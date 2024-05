Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 mai 2024. Le PSG s’incline face à Toulouse (1-3) pour sa dernière de la saison au Parc des Princes, la dernière soirée contrastée de Kylian Mbappé, le PSG célèbre son titre de champion de France, quels Parisiens pour remporter les Trophées UNFP…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la célébration du titre du PSG. Les Rouge & Bleu avaient promis un « show exceptionnel » avant la rencontre. Si la prestation collective des joueurs de Luis Enrique et la défaite face au Toulouse FC (1-3) ont rendu l’ambiance moins festive, le Parc des Princes ne s’est pas éteint juste après la rencontre. « Pendant que les Parisiens rentraient au vestiaire se préparer pour la fête, que Michel Montana faisait une annonce émouvante au public avant de rendre son costume de speaker après trente ans au micro du stade, une centaine de techniciens s’affairaient à préparer une pelouse devenue une scène à ciel ouvert. » Trente minutes après, tout était prêt pour des animations sons et lumières, sous la direction musicale du compositeur et chef d’orchestre Thomas Roussel. Chacun des cinquante titres des Rouge & Bleu a eu le droit à sa célébration. « Les musiciens ont fait participer l’enceinte parisienne, puisque le plus célèbre des chants du Collectif Ultras Paris a été joué en association avec le virage Auteuil. Mamadou Sakho et Jérémy Ménez, deux anciens champions de France avec le PSG, ont ensuite amené le trophée sur l’estrade », détaille L’E. Certains joueurs comme Layvin Kurzawa, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont été hués par le public à l’annonce de leur nom et d’autres ont été acclamés à l’image de Keylor Navas, Vitinha, Warren Zaïre-Emery ou encore Kylian Mbappé. Le portier Sergio Rico est également venu célébrer avec ses coéquipiers sur l’estrade. Ensuite, le capitaine Marquinhos a soulevé l’Hexagoal avec Michel Montana.

Concernant Kylian Mbappé, il a vécu une soirée étrange. Pour sa dernière au Parc des Princes, le numéro 7 du PSG a marqué un but mais a également été sifflé avant la rencontre par une partie du public. S’il n’a pas reçu d’hommage particulier de la part du club, l’international français a eu le droit à quelques mots de Michel Montana au moment de monter sur l’estrade pour célébrer le titre de champion de France. « Le club souhaite remercier ce soir son numéro 7 qui quittera le club à la fin de la saison. Il a porté le maillot pendant sept saisons, remporté 14 titres, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club », a déclaré le speaker au moment des célébrations. Cette fin d’aventure « confirme l’impression tenace d’une séparation vécue dans l’amertume et le ressentiment, deux ans après lui avoir déroulé le tapis rouge et offert les clés du coffre », constate L’E. Capitaine du soir, Kylian Mbappé a livré une prestation quelconque en dehors de son enchaînement sur son but. Mais l’essentiel était ailleurs pour l’attaquant de 25 ans.

Dès le début de la soirée, l’atmosphère était étrange. Plus d’une heure avant le coup d’envoi, le nom de Kylian Mbappé a été sifflé par des tribunes encore clairsemées. De son côté, le Virage Auteuil a déployé une banderole pour célébrer le meilleur buteur du club. « Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu légende du PSG. » Le principal concerné a alors stoppé son échauffement pour aller au pied de la tribune et recevoir un hommage devant un tifo géant à son effigie. « Le geste y était, pas l’effusion au sein d’une tribune qui allait se montrer beaucoup plus bruyante pendant les 90 minutes de la rencontre. Il faut dire que le ‘cas Mbappé’ avait fait débat jusqu’au bout parmi les ultras. » À une dizaine de minutes du coup d’envoi, le nom de Kylian Mbappé a cette fois-ci été massivement repris par le public, sans sifflets. Pendant la rencontre, Michel Montana et Keylor Navas ont également eu le droit à leur banderole avant de retrouver « une ambiance belle et festive, mais sans plus aucune référence personnalisée à Mbappé. » Au coup de sifflet final, le vice-capitaine du PSG n’a laissé filtré aucune émotion particulière. Désormais, il aura un dernier trophée à aller chercher avec la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain.

Le quotidien sportif se demande si le PSG va réussir à se remobiliser avant la finale de Coupe de France dans un peu moins de deux semaines. Avec une équipe remaniée et cinq jours après l’élimination en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont montré un visage indigent face au TFC ce dimanche. Certes, cette rencontre se disputait dans un contexte particulier avec la célébration du titre, le dernier match de Kylian Mbappé et Keylor Navas au Parc et une décompression post-élimination. « Mais ce deuxième revers de la saison en L1, qui confirme un peu plus les immenses difficultés du PSG à domicile en 2024 (2 victoires, 5 nuls, 1 défaite), est l’aboutissement d’un match d’une pauvreté assez effroyable », rapporte L’E. Cette équipe bis, avec les présences de Nordi Mukiele, Carlos Soler et Manuel Ugarte au coup d’envoi, a été en retard dans tous les compartiments de jeu. Le portier de Toulouse, Guillaume Restes, a trop rarement été inquiété. « Les promesses essaimées parfois l’été dernier par Lee Kang-in se sont évaporées. Le Sud-Coréen, censé être un joueur déstabilisant, ne crée pas grand chose. » Les attaquants Bradley Barcola et Kylian Mbappé ont manqué de tranchant.

Et à douze jours de la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, c’est surtout la fragilité défensive des Rouge & Bleu qui saute aux yeux. Le PSG a été en grande souffrance face aux actions toulousaines. « Alors que Manuel Ugarte, en immense difficulté technique, a passé sa soirée à essayer de combler les espaces, les quatre défenseurs – Mukiele, Danilo, Skriniar, Zague – ont dégagé une fragilité assez effarante. » Une nouvelle preuve du manque de qualité dans ce secteur de jeu. La finale face à l’OL sera abordée dans un tout autre état d’esprit. « Mais ce PSG-là, en L1, restera comme un champion au bilan comptable faible (76 points au maximum contre 85 et 86 ces deux dernières années) », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien met aussi en avant cette dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes. La dernière soirée du meilleur buteur du PSG aura été un mélange de différents sentiments : « de la colère, de l’amertume et la petite dose d’amour nécessaire. » Avant la rencontre, le club de la capitale n’a eu aucun geste pour un joueur qui a porté le maillot pendant sept saisons. Le capitaine des Bleus a donc conclu sa dernière au Parc par une défaite dans un triste match face à Toulouse (1-3). « Il a finalement fallu attendre la remise de l’Hexagoal pour que le club de la capitale daigne enfin évoquer publiquement le départ de sa star par la voix de son speaker Michel Montana. » Deux jours après l’annonce officielle de son départ, une partie du public parisien avait encore la nouvelle en travers de la gorge. « Une bronca au moment de saluer l’un des plus grands joueurs de son histoire, vous en aviez rêvé ? Le Parc l’a fait, comme il a pu huer Messi et Neymar l’an passé. » Les sifflets à l’annonce du nom de Mbappé à 45 minutes du coup d’envoi en disaient long sur l’amertume des supporters envers la star française.

C’est lorsque Kylian Mbappé a foulé la pelouse du Parc des Princes lors de l’échauffement que les premiers signes d’amour ont commencé à apparaître avec une banderole du côté du CUP : « Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu légende du PSG. » De son côté, le joueur s’est contenté d’un très large sourire au moment de venir au pied du Virage Auteuil devant l’immense tifo qui lui était réservé. « Là encore, l’accueil est contrasté, quelques chants, des insultes proférées par un des capos du CUP en direction d’un jeune supporter. » Acclamé ensuite lors de la seconde annonce de la composition d’équipe du PSG, Kylian Mbappé a marqué un dernier but dans l’enceinte parisienne. « Les larmes de Rai, celles de Pauleta et Di Maria, le charisme d’Ibrahimovic au moment de tirer leur révérence avaient une tout autre allure. Il paraît que les histoires d’amour finissent mal en général… », conclut LP.

Le quotidien francilien revient également sur la défaite du PSG face au Toulouse FC (1-3), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et comme la saison dernière, le champion de France en titre s’est incliné pour sa dernière de la saison au Parc des Princes. Mais ce dimanche, le football était relégué au second plan afin de laisser place à la célébration du 12e titre de champion de France, aux adieux de Michel Montana, Keylor Navas et Kylian Mbappé. Ce dernier avait parfaitement lancé la soirée parisienne profitant d’une très belle passe d’Arnau Tenas pour ouvrir le score. Mais l’équipe remaniée concoctée par Luis Enrique a ensuite rapidement plombé le match avec l’égalisation rapide de Thijs Dallinga, le beau but de Yann Gboho et la dernière réalisation de Frank Magri dans les ultimes secondes du match. « Comme la saison dernière, le PSG a perdu pour son dernier match de la saison chez lui. Une vilaine habitude qui marque un quatrième match de rang sans victoire pour les hommes de Luis Enrique. »

Enfin, dans Le Parisien, il est également question de la cérémonie des Trophées UNFP, qui aura lieu ce lundi soir, entre 21h et 22h30, dans le XVIe arrondissement de Paris. Et Kylian Mbappé est le favori pour remporter pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur joueur de la saison après 2019, 2021, 2022 et 2023. Au total, l’attaquant parisien a marqué 26 buts en championnat, un chiffre qu’il pourra encore augmenter lors des deux derniers matches de Ligue 1 face à l’OGC Nice et le FC Metz. « On ne voit pas comment cette récompense pourrait lui échapper, alors qu’il est nommé aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Ousmane Dembélé (Paris), Pierre Lees-Melou (Brest) et Edon Zhegrova (Lille). » Reste à savoir si le champion du Monde 2018 sera présent sur place pour recevoir cette possible récompense. « Les équipes du club de la capitale feront un point lundi matin pour savoir quels joueurs seront présents », rapporte LP.

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG en lice pour remporter un trophée. Gianluigi Donnarumma postule pour le titre de meilleur gardien de la saison. Une distinction qu’il avait déjà remporté en 2022. Le portier italien sera en concurrence avec Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevalier (Lille) et Brice Samba (Lens). Dans la catégorie de meilleur espoir, Warren Zaïre-Emery a été nommé aux côtés de Leny Yoro (Lille), Désiré Doué (Rennes), Rayan Cherki (Lyon) et Eliess Ben Seghir (Monaco). Du côté des entraîneurs, Luis Enrique est le grand favori. Les coaches Eric Roy (Brest), Luka Elsner (Le Havre), Franck Haise (RC Lens) et Paulo Fonseca (Lille) sont également des prétendants au titre.