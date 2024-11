Revue de Presse PSG : TFC, Hakimi, Lee, Campus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 novembre 2024. Le match face au Toulouse FC (21h sur DAZN), la prolongation de contrat d’Achraf Hakimi, quelle est la position la plus utile pour Lee Kang-In, retour sur la journée d’inauguration du Campus PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir d’Achraf Hakimi. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, l’international marocain a signé, il y a quelques jours, sa prolongation avec les Rouge & Bleu. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2029. Les grandes lignes de ce nouveau bail ont été trouvées depuis plusieurs semaines. Ce nouveau contrat est assorti d’une revalorisation salariale qui permet à l’ancien de l’Inter de figurer parmi les meilleurs salaires de l’effectif. Il ne manque plus que l’officialisation. « Depuis plusieurs mois, la direction parisienne a entamé des démarches pour conserver celui qui est devenu cadre en trois ans (…) Il fallait, également, devancer certains prétendants. Il aurait été difficile pour le PSG de conserver le défenseur l’été prochain sans cette signature. » Le statut du numéro 2 parisien a même changé depuis le départ de Kylian Mbappé l’été dernier.

Dans son optique de rajeunir l’effectif, le PSG avait aussi besoin de conserver quelques cadres pour épauler les plus jeunes. Le latéral droit a été élu vice-capitaine par ses partenaires et est le deuxième joueur de champ le plus utilisé (1.119 minutes) par Luis Enrique cette saison, derrière Willian Pacho (1.197 minutes). Le profil du Marocain colle parfaitement aux demandes du technicien espagnol : « Mon idée correspond complètement à ses caractéristiques. Il est vrai qu’il gagne en envergure dans le vestiaire. Il l’est aussi avec sa sélection (il est capitaine). C’est très positif. Je veux voir des leaders pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors », a expliqué le coach parisien ce jeudi en conférence de presse. Ces dernières semaines, Achraf Hakimi a pris une envergure encore plus importante dans le vestiaire du PSG. Il n’hésite plus à parler autour des rencontres et donner son avis, ou encore à se présenter devant la presse pour faire passer des messages. « Avant les matches, il n’est plus rare de le voir ajouter un mot à la causerie du capitaine, Marquinhos », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque également le rôle de Lee Kang-In au PSG. L’international sud-coréen est l’exemple-type du joueur polyvalent désiré par Luis Enrique. Depuis le début de saison, le joueur de 23 ans a pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 comme titulaire, pour un total de 6 buts et 1 passe décisive. Le technicien espagnol l’a fait évoluer à plusieurs postes : 9 et demi, ailier droit, milieu offensif ou milieu relayeur. Mais quel est son véritable poste de prédilection ? L’ancien du PSG, Grégory Paisley, a tenté de répondre à cette question : « Je le préfère quand il joue à droite, sur son faux pied. Cela lui permet de rentrer sur son pied gauche et de chercher un relais, il a cette capacité à jouer dans les petits espaces (…) Je le trouve perdu en revanche quand il est dans le milieu à trois. On ne peut pas remettre en question sa débauche d’énergie, mais il court partout et nulle part. Je pense aussi que 9 et demi, ce n’est pas pour lui, même s’il est à l’aise dans les circuits de passes voulus par son entraîneur, qu’il décroche et peut apporter de la fluidité au jeu. Il a un QI foot qui lui permet d’évoluer à plusieurs postes (…) Il est sûr de toujours jouer, mais ça peut le desservir aussi sur la durée car si tu veux être performant, il faut s’installer dans une position. » Si Lee Kang-In peut offrir plusieurs solutions à Luis Enrique, pour l’instant, il n’a pas réussi à convaincre pour s’imposer comme un titulaire à un seul poste sur le long terme.

De son côté, Le Parisien se penche sur la rencontre de la 12e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Toulouse FC ce vendredi soir (21h sur DAZN) au Parc des Princes. Paris aborde bien ses retours de trêve internationale avec deux succès jusqu’à présent face au Stade Brestois (3-1) et le RC Strasbourg (4-2). Avec six points d’avance en tête du classement avant le début de cette journée de Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique connaîtront quelques minutes avant leur match le résultat de leur dauphin l’AS Monaco (opposé au Stade Brestois à 19h). La concurrence reste assez faible cette saison, « Marseille s’étant dégonflé sur le terrain après avoir fanfaronné en conférence de presse sur sa capacité à disputer le titre cette saison. Les Phocéens parlaient peut-être du titre de l’équipe la plus bancale de Ligue 1, pour lequel ils concourent vraiment. »

Juste avant la coupure internationale, le PSG s’était imposé à Angers (2-4) avec une déconcentration en fin de rencontre. Deux buts encaissés dans les dernières minutes qui placent le PSG seulement troisième au classement des meilleures défenses du championnat. « Défendre, comme on le sait, est surtout un état d’esprit et Paris peine trop souvent à se faire mal, quand il ne cède pas comme un enfant abandonné sur les coups de pied arrêtés. Le PSG ne défend pas si bien que cela de façon générale et n’attaque pas bien en Ligue des champions, traçant l’horizon de ses nombreux progrès attendus ici ou là. » En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique est revenu sur l’importance de bien défendre pour sa formation : « On peut voir que mon obsession est d’attaquer et d’avoir le ballon, c’est ma philosophie depuis toujours. Mais dans le même temps, mon objectif est de réussir à ce que des joueurs de grande qualité apprennent à défendre et sachent défendre. Le faire en tant qu’équipe et non de manière individuelle, je crois que c’est prioritaire dans un sport comme le football. Et à partir de là, travailler toutes les situations de jeu. Nous devons tout travailler et essayer bien évidemment de tout améliorer. » Les retours attendus de Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez dans les semaines à venir vont apporter de la grinta supplémentaire à cet effectif, même si cela semble encore trop tôt pour les voir face à Toulouse, le Bayern Munich ou le FC Nantes.

Enfin, le quotidien francilien revient sur la journée d’inauguration du Campus PSG. Dans la foulée de la journée d’ouverture officielle du nouveau centre d’entraînement, le club parisien a également offert une soirée de gala à la hauteur de l’évènement. À cette occasion, le président Nasser al-Khelaïfi a convié un mélange de stars, « de l’humoriste Jamel Debbouze, à Teddy Riner, en passant par l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy ou encore le tennisman Novak Djokovic. » De nombreuses personnalités politiques étaient également présentes sur place comme le ministre des Sports, Gil Avérous, le député Renaissance et ancien maire de Poissy, Karl Olive, ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Les joueurs et joueuses de l’équipe professionnelle étaient aussi conviés tout comme certaines légendes du club à l’image de Pedro Miguel Pauleta et Javier Pastore. « Tous les invités ont eu droit, après un discours de NAK célébrant un jour historique et décisif pour l’avenir du club, à un feu d’artifice géant. Un spectacle de drones a également dessiné dans le ciel francilien les symboles du club, du logo à la tour Eiffel au traditionnel ‘Ici c’est Paris’. »