Revue de presse PSG : tirage, salaires, Mbappé, Aulas…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 19 mars 2021 dans la presse hexagonale, le tirage (intégral) des quarts de finale (aller: 6-7avril, retour: 13-14 avril) et des demi-finales de la Ligue des champions à midi, au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Soit le dernier tirage sur la route d’Istanbul, ville qui accueillera la finale. Les huit clubs opposés sont le Bayern, Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le FC Porto et le PSG bien sûr. Pour l’occasion, Canal Supporters vous proposera un rendez-vous spécial dès 11h30 avec un Twitch. Soyez au RDV.

“Montagnes à l’horizon: après avoir éliminé le FC Barcelone, le PSG va connaître ce vendredi le dénivelé du parcours qui l’attend jusqu’à la finale qu’il vise”, commente l’AFP. Un adversaire accapare les esprits : le Chelsea de Thomas Tuchel. “La décision du club parisien, à la veille de Noël, de se séparer de Tuchel a dessiné un nouvel arc narratif dans l’histoire des confrontations PSG-Chelsea, un hit des années 2010. Depuis qu’il a rebondi en janvier chez les Blues, où il a retrouvé son ancien capitaine Thiago Silva, le technicien allemand n’a perdu aucun match, et reste sur une qualification maîtrisée face à l’Atlético de Madrid (1-0, 2-0).”

Du côté de L’Equipe, on parle salaires de footballeurs. En France le PSG fait un carton plein. Les Parisiens “occupent les onze premières places du top 30 des joueurs les mieux payés, comme en 2020.” Neymar est en tête avec 3,06 millions d’euros brut par mois. Suivent Kylian Mbappé (2,098), Marquinhos (1,2), Marco Verratti (1,2), Angel Di Maria (1,1), Keylor Navas (1), Mauro Icardi (800.000), Leo Paredes (750.000), Juan Bernat (700.000), Presnel Kimpembe (670.000), Ander Herrera (650.000). Kylian Mbappé “perçoit un peu plus de 25M€ brut cette saison et dépassera les 26,5M€ en 2021-22. S’il prolonge, il devrait émarger autour des 30M€ par an“, explique le journal sportif. “Même si le PSG est durement impacté par la crise sanitaire depuis un an – perte de 125M€ la saison dernière et 204M€ estimés pour celle-ci –, il est prêt à consentir des efforts afin de le conserver. […] Cet été, le Real Madrid et Liverpool ne semblent pas en mesure de faire une offre qui satisfasse autant le PSG que le joueur. En se séparant l’été dernier de deux très gros salaires, Thiago Silva et Cavani, la direction s’est donné les moyens de garder Mbappé et Neymar.“ Du côté des entraîneurs, Mauricio Pochettino (940.000 euros par mois) est loin devant Niko Kovac (400.000 euros / ASM) et Jorge Sampaoli (400.000 euros / OM).

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, parle dans Le Parisien. “On a nos chances cette saison. On va recevoir Lille qui a trois points d’avance, on est à égalité avec le PSG. A neuf journées de la fin, si on gagne tout, on sera probablement champions. Même si on n’y croit pas trop, ça fait rêver…“, déclare le boss des Gones. “Paris a non seulement une puissance économique et financière très supérieure à l’OL mais en plus, le PSG s’est amélioré au gré de son règne sur le foot français. Paris a continué d’investir chaque année. Avec de plus en plus de pertinence. Le PSG a rectifié sur le plan des structures ce qui n’avait pas fonctionné par le passé. Le fait de pouvoir rivaliser avec eux, c’est d’autant plus valorisant. Mais tout en rêvant, on essaye de rester pragmatique. Paris progresse et c’est mon favori en Ligue des champions. […] Nasser a pris une dimension qui est appréciée de tous les autres présidents, y compris de ceux qui, comme moi, avaient pu émettre un certain nombre de réserves sur l’avantage compétitif que pouvait procurer la participation d’un Etat à un club alors que dans les autres formations les actionnaires sont, eux, privés. […] Travailler main dans la main avec le PSG, c’est fondamental.”