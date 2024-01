Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 janvier 2024. Le PSG remporte le Trophée des Champions 2023, Kylian Mbappé s’exprime sur son avenir et bat un nouveau record, le PSG n’est pas candidat pour le rachat du Stade de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG au Trophée des Champions, son 12e sacre dans cette compétition et le 10e sur les 11 dernières éditions. Sans être véritablement inquiété par le Toulouse FC, le club parisien a remporté le premier titre de sa saison. Le TFC n’avait pas l’allure d’un adversaire pouvant faire douter les Rouge & Bleu. « Il avait même plutôt l’allure d’un père Noël qui n’aurait pas achevé sa tournée, offrant des espaces incroyables en début de match et rendant les ballons bien trop vite », ironise L’E. Si les buts de Lee Kang-In et Kylian Mbappé résultent de belles actions collectives, le manque d’agressivité des Toulousains est pointé du doigt. Le Sud-Coréen a certainement livré sa plus belle prestation depuis son arrivée tandis que Bradley Barcola continue de laisser entrevoir des belles promesses. Autre joueur en forme, Achraf Hakimi. Le Marocain « a étalé un volume de jeu impressionnant, créé plusieurs déséquilibres. »

Cependant, Luis Enrique devra se priver du Sud-Coréen et du Marocain qui vont disputer la Coupe d’Asie (du 12 janvier au 10 février) et la CAN (du 13 janvier au 11 février) avec leur sélection. De son côté, Kylian Mbappé s’est montré en jambe et s’est offert un nouveau record en devenant le meilleur buteur du PSG au Parc des Princes. Cette rencontre a aussi permis à Lucas Beraldo de connaître ses premières minutes sous le maillot parisien. La nouvelle recrue a pris la place de Milan Skriniar, touché à la cheville. Le technicien espagnol devra donc être privé d’un autre joueur « pendant quelques matches vu comment le Slovaque boitait », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur les propos tenus par Kylian Mbappé au sujet de son avenir. En zone-mixte, le numéro 7 du PSG a relancé le feuilleton sur son futur, lui dont le contrat arrive à échéance en juin prochain avec les Rouge & Bleu. « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix (entre prolonger ou signer avec un autre club). Avec l’accord que j’ai passé avec le président (Nasser al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir », a déclaré l’international français après la victoire au Trophée des Champions. L’attaquant de 25 ans a aussi assuré qu’il ne s’était pas fixé de date pour mettre au clair son futur : « Je n’en sais rien (à propos du timing de sa décision). C’était fin mai en 2022 car je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Mais le plus important, ce sont les titres. On est déterminés. L’équipe se tourne vers ça. »

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire au Parc des Princes en inscrivant sa 111e réalisation. Pour cette première rencontre de l’année, le champion du Monde a une nouvelle fois évolué à la pointe de l’attaque parisienne. « Toujours en mouvement pour forcer les espaces, naviguant sur tout le front offensif, il a tantôt cherché la solution individuelle, car ça reste ce qui fait de lui un joueur à part. L’occasion de remarquer qu’il a retrouvé de l’électricité sur sa première touche, de la tonicité sur ses petits appuis, même si l’attentisme du Téfécé pendant la première demi-heure invite à rester mesuré », résume L’E. Il a aussi alterné avec un jeu de combinaison en profitant de la percussion d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Même après le remplacement des deux ailiers (entrées en jeu de Marco Asensio et Randal Kolo Muani), Kylian Mbappé a continué à occuper le poste de numéro 9. Tout sourire sur le podium, il a fini par faire un tour d’honneur avec le trophée, son 13e titre remporté sous les couleurs du PSG.

🚨 BREAKING – Kylian Mbappé s’exprime sur son avenir : « Je n’ai pas encore fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées. Mon avenir n’est pas un sujet en interne. Il faut penser a l’équipe » 🗣️✨🇫🇷



[via @JulienFroment] pic.twitter.com/LaJf0kT10I — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 3, 2024

Enfin, L’Equipe confirme que le PSG n’a pas déposé de dossier pour racheter le Stade de France. Alors que cette solution avait été envisagée par le board parisien depuis plus d’un an suite au refus de la Mairie de Paris de céder le Parc des Princes, le club de la capitale a décidé de ne pas déposer d’offre d’achat pour le Stade de France. Depuis le début, ce mariage semblait impossible. « Le statut de consortium de l’enceinte pour les 25 prochaines années posait problème au club parisien. En effet, en cas de rachat, le nouveau propriétaire devait faire valoir le droit de priorité pour la FFF (Fédération française de football) et la FFR (Fédération française de rugby) jusqu’en 2050. Cette obligation non négociable a donc été rédhibitoire pour le PSG. »

Mais ce coup de bluff n’a pas permis de réchauffer les relations avec la Mairie de Paris ni de reprendre les négociations pour la vente du Parc des Princes. Cette décision de ne pas aller plus loin dans le dossier du Stade de France a été actée l’été dernier, assure L’E. Désormais, deux solutions s’offrent au PSG pour son futur stade : trouver un accord avec la Mairie de Paris pour le Parc des Princes ou trouver un terrain pour accueillir un nouveau stade. « Les éléments de langage diffusés hier par le club, après la confirmation qu’il n’avait pas fait d’offre pour le Stade de France, se voulaient optimistes pour la seconde option. » Mais ce dossier s’annonce complexe, peut-être même encore davantage que de renégocier avec Anne Hidalgo (la Maire de Paris) pour le Parc des Princes. La construction d’une nouvelle enceinte est un projet à long terme, qui peut traîner en longueur avec le risque de recours administratifs que pourraient déposer les associations et les particuliers.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG au Trophée des Champions face au Toulouse FC (2-0). Ce premier titre de la saison a été obtenu grâce à une première période maîtrisée de la part des joueurs de Luis Enrique. Si ce trophée est « loin d’être la coupe la plus convoitée au moment de débuter la saison, il fait toujours du bien au moral, surtout pour un jeune groupe parisien en quête de certitudes et de confiance avant les échéances à venir. » Ce trophée permet aussi au coach de remporter son premier titre en France, lui qui avait jusqu’alors remporté toutes ses coupes avec le FC Barcelone. Lors de ce premier acte, le PSG a donné l’impression de se faire plaisir et le score aurait pu être largement plus corsé à la pause avec davantage d’efficacité. Mais en seconde période, les Rouge & Bleu ont joué à se faire peur et ont une nouvelle fois alterné entre le chaud et le froid au cours d’un même match.

Comme depuis le début de saison, le côté droit Hakimi-Dembélé a performé. Autres satisfactions, les performances de Lee Kang-In et Bradley Barcola. « L’international français Espoirs n’en finit plus de gagner des points auprès de Luis Enrique. On peut toujours lui reprocher quelques péchés de gourmandises dus à son jeune âge (20 ans) et un manque d’efficacité mais son insouciance fait du bien aux yeux et au cœur », constate LP. L’ancien Lyonnais est un élément qui apporte sans cesse du danger et représente la jeunesse triomphante et l’avenir du club parisien.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la prestation de Kylian Mbappé. Placé dans l’axe de l’attaque, le Français a livré sa meilleure performance à ce poste depuis début décembre. Avant la trêve, ce positionnement plus axial semblait contrarier le principal concerné. Mais cela n’a pas empêcher Luis Enrique de persister dans son choix. « Le coach parisien ne cesse de répéter qu’il n’a pas vraiment de position et que le poste de son vice-capitaine est d’être un attaquant libre, capable de jouer dans l’axe, de venir à gauche, à droite, en décrochage ou dans la profondeur. » Face au TFC, Kylian Mbappé a montré un visage séduisant avec des appels, du mouvement, des décalages et des déviations pour les ailiers Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

L’attaquant de 25 ans affichait surtout un sourire à un poste où il n’a jamais vraiment montré d’affection. Sa réalisation juste avant la pause lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire du Parc des Princes avec 111 buts, juste devant Edinson Cavani. « Même si l’adversité était faible, les progrès sont nets et ce positionnement axial avec une telle activité demande à être revu, alors que se profile un choc à Lens dans onze jours. Ce sera une autre paire de manches et un vrai test pour se rendre compte si cette formule peut tenir dans la durée et offrir de vraies certitudes », conclut LP.