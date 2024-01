Revue de Presse PSG : TDC, Luis Enrique, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 janvier 2024. Le PSG qui défie Toulouse lors du Trophée des Champions, les cinq grands défis de Luis Enrique en 2024, le positionnement de Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le Trophée des Champions qui va opposer le PSG à Toulouse ce soir (20h45, Prime Video) au Parc des Princes. « Paris et Toulouse vont tout de même se disputer un trophée que le vainqueur ne négligera pas. Pour le PSG, il s’agit surtout de ne pas perdre pour s’épargner une ambiance pesante. » Mal en point en championnat, Toulouse voudra afficher son visage d’Europa League, compétition dans laquelle le club toulousain a réussi à faire tomber Liverpool. Il tentera également de s’appuyer sur le match à domicile contre les Rouge & Bleu au mois d’août, lors duquel les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1). Le quotidien sportif explique que du côté du PSG, la motivation reste importante, même si ce trophée remporté neuf fois sur les dix dernières éditions n’est pas majeur. « Luis Enrique souhaite voir comment son équipe se comporte dans une « finale » pour continuer à pouvoir développer son projet. » Le technicien espagnol a la possibilité de remporter son premier trophée avec le PSG, mais également son premier hors du FC Barcelone. « La LFP pourra toujours trouver un point bénéfique dans l’organisation de ce trophée des champions en janvier. Contrairement au mois d’août, les deux équipes ne seront pas en préparation et l’intensité de la rencontre sera forcément plus élevée. Dans un Parc des Princes annoncé plein« , conclut l’Equipe.

L’Equipe évoque aussi Kylian Mbappé et son positionnement lors de ce match entre le PSG et Toulouse. Placé dans l’axe en cours de match contre Newcastle, l’international français a joué les cinq derniers matches du club de la capitale en 2023 dans cette position. Malgré ça, cela ne veut pas dire qu’il va y rester toute la deuxième partie de saison. Avec Luis Enrique, il n’y a rien de gravé dans le marbre, avance le quotidien sportif. « L’entraîneur est toujours à la recherche de la meilleure combinaison pour son équipe, dont il est conscient qu’elle est encore loin du compte. À ses yeux, Mbappé est un joueur à la dimension exceptionnelle mais son défi est de le mettre dans les meilleures conditions sans sacrifier à la cohésion collective. » Son choix de positionnement de Kylian Mbappé ce soir donnera une première tendance. « Va-t-il remettre les compteurs à zéro et redonner dès mercredi soir une chance à Ramos et Kolo Muani, sachant que le rendement de Mbappé dans le jeu n’a pas été extraordinaire pendant ces matches en pointe ? Entend-il insister avec ce dernier en 9 au nom de son sacro-saint désir de « contrôle », en espérant qu’il en prenne peu à peu la mesure ? » Le numéro 7 du PSG est un avant-centre, sur le papier, qui navigue en réalité sur tout le front offensif et même au-delà par ses décrochages, lance l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque également le Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse. « Bien évidemment, ce n’est pas la coupe la plus prestigieuse, ni la plus clinquante et encore moins celle qu’on exhibe fièrement à la fin de sa carrière quand vient l’heure de se remémorer les grands moments d’une vie de footballeur, même si le PSG s’en est fait le spécialiste avec neuf éditions remportées lors des dix dernières années« , lance le quotidien francilien. Malgré ça, un retard à l’allumage ferait sacrément tâche et tout autre résultat qu’une victoire contre une formation toulousaine incapable de gagner un match sur la scène nationale depuis le 1er octobre, serait perçu comme le premier gros couac de ce début d’année, avance Le Parisien. « Mais c’est dans ce genre de rendez-vous que cette jeune formation doit grandir et c’est sur ce type de matches couperets qu’elle va pouvoir parfaire sa préparation pour le huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad. »

Le Parisien évoque aussi Luis Enrique et les cinq défis qui attendent l’entraîneur du PSG en 2024. Le quotidien francilien indique qu’en interne, le travail du coach espagnol est apprécié, tout comme chez les joueurs. « Ce mercredi, le technicien entame une séquence au cours de laquelle il lui faudra corriger de nombreux points sous peine de voir s’intensifier les doutes avant d’affronter la Real Sociedad. » Son premier défi, remettre Kylian Mbappé en position de force. Depuis le match contre Newcastle, il est positionné dans l’axe. Si les statistiques sont-là, 4 buts, dans le jeu c’est plus compliqué. « Luis Enrique va-t-il poursuivre ou le repositionner à gauche, là où il reste le plus tranchant ? La star aura forcément son mot à dire. Car de sa réussite et de son bien-être dépend en grande partie la suite de la saison du PSG. » Deuxième défi, rebooster un milieu de terrain très prometteur. « Les mois d’août et septembre avaient laissé entrevoir de grandes promesses au milieu avec une répartition des rôles claire et complémentaire. Mais les certitudes estivales se sont peu à peu estompées. Manuel Ugarte illustre parfaitement les difficultés du PSG dans ce secteur. » Pour régler les problèmes, Luis Enrique a plusieurs possibilités : trouver un meilleur équilibre pour le milieu qui vient couvrir le couloir gauche ou recruter un milieu mêlant densité physique et expérience. Le trio Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha doit retrouver l’allant du début de saison, lance le Parisien.

Troisième défi, bétonner une défense en manque de confiance. Depuis le début de la saison, le PSG a encaissé 22 buts toutes compétitions confondues. Le deuxième plus mauvais bilan défensif de l’ère QSI derrière l’exercice 2021-2022. « Et ce bilan aurait pu être plus lourd sans certaines performances de Gianluigi Donnarumma. » Le Parisien explique que ce bilan peut-être expliqué par plusieurs raisons. « Il y a d’abord une animation défensive différente avec un latéral droit (Hakimi) aux projections nombreuses et une nécessité de créer de nouveaux équilibres. » Il y a aussi la charnière centrale, qui a beaucoup changé et qui manquait de vitesse et de qualité à la relance, surtout quand Marquinhos n’est pas là. À titre individuel, il faudra également que certains joueurs élèvent leur niveau de jeu. Le quatrième défi, remporter le maximum de titres possible. En cas de succès ce soir, il s’offrirait son premier trophée hors du FC Barcelone. « L’ancien sélectionneur de la Roja a tellement mis en avant son esprit de compétiteur qu’il doit permettre à son PSG de retrouver une domination sans partage sur la scène nationale, ce qui passera par l’obtention d’un 12e titre de champion de France et une victoire en Coupe de France, plus remportée depuis 2021. » Le dernier défi est lié à la Ligue des champions. « C’est sur les deux matches contre la Real Sociedad que Luis Enrique jouera sa crédibilité, estime le quotidien francilien. C’est sur ce genre de rendez-vous qu’il est censé faire grandir une équipe parisienne encore balbutiante. » Quelques promesses ont été disséminées au cours de ses cinq premiers mois mais pas suffisamment pour que l’on déborde, à ce jour, de confiance avant ce Momentum de la saison, conclut Le Parisien.