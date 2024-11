Revue de presse PSG : Toulouse, Zaïre-Emery, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 novembre 2024. La victoire du PSG contre Toulouse, Achraf Hakimi au niveau de son nouveau statut, Warren Zaïre-Emery retrouve son meilleur niveau…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Toulouse hier soir (3-0) dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre placée après la trêve internationale et quatre jours avant l’importantisimime déplacement à Munich en Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire un turnover limité, « preuve qu’il prenait cette soirée glaciale au sérieux », avance le quotidien sportif. Ses joueurs ont fait de même. À défaut d’être géniaux ou même existants, ils ont bien contenu puis fini par punir Toulouse, analyse L’Equipe. Face à une équipe qui défendait bas et bien, « il fallait une inspiration, un geste de classe, un dépassement de fonction pour les surprendre, tout ce qui coute tant à ce PSG si peu traversé par un vent de liberté et de créativité. » Cette rencontre contre le TFC a confirmé que le cœur du jeu du PSG bat toujours côté droit, avec un Ousmane Dembélé aussi virevoltant qu’inabouti, ainsi que la solidarité du collectif, estime le quotidien sportif. La titularisation de Matvey Safonov, quel qu’en soit le motif, est l’autre évènement de la soirée, lance L’Equipe. « Elle confirme l’effritement du statut de Gianluigi Donnarumma, en tout cas l’instauration d’une concurrence plus affirmée, qui amène une suite. » Mardi soir, le PSG dispute la première de ses quatre finales en Ligue des champions contre le Bayern, pour reprendre les mots de Luis Enrique, sans aucune garantie supplémentaire, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG contre Toulouse hier soir. Le quotidien francilien explique qu’avant la fin de match où le club de la capitale a marqué deux buts, il a manqué une étincelle, un feu-follet, de la déstabilisation, des changements de rythme et personne ne s’est sacrifié. Il faudra noter l’activité de João Neves, milieu de terrain en première période, arrière gauche en seconde. « S’il faut raconter l’énorme solitude de Désiré Doué lors de ce match jusqu’à son remplacement (par Kang-In Lee), pourtant installé enfin là où il l’aime, en relayeur gauche, João Neves a semblé, lui, partout et pas seulement parce qu’il a occupé deux rôles. Sa reprise de volée victorieuse sur un caviar ciblé d’Achraf Hakimi (1-0, 35e) aura constitué le morceau de bravoure du premier acte et peut-être même de la rencontre. » Le Parisien estime que malgré un Toulouse peu dangereux, le PSG a joué à se faire peur, à l’image de cette passe devant la surface de Warren Zaïre-Emery pour Shavy Babicka ne parvenant pas à saisir l’aubaine alors que l’égalisation tombait comme un cadeau du ciel pour les Toulousains. Avec les buts de Lucas Beraldo et Vitinha, le PSG a poursuivi avec sa moyenne de trois buts par match en Ligue 1. « La certitude, c’est que ce succès sans immense panache maintient les six points d’avance du PSG sur son dauphin, Monaco. La certitude, c’est que mardi, à l’Allianz Arena, il s’agira d’un tout autre match pour Paris« , conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : Joao Neves : « On se donne de la confiance avant la Ligue des champions »

Le Parisien fait également un focus sur Achraf Hakimi. Dans une équipe désormais délestée de stars, Achraf Hakimi fait désormais office de survivant et demeure l’une des dernières étoiles de cet effectif dont il est désormais l’un des cadres. À 26 ans, le défenseur a évolué et pris de l’épaisseur comme en atteste ce brassard de capitaine arboré ce vendredi, avance le quotidien francilien. « Sans livrer une prestation mémorable, Hakimi a été sérieux et démontré une nouvelle fois toute son importance dans le système de jeu de Luis Enrique, notamment sur le plan offensif où il dispose d’une grande liberté. Au cours d’une rencontre longtemps insipide, il a prouvé qu’il demeurait essentiel dans la construction des actions parisiennes lorsqu’il a délivré un centre téléguidé en direction de Joao Neves (35e) qui est venu loger le ballon dans le petit filet de Guillaumes Restes. » Cette rencontre a d’ailleurs été un bon résumé du joueur qu’il est : quelques scories sur le plan défensif, avec un carton jaune anecdotique (44e), mais surtout un poison pour l’adversaire, capable de tenter d’apporter le danger dans différentes positions, sur de nouveaux centres, lance Le Parisien. « Dans une équipe en grande difficulté sur la scène européenne, son sens de la provocation et ses infatigables montées dans le couloir droit ne seront certainement pas de trop mardi soir pour tenter de bousculer le Bayern Munich« , conclut le quotidien francilien.

L’Equipe fait aussi un focus sur un joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery. Le quotidien sportif estime qu’après un début de saison poussif, le titi parisien retrouve son niveau de la saison dernière quand il était indispensable à son équipe. Warren Zaïre-Emery a été bon, de loin le meilleur milieu du PSG, estime L’Equipe. « Son impact physique, sa capacité à multiplier les efforts – notamment au contre-pressing – et celle à conserver le ballon sous pression lui ont permis de dompter aisément l’entrejeu toulousain. Il a aussi réussi un retour exceptionnel avec un tacle salvateur sur un tir de Zakaria Aboukhlal (70e) qui était seul face à Matvey Safonov alors que le score était encore seulement de 1-0 pour Paris. » À sa contribution défensive, il a ajouté une activité offensive précieuse, n’hésitant pas à se projeter et à accompagner les attaques de son équipe, analyse le quotidien sportif. « Petit bémol dans cette prestation XL, il a vu sa relance plein axe interceptée devant la surface parisienne, mais sans conséquences (70e). » Les statistiques de la soirée viennent confirmer la bonne performance de ce pur Parisien, passé par l’association du club à ses débuts. Il a touché 93 ballons, tenté 75 passes (85 % réussies) et une interception. Des chiffres en progression par rapport à sa moyenne depuis le début de saison. Au bon moment, conclut L’Equipe.