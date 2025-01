Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 janvier 2025. Le Trophée des Champions face à l’AS Monaco, le PSG veut bien lancer son année 2025, Gianluigi Donnarumma pourra-t-il tenir sa place, les Parisiens jouent « à domicile »…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au Trophée des Champions entre le PSG et l’AS Monaco ce dimanche après-midi (17h30 sur DAZN). Pour son premier match de 2025, le club parisien aura à coeur de prolonger sa belle dynamique de la fin d’année. Délocalisée au Qatar, cette affiche entre les deux meilleures formations du championnat a profité d’une bande-annonce alléchante le 18 décembre dernier avec le succès parisien en Principauté (2-4) à l’occasion du match avancé de la 16e journée de Ligue 1. « Des buts, du spectacle et même du sang et des larmes, de quoi attendre avec impatience ces retrouvailles entre le champion sortant et son dauphin, en prélude à un début 2025 à haute tension pour les deux clubs. » Le club du Rocher pourrait compter sur le retour de son capitaine Denis Zakaria dans l’entrejeu. De quoi redonner de l’espoir à l’ASM, qui aura à coeur de glaner son premier trophée depuis 2017.

Recordman de la compétition avec 12 succès, le PSG a remporté ce trophée lors de dix des onze dernières éditions. Une mainmise totale qu’il souhaitera confirmer ce dimanche au stade 974 de Doha. Après avoir bien négocié ses dernières échéances de 2024, le champion de France « doit entretenir le feu à présent, en ce mois de janvier où il va jouer sa peau et son statut en Coupe d’Europe lors de deux duels sur un fil (Manchester City et VfB Stuttgart). » En jouant « à la maison », les Rouge & Bleu ne pouvaient espérer un contexte plus accueillant. En conférence de presse, le capitaine Marquinhos a rappelé l’enjeu de cette période cruciale pour les Parisiens : « Avec l’expérience, on sait que c’est ce genre de match qui peut lancer une équipe, bien lancer la deuxième partie de saison. Au-delà de cette ‘finale’, on a un mois important qui va démarrer », a déclaré le Brésilien en conférence de presse ce samedi.

Le quotidien sportif se demande si Gianluigi Donnarumma pourra tenir sa place ce dimanche face à l’AS Monaco. Touché au visage après une semelle de Wilfrid Singo le 18 décembre dernier, le portier italien garde encore les stigmates de ce choc avec l’international ivoirien, qui sera suspendu pour ce match en raison d’une accumulation de cartons jaunes. En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a maintenu le suspense sur l’identité de son gardien titulaire : « Je déciderai demain qui joue. Il reste un entraînement. J’ai une totale confiance en tous les joueurs. Les trois gardiens sont prêts à jouer. Aucun des trois n’a le moindre problème. » Durant la dernière séance collective, les trois portiers (Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas) ont succédé dans les cages lors des exercices de frappe. Après la titularisation surprise du portier russe face au Bayern Munich (défaite 1-0) fin novembre en Ligue des champions, Gigio Donnarumma avait retrouvé sa place de titulaire lors des cinq matches suivants jusqu’à sa blessure au visage contre l’AS Monaco. Puis, Matvey Safonov avait parfaitement rempli son rôle en étant le héros d’une séance de tirs au but victorieuse face au RC Lens en 32es de finale de Coupe de France (1-1, 4-3 aux t.a.b).

Et ce dimanche, le coach parisien devra faire un choix, sans oublier Arnau Tenas. « À force de répéter qu’il compte trois gardiens compétitifs, Luis Enrique va bien lui donner une chance et puisque ce Trophée des Champions est un match à part, pourquoi pas aujourd’hui ? », se demande L’E. Aux soins pendant deux semaines, Gianluigi Donnarumma assure être pleinement rétabli. « C’est une de ses forces de parvenir à mettre rapidement de côté un mauvais moment pour aller de l’avant. Mais cette fois, personne ne peut encore mesurer les traces psychologiques laissées par le télescopage avec Singo. Sur la durée, il ne fait aucun doute qu’il va retrouver ses repères voire, pourquoi pas, se servir de cet incident pour mieux appréhender sa vision du jeu et des déplacements des adversaires. » Reste désormais à savoir s’il faut directement le faire replonger dans la compétition ou lui laisser encore du temps pour digérer cet épisode. « Son déclassement à l’automne avait causé une certaine confusion en interne, mais dans le même temps la performance de Safonov à Lens permet enfin à Luis Enrique de faire valoir la concurrence totale qu’il appelle de ses voeux », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette affiche du Trophée des Champions entre le PSG et l’AS Monaco. Installées depuis quelques jours à Doha, les deux formations vont s’affronter au stade 974 pour le premier trophée de la saison. Après avoir accueilli la Coupe du monde 2022, l’effervescence a une ampleur plus confidentielle pour cette 30e édition du Trophée des Champions. « Ce samedi encore, il fallait avoir l’œil aiguisé pour distinguer les rares panneaux publicitaires dans la ville faisant la promotion d’un match pourtant loin d’être quelconque entre deux locomotives de la Ligue 1. » Malgré tout, le stade 974 (44.000 places) devrait afficher quasi complet pour cette rencontre. Le PSG voudra asseoir encore plus sa suprématie sur la scène nationale en remportant un trophée qui ne lui échappe presque jamais depuis le début de l’ère QSI (10 des 11 dernières éditions remportées). Une victoire face à un sérieux concurrent permettrait également aux joueurs de Luis Enrique de lancer 2025 sur de bonnes bases.

En effet, ce début d’année sera chaud pour les Parisiens qui seront engagés dans un marathon de matches avec 7 rencontres en l’espace de 24 jours en janvier et potentiellement 8 rencontres en 26 jours lors du mois de février. « À l’heure où chacun proclame ses bonnes résolutions, celle du PSG consistera à le voir être aussi performant en Europe qu’en France. » Cette rencontre face à une équipe de Monaco revancharde doit également permettre aux Rouge & Bleu de préparer leurs deux échéances importantes de Ligue des champions fin janvier (Manchester City le 22 et Stuttgart le 29). « Au fond, c’est un choc pour se tester, se chauffer et convaincre, peut-être, Luis Enrique d’aligner ce qui s’apparente à un onze type pour que son équipe monte le volume. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur les bienfaits du déroulement de cette rencontre à Doha pour le PSG. Malgré le changement politique adopté par la direction parisienne, le club de la capitale « occupe toujours une place importante au Qatar, le pays de son actionnaire. » Ce Trophée des Champions organisé à Doha donne l’impression de jouer « à domicile » pour les Rouge & Bleu. « J’ai cette sensation qu’on joue à la maison. Les joueurs le sentent aussi. Je ne sais pas si c’est un avantage, on le verra en arrivant au stade. Ce que je sais, c’est que les Qatariens aiment voir du beau football et qu’on espère les divertir », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi. Les tribunes du stade 974 seront principalement aux couleurs parisiennes. « On ne peut pas être plus proche de chez nous. C’est une façon de parler (rires). On a des conditions idéales, une bonne météo, des belles infrastructures. On a hâte de jouer ce match et de le remporter j’espère ! On était déjà tous soudés, mais être ici, au Qatar, tous ensemble ça nous rapproche encore plus, on apprend encore plus à se connaître. C’est utile et ça va nous servir », a déclaré Warren Zaïre-Emery. Depuis leur arrivée à Doha, les Parisiens bénéficient de conditions de travail optimales avec en prime quelques activités. De quoi renforcer la cohésion de groupe.