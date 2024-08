Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 8 août 2024. Le match nul face à Sturm Graz (2-2), retour sur les performances de Matvey Safonov, João Neves et Gabriel Moscardo, Ibrahim Mbaye a fait forte impression….

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match nul du PSG face à Sturm Graz (2-2) ce mercredi pour son premier match de préparation. Pour cette rencontre, Luis Enrique a dû composer sans une bonne partie de ses internationaux et a utilisé quelques jeunes du centre de formation. Après avoir rapidement mené de deux buts grâce à des réalisations de Ibrahim Mbaye et Carlos Soler, les Rouge & Bleu ont manqué d’automatismes et de physique face à une équipe autrichienne qui est revenue au score avant la pause. « En seconde période, les changements opérés ont amené de la fraîcheur mais n’ont pas permis de gommer les approximations d’un PSG pas encore compétitif. » Une rencontre qui a notamment permis aux trois recrues – Matvey Safonov, João Neves et Gabriel Moscardo – d’effectuer leurs premiers pas sous le maillot parisien. Le gardien russe a disputé l’intégralité de la rencontre hier soir et n’a rien pu faire sur les deux buts encaissés par les champions de France. « Pour résumer, il n’a pas fait d’erreur, mais pas non plus de miracle. » Présent sur les sorties aériennes mais moyen dans son jeu au pied, il est apparu concentré. Il faudra encore attendre pour savoir s’il sera un réel concurrent à Gianluigi Donnarumma cette saison.

Concernant João Neves, il est entré en cours de jeu dans une position de numéro 10, juste derrière l’attaquant de pointe, même s’il est redescendu par moment. Un signe de la future utilisation du Portugais par Luis Enrique ? « Pas sûr, vu les contingences du jour et l’effectif limité du coach espagnol hier. » Sa demi-heure passée sur la pelouse autrichienne a montré l’aisance technique de l’international portugais, notamment sous pression, même s’il a signé quelques pertes de balle. « Tout à l’air facile pour lui, mais il manque logiquement d’automatismes. » Enfin, Gabriel Moscardo a aussi disputé la dernière demi-heure du match. Présent dans le double pivot du milieu de terrain, le Brésilien avait du mal à trouver ses repères, ce qui est normal au sein d’un effectif qui n’est pas encore bien rôdé. « Il n’a jamais paru impressionné ou stressé, mais il a semblé, par moment, ne pas trop savoir ce qu’on attendait de lui et observait beaucoup ses partenaires. » L’ancien du Corinthians a surtout cherché à orienter le jeu sans prendre trop de risque, avec une influence neutre. « Mais faire ses premiers pas sous le maillot parisien dans ces circonstances particulières n’était pas le contexte idéal et comme les autres rookies, il faudra les revoir pour ajuster l’impression », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la bonne performance d’Ibrahim Mbaye. Âgé de 16 ans, l’attaquant a fortement impressionné, en ouvrant notamment le score face à Sturm Graz (2-2). Il est l’une des satisfactions de cette rencontre, lui qui a été positionné sur l’aile gauche de l’attaque. « Joueur tonique et au physique impressionnant pour son âge, capable d’évoluer sur les deux ailes, il a fait preuve d’audace et apporté du mouvement. Moins en vue quand Paris a (vite) commencé à subir, il a toutefois continué d’être actif et signé de bons retours défensifs », résume L’E. Il a été remplacé par Bradley Barcola à la 71e minute de jeu. Même s’il a profité d’un effectif réduit depuis la reprise de l’entraînement, sa présence dans le groupe ne tombe pas du ciel. Le staff parisien l’avait déjà fait monter en équipe première pour participer à l’entraînement des professionnels. « Considéré comme un des plus prometteurs de sa génération à la formation, l’idée est de lui faire signer son premier contrat pro. »

De son côté, Le Parisien évoque également cette rencontre amicale face à Sturm Graz (2-2). Ce premier match de préparation aura permis de voir les premiers pas du gardien russe, Matvey Safonov. Il est encore trop tôt pour se faire un jugement et le portier n’a encore rien montré qui permette d’en faire un concurrent à Gianluigi Donnarumma. On peut aussi constater que certains Parisiens se sont montrés à leur avantage dans cette rencontre à l’image de Lee Kang-In, qui a distillé quelques bons ballons et à l’origine du deuxième but parisien. De même pour Ibrahim Mbaye, qui, en plus de son but, n’a pas hésité à provoquer et faire les efforts. Pour ce match, Luis Enrique a fait appel à certains internationaux qui étaient revenus en début de semaine. « Parmi eux, Randal Kolo Muani, passeur décisif, a montré qu’il avait des jambes et s’est montré dangereux. Moscardo et Joao Neves, deux autres recrues estivales ont effectué leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs et il va falloir se montrer patient pour voir leur apport dans le jeu », conclut LP. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Lucas Beraldo, touché à la cheville. Pour son prochain et dernier match de préparation, le PSG se rendra en Allemagne ce samedi (18h) pour défier le RB Leipzig de Xavi Simons.