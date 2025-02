Revue de presse PSG : Toulouse, Bradley Barcola, Fabian Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 février 2025. La victoire sans forcer du PSG contre Toulouse, la belle performance de Ruiz, l’inefficacité de Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de Toulouse hier soir lors de la 22e journée de Ligue 1 (0-1). Le quotidien sportif explique que le matelas confortable en tête du championnat n’incite pas les joueurs parisiens à s’arracher comme s’ils jouaient le titre chaque week-end. Le fait que Luis Enrique ait décidé de faire un large turnover avec le match entre les deux rencontres de Ligue des champions contre Brest, cela n’a pas suffi pour gommer le manque d’engagement et les imprécisions qui ont sauté aux yeux dès le début du match, lance L’Equipe. Face à une défense regroupée, les Parisiens ont proposé peu de changements de rythme, peu de mouvements, s’offrant peu de chances de trouer le maillage des Violets. Il faudra attendre le retour des vestiaires pour voir le PSG mettre un peu plus d’intensité pour finalement trouver la faille sur un coup de pied arrêté, Fabian Ruiz suivant bien une tête de Willian Pacho repoussée par la barre. Après cette ouverture du score, les joueurs de Luis Enrique sont restés dans ce contrôle monorythmique, sans en rajouter face à un adversaire qui a étalé ses limites, estime le quotidien sportif. Ce dernier indique que le PSG est resté sérieux et implacable, sans être à fond, et il a maintenu intacte son avance sur la meute de ses poursuivants. Il l’a fait à l’issue de sa plus mauvaise prestation de l’année 2025, mais il s’en contentera, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient également sur la victoire du PSG contre Toulouse hier soir. Le quotidien francilien indique que les Rouge & Bleu ont encore montré à l’Hexagone la marge qu’ils possèdent. « En s’imposant (0-1), ils engrangent une sixième victoire de suite, toutes compétitions confondues, et restent invaincus en Ligue 1 après 22 journées. (…) Le seul patron porte bien le nom PSG. Il fonce semaine après semaine vers un 13e titre de champion national et peut se féliciter de garder ses forces pour aborder l’autre objectif de la saison, la Ligue des champions. » Pour expliquer la faible prestation du PSG, Le Parisien note qu’avec six changements par rapport à l’équipe qui a battu Brest mardi, Luis Enrique n’a pas mis son collectif dans le confort. « Le « problème » pour Toulouse ? Quand le PSG démarre avec ses remplaçants habituels (Lee Kang-in, Senny Mayulu), il peut faire entrer ses stars. Après l’heure de jeu, place à Ousmane Dembélé, Vitinha ou Marquinhos. De quoi assurer la fin de match et conserver ce score. » Matvey Safonov a aussi joué son rôle dans le but, salue Le Parisien. Toulouse n’a pas démérité, mais que faire face à un Paris qui pourrait s’imaginer boucler une Ligue 1 en restant invaincu ? Sans flamboyance, il poursuit sa routine, conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : Safonov : « C’était très important de gagner »

L’Equipe fait également un focus sur Fabian Ruiz, seul buteur de la rencontre entre Toulouse et le PSG hier soir (0-1). Placé en sentinelle, l’international espagnol faisait partie des rares joueurs à évoluer à son niveau, avec Willian Pacho et Senny Mayulu, estime le quotidien sportif. « Au contrôle du tempo et dépositaire du jeu parisien, qu’il a toujours orienté vers l’avant, il s’est parfaitement acquitté de sa tâche de meneur reculé, coupant aussi plusieurs transitions adversaires grâce à sa science du placement. » Symboliquement, il a été récompensé par un but, lance L’Equipe. Ce dernier indique que Luis Enrique sait que le numéro 8 du PSG n’a pas besoin d’encouragements face à la presse pour rester régulier. « Après un début d’exercice plutôt terne, en tout cas en contraste avec son Euro 2024 flamboyant, Ruiz s’est imposé comme un maillon fort de ce PSG qui tourne bien, peut-être devant Warren Zaïre-Emery pour la troisième place au milieu. » Son rôle est plus souvent celui d’un relayeur, détonateur par ses mouvements vers l’avant, mais l’Espagnol connaît par cœur le logiciel Enrique et il s’adapte à tous les postes de l’entrejeu, conclut le quotidien sportif.

Le Parisien fait également un focus sur un joueur après Toulouse / PSG, Bradley Barcola. Titulaire, l’international français (22 ans), même si le match n’a pas été prolifique offensivement, s’est tout de même montré dangereux par intermittence. « C’est lui qui a failli ouvrir le score avant la pause d’un lob mal ajusté (38e) avant de se faire découper par Vincent Sierro dans la minute qui a suivi. Hormis cette sortie assassine, le Téfécé a joué sa chance crânement et dans une agressivité raisonnable. Un défi physique auquel l’ancien Lyonnais a plutôt bien répondu, généreux dans ses replis défensifs. » Lors de cette rencontre contre le TFC, le numéro 29 du PSG a manqué de réalisme après avoir eu trois grosses occasions. « Le PSG devra vite retrouver davantage de réalisme, il le sait. La Ligue des champions est de retour dès mercredi. Cela passera sans doute sur ce côté gauche par un retour du titulaire Nuno Mendes derrière lui et de Joao Neves dans l’entrejeu. La relation technique et tactique entre Barcola et son latéral Lucas Hernandez n’a vraiment pas sauté aux yeux. » Difficile en vérité pour Luis Enrique de tirer de grands enseignements de ce match de transition. Si ce n’est que l’intégration de la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia va prendre du temps, conclut Le Parisien.