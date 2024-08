Revue de presse PSG : Tirage au sort, Ligue des champions…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 29 août 2024. Le tirage au sort de la Ligue des champions, quatre équipes françaises qualifiées en Champions League, une première historique.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le tirage au sort de la Ligue des champions et la première historique pour le football français avec quatre clubs concernés. Cette saison, la Champions League change de format. Il s’agira d’un championnat à 36 équipes et il faudra jouer huit matches au lieu de six habituellement. Fini les groupes, les équipes affronteront désormais deux équipes de chaque pot. « Techniquement, rien n’empêche que le PSG, quatrième indice de tous les participants, et Brest, tout petit poucet de la compétition, aient exactement les mêmes adversaires entre la mi-septembre et la fin janvier. » Le quotidien sportif indique que pour le PSG, « pour qui soulever le trophée aux grandes oreilles est l’objectif principal depuis une décennie », il s’agira de terminer dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. « Moins de stars, moins de « Kyk’s », mais plus d’équipe, est-ce la formule gagnante pour le club de la capitale ? Il faudra attendre quelques mois pour le savoir », conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le tirage au sort de la Ligue des champions. Le quotidien francilien estime qu’il y a deux incertitudes autour de ce retour en Champions League pour les Rouge & Bleu. Le premier, la nouvelle formule de la compétition avec la disparition de la phase de poules, huit matches au lieu de six et plus de match aller-retour, mais quatre matches à domicile et quatre matches à l’extérieur contre huit adversaires différents. L’autre incertitude renvoie à ce nouveau PSG, clairement sans star, idéalement façonné pour que l’entraîneur, Luis Enrique, soit la seule tête de gondole du projet, avance Le Parisien. « Pour la première fois depuis son rachat en 2011 par le fonds souverain du Qatar, Paris va disputer la C1 dans la peau d’une équipe et seulement d’une équipe, avec ses forces et ses faiblesses mais sans remettre son destin entre les pieds d’un génie du foot, qu’il soit suédois, brésilien, argentin ou français. » Le quotidien francilien indique que le PSG va disputer pour la première fois la plus prestigieuse des compétitions européennes dans la peau de l’outsider, « écrasé auparavant par un statut de favori que seuls la puissance financière et les noms ronflants du club justifiaient. » Il y a tout de même un mais, lance Le Parisien, en se hissant dans le dernier carré au printemps 2024, Luis Enrique et ses hommes ont donné l’envie de les revoir à ce niveau et une sortie avant les demi-finales serait vécue, en partie, comme une régression. « Il faudra évidemment voir comment et contre qui alors que la première partie va renseigner sur la moelle de ce Paris-là, forcément confronté à des difficultés avec la possibilité de se retrouver dans un groupe avec le Real Madrid et le Bayer Leverkusen par exemple, obligés, autre possibilité, de les affronter sur leur terrain sans bénéficier du coup du pouce du Parc des Princes. Au fond, rien de mieux pour un effectif aussi jeune, en phase d’apprentissage, désireux de s’étalonner face aux meilleurs pour comprendre ce qui lui manque encore. Pour Paris, c’est le début d’un monde nouveau », conclut Le Parisien.