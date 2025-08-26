Revue de Presse PSG : Tenas, départs, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 août 2025. Arnau Tenas se rapproche de Villarreal, les dirigeants parisiens doivent conclure plusieurs départs avant la fermeture du marché des transferts…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le départ à venir d’Arnau Tenas. Relégué dans la hiérarchie des gardiens suite aux arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, l’Espagnol de 24 ans devrait évoluer en Liga cette saison. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, le joueur formé au FC Barcelone pourrait rejoindre Villarreal. « Le club espagnol n’a pas encore trouvé d’accord total avec le Paris Saint-Germain mais les négociations sont proches d’aboutir. » À Paris, le champion olympique 2024 aura disputé un total de huit matches en deux saisons (sept en Ligue 1, un en Coupe de France).

À lire aussi : Mercato – L’étau se resserre pour Gianluigi Donnarumma sur le marché

De son côté, Le Parisien fait le point sur les nombreux dossiers à conclure dans le sens des départs d’ici la fermeture du marché des transferts (le 1er septembre à 20h en France). Le dossier le plus symbolique concerne Gianluigi Donnarumma. « La piste la plus chaude mène toujours à Manchester City avec qui Donnarumma a trouvé un accord contractuel, alors que les négociations entre le PSG et le club anglais, qui n’ont jamais réalisé de transfert ensemble depuis leur rachat par des investisseurs émiratis et qatariens, se poursuivent. » Les discussions portent sur l’indemnité de transfert versée par les Citizens pour s’attacher les services du gardien. La direction sportive ne veut pas mettre des bâtons dans les roues de Donnarumma mais elle n’entend pas non plus brader l’une des références mondiales à ce poste. Son départ pourrait se finaliser autour d’une quarantaine de millions d’euros. L’autre mouvement attendu du côté des gardiens est le départ d’Arnau Tenas, qui a également dit au revoir aux supporters. Sachant qu’il aurait très peu de chance de jouer cette saison, il a fait part à ses proches de ses envies d’ailleurs malgré son fort attachement au club. « Il se rapproche à grands pas d’un retour en Espagne, à Villarreal, alors qu’il était également dans le viseur de plusieurs formations anglaises. Tombé d’accord avec le sous-marin jaune, le champion olympique a bon espoir de voir sa situation se régler dans le courant de la semaine. »

En ce qui concerne Presnel Kimpembe, le PSG a ouvert la porte à un départ. Ce dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours avec un potentiel rebond au Qatar, où les dirigeants du PSG possèdent les connexions nécessaires pour faciliter d’éventuelles sorties. Le marché local ferme ses portes le 16 septembre. Pour Randal Kolo Muani, « il s’est mis d’accord avec la Juventus sur les bases d’un contrat de cinq ans, mais les discussions entre les Italiens et le PSG s’éternisent. » Concernant les cas des Espagnols Marco Asensio et Carlos Soler, le premier cité est toujours pisté par Aston Villa, où il avait été prêté en deuxième partie de saison dernière, et le second possède des touches en Espagne et en Premier League. « Dans ce genre de dossier, chaque partie est souvent persuadée, à tort, que le temps joue en sa faveur. Le compte à rebours est lancé », conclut LP.