Revue de presse PSG : tirage, Champions League, Skriniar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 30 août 2024. Tirage corsé pour le PSG en Ligue des champions, mission impossible pour un départ de Milan Skriniar ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient évidemment sur le tirage au sort de la Ligue des champions et les groupes très relevés pour les clubs français, dont le PSG. Le quotidien sportif estime que pour le club de la capitale, ce ne sera pas facile, mais loin d’être insurmontable. « Ce nouveau format de la Ligue des champions promettait des grandes affiches et de l’enjeu dès cette phase de ligue. La promesse a été tenue et le PSG servi. La réaction de Nasser al-Khelaïfi ne mentait pas. Les yeux écarquillés, un petit mouvement de tête et une surprise non feinte, le président du PSG ne s’attendait peut-être pas à devoir affronter autant d’écuries prestigieuses. Ses adversaires aussi ne devaient pas être très heureux de tomber contre les Français », lance le quotidien sportif. Ce tirage a donc offert au PSG du lourd (Manchester City, Arsenal, Bayern, Atlético de Madrid) et de l’inédit avec des clubs jamais affrontés en Ligue des champions comme le PSV, Gérone, Stuttgart et Salzbourg. L’Equipe estime que ce tirage est intéressant pour le PSG, qui va très vite pouvoir savoir où il en est cette saison à l’échelle européenne. Le quotidien sportif conclut en expliquant que le PSG sera attendu dans les huit premiers de ce championnat géant, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient également sur ce tirage au sort de la Ligue des champions. Le quotidien francilien estime que le PSG va souffrir et apprendre en Champions League cette saison. « Avec quatre matchs aussi lourds que ceux face à City, le Bayern, Arsenal et l’Atlético, reste que le club de la capitale va énormément renseigner sur ses aptitudes en première partie de saison alors que les dirigeants et le staff technique ont choisi de faire confiance à un groupe rajeuni dépourvu de stars offensives. » Chaque sortie servira de test pour le PSG, estime Le Parisien. L’idée consistera à perdre le moins possible contre ces quatre-là et même à réaliser quelques coups d’éclat, lance le quotidien francilien. « La nouvelle formule offre ainsi sur la route du PSG le champion d’Angleterre (Manchester City) et son dauphin (Arsenal), deux cadors du meilleur championnat du monde ou réputé comme tel, signe des difficultés qui s’annoncent. La curiosité, l’excitation, l’inconnue et une forme de répit viendront escorter les quatre autres confrontations. » Avec quatre énormes bagarres contre quatre vainqueurs potentiels de la Ligue des champions, les combats s’annoncent passionnants et incertains, parfois homériques et acharnés, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi le mercato et la situation de Milan Skriniar. Alors que l’international slovaque était annoncé proche de rejoindre Al Nassr, il pourrait finalement rester au PSG. « Malgré son envie de rester, Skriniar sait depuis plusieurs semaines qu’il est invité à trouver un point de chute. » En effet, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui souhaite avoir au poste de défenseur central un profil plus habile sous pression et plus rapide dans son dos. Mais un départ de l’ancien de l’Inter Milan n’est pas si évident que ça, avance Le Parisien. En effet, les clubs ne semblent pas se bousculer pour tenter de le recruter. Ses émoluments sont notamment un frein pour de nombreux prétendants. « Naples n’a jamais pris de renseignements, Al-Nassr n’a pas fait d’offre concrète au PSG mais pris quelques renseignements, préférant faire de Mohamed Simakan sa priorité qui va rejoindre l’Arabie saoudite ce vendredi. » Malgré les difficultés à se séparer de Milan Skriniar, le PSG a activé un plan pour le remplacer, en la personne de Tomas Araujo. Mais avant ça, il faut se séparer du Slovaque. « Dans l’entourage du défenseur lusitanien, on avait d’ailleurs du mal à croire jeudi soir à une issue favorable. » En plus de Skriniar, le PSG espère la conclusion du transfert de Carlos Soler vers West Ham. « Depuis plusieurs jours l’Espagnol est en salle d’attente alors que le club londonien doit boucler plusieurs dossiers pour conclure celui du milieu de terrain contre 23 millions d’euros bonus compris. » Le PSG ne serait pas contre non plus une vente d’Ayman Kari, mais la tendance ne semble pas être à un départ pour le titi, avance le quotidien francilien. Il espère aussi se séparer de Vimoj Muntu wa Mungu, Louis Mouquet et Juan Bernat alors qu’Ismaël Gharbi va rejoindre Braga contre cinq millions d’euros. En ce qui concerne Danilo Pereira, les dirigeants parisiens semblent optimistes pour lui trouver une porte de sortie d’ici ce soir.