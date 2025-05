Revue de Presse PSG : supporters – finale LdC, Ballon d’Or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 20 mai 2025. Comment les supporters parisiens vont se rendre à Munich pour la finale de Ligue des champions, la date de la cérémonie du Ballon d’Or dévoilée…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les différents moyens de transports qui seront utilisés par les supporters du PSG pour la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Au total, 18.000 fans parisiens rejoindront la ville allemande. « Si l’achat des billets pour la rencontre a parfois pris des allures de bataille pour cette armée de chanceux, la préparation du voyage pour se rendre dans la cité bavaroise en est une autre, parfois tout aussi fastidieuse et coûteuse, selon le moyen de transport sélectionné. » Si le trajet est assez rapide en avion avec 1h30 de vol, l’organisation de cette finale a fait flamber les tarifs. Plus rapide mais plus cher, le voyage en avion a été proposé par le PSG qui a mis en vente un pack de 695 euros pour faire le trajet aller-retour dans la journée avec des charters spécialement affrétés pour l’occasion. Une offre qui s’est épuisée ce lundi après-midi. « Le club présente une alternative au même prix, en train et avec une nuit d’hôtel à Munich, toujours disponible », rapporte LP.

Mais pour la majorité des supporters, le déplacement en voiture sera la solution privilégiée car beaucoup moins onéreuse, malgré un trajet qui peut durer neuf heures depuis Paris. « En voyageant à quatre, on limite la fatigue sur la route, on divise les frais d’essence, de péage et d’hôtel (…) Au total, cela va représenter un budget d’environ 200 euros par personne. Cela compense avec le prix de la place achetée 580 euros », raconte Marc. Enfin, il y a ceux qui ont choisi de se rendre à Munich en car (entre 12 et 15 heures de route selon les compagnies) pour des raisons financières (accessible à partir de 135 euros) ou par habitude comme les ultras. « Le Collectif Ultras Paris a proposé à ses adhérents un voyage, avec départ le vendredi soir et retour dans la nuit après la finale, coûtant moins de 100 euros. »

De son côté, L’Equipe évoque la cérémonie du Ballon d’Or. Et le vainqueur de l’édition 2025 sera connu un mois plus tôt. En effet, l’évènement aura lieu le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris. Les joueurs et joueuses nommés pour les différents trophées seront connus lors de la première quinzaine d’août. « La cérémonie sera marquée par la parité dans la distribution des récompenses : tous les trophées qui existaient chez les hommes seront désormais déclinés pour les femmes (meilleure gardienne, meilleure jeune, meilleure buteuse). »