’équilibre et respecte à la lettre les consignes. Pour autant, au fond de lui, le latéral gauche se sent forcément bridé dans son expression offensive. S’il ne le démontre pas publiquement, le numéro 25 aimerait apporter son écot dans les trente derniers mètres adverses et exprimé davantage ses qualités à l’approche du but pour aider l’équipe. » Ces derniers mois, des échanges ont eu lieu pour une prolongation de contrat et cela suscitait l’adhésion du joueur. « Sans que celle-ci soit remise en cause, le rôle accordé à Nuno Mendes sur le terrain est un paramètre qu’il prendra en compte lors des prochaines discussions à ce sujet », conclut LP.