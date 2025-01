Revue de Presse PSG : Trophée des Champions, Salah…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 janvier 2025. J-1 avant le Trophée des Champions face à l’AS Monaco, la tenue du match au Qatar ne plaît pas, la rumeur Mohamed Salah au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le Trophée des Champions à J-1 du match entre le PSG et l’AS Monaco à Doha (Qatar). Une rencontre qui a été délocalisée chez l’actionnaire du club parisien, qui aura donc les faveurs du public dimanche. Initialement organisé en Chine en août 2024, ce match avait été reporté. Plusieurs pistes ont été étudiées au fil des mois (Congo, Côte d’Ivoire) avant que le Qatar mette tout le monde d’accord à la mi-novembre en posant 3M€ sur la table pour accueillir cette rencontre. « En délocalisant l’évènement à 5.000 km de l’Hexagone, après avoir aussi envisagé de le disputer au stade Louis II et au Parc des Princes, la Ligue de football professionnel n’a pas choisi la facilité en termes d’exposition, même si elle prolonge la volonté, enclenchée il y a quinze ans, de donner un rayonnement international à son foot de clubs. » La LFP s’est reposée sur ses partenaires locaux pour la logistique. L’organisme Visit Qatar sponsorise l’évènement sous la forme d’un naming et s’est occupé de la partie marketing.

À J-1 du match, il était difficile de savoir qu’une rencontre allait se dérouler dans le stade 974. Mais cela n’a pas empêcher la plupart des 44.000 billets d’être vendus, grâce notamment à un prix très attractif (30 à 80 riyals, soit 8 à 21 euros). Les organisateurs se montraient confiants dans leur capacité à vendre tout d’ici demain. « S’il y avait encore Lionel Messi ou Kylian Mbappé, tout serait parti depuis longtemps. Pour autant, le PSG reste un club populaire et suivi ici. Il y a un lien spécial », soufflait un vendeur. Si le club parisien passionne moins au quotidien avec la fin de la politique des stars, il peut toujours s’appuyer sur certains joueurs comme Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. « Régulièrement, des supporters se réunissent dans des lieux publics pour regarder ensemble des affiches. Du côté du palais, même si on a demandé de tendre vers l’équilibre financier, les sponsors maison demeurent fidèles au poste (Qatar Airways, QNB, Ooredoo, Aspetar, beIN SPORTS). »

Le quotidien sportif revient sur le beau geste du PSG envers ses supporters pour le Trophée des Champions face à l’ASM. Il y a quelques jours, le club de la capitale avait proposé à 350 de ses fidèles supporters une offre à prix cassé pour assister à cette rencontre à Doha. Pour 100€, les élus bénéficiaient d’un package incluant « le vol aller-retour Paris-Doha, une nuit à l’hôtel, deux repas, les transferts en autocar, une balade en bateau traditionnel, et, bien sûr, le ticket d’entrée pour le match face à l’AS Monaco. » Si cette démarche a été saluée, elle fait aussi grincer des dents. Certains s’interrogent sur la fiabilité de cette comptabilité. De son côté, le Collectif Ultras Paris a décidé de boycotter le Trophée des Champions. Le groupe d’ultras parisiens aurait jugé plus pertinent d’organiser cette rencontre sur le territoire français. Toutefois, le CUP permet à ses membres de prendre part au déplacement en indépendant. Si aucun chiffre officiel n’est sorti, « l’opération représente une enveloppe estimée autour de 500.000€. Celle-ci est prise en charge par le club, qui a fait appel à une agence de déplacement de groupes pour organiser ce voyage », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe évoque aussi la rumeur Mohamed Salah. En annonçant qu’il quitterait Liverpool à l’issue de son contrat cet été, l’attaquant de 32 ans a relancé la question sur son avenir. Auteur d’un début de saison tonitruant avec les Reds (20 buts et 17 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues), l’Egyptien a agité la planète football en ce début d’année 2025. Et rapidement, le nom du PSG a été associé à la star de Liverpool. Le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, avait déjà démenti un intérêt pour le joueur il y a quelques semaines et il tenait encore le même discours ce vendredi. Mais en sachant Mohamed Salah libre sur le marché, « il est difficile d’imaginer que le PSG ne tentera pas sa chance, même si cela irait quelque peu à rebours de la politique qu’il tente de mettre en place avec des jeunes joueurs prometteurs depuis deux ans. » Une arrivée du « Pharaon » à Paris permettrait de redynamiser l’attractivité du club, quelque peu ralentie depuis les départs de Messi, Neymar et Mbappé.

L’Arabie saoudite est également un prétendant pour accueillir l’icône du football africain et n’hésitera pas à lui proposer un pont d’or pour la saison prochaine. Cependant, les propos tenus par Mohamed Salah sur son avenir laisse également la place à une petite part d’interprétation : « Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. » Cela laisse penser qu’un retournement de situation est possible. Depuis plusieurs mois, la prolongation de Salah à Liverpool est un sujet de discussion majeur. « Et même si le joueur a plusieurs fois laissé entendre qu’il n’y avait aucun échange avec ses patrons, sans forcément fermer la porte totalement à son maintien au club au-delà du 30 juin 2025, il semble que les deux parties négocient et n’aient pas renoncé à trouver un accord. » Cette communication du joueur s’apparente à une tactique pour mettre la pression sur les dirigeants des Reds. « Les rebondissements, nombreux dans le football en matière de mercato, appellent à la prudence et à la méfiance. Salah est encore un Red au moins pour six mois. C’est une première certitude. La deuxième est que le feuilleton sur son avenir n’est pas près de s’arrêter », conclut L’Equipe.

🚨 BREAKING : Mohamed Salah annonce que ce sera sa dernière saison à Liverpool avant de rajouter.



« Je crois vraiment que ce sera ma dernière saison au club ?! Jusqu’à présent ? Oui. Sur les 6 derniers mois, il n’y a eu aucun progrès à ce niveau. Nous sommes loin de tout progrès… pic.twitter.com/F3xskJTifH — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 3, 2025

À lire aussi : Des échanges de manière continue entre les agents de Salah et le PSG ?

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur la tenue du Trophée des Champions au Qatar. Pour la deuxième année consécutive, cette rencontre se déroulera en milieu de saison. L’édition précédente avait été programmée au Parc des Princes, avec une victoire du PSG face au Toulouse FC (2-0). « L’édition de cette année résume à elle seule toutes les embûches que ce match unique rencontre depuis deux ans. La Ligue de football professionnel avait d’abord choisi de l’exposer en Chine à l’été 2024, le 8 août, après avoir retoqué la candidature de la République démocratique du Congo. Annulé pour des problèmes administratifs et logistiques, il est finalement rapatrié le 28 août… à Monaco. Mais il s’agit de la date d’ouverture des Jeux paralympiques et l’affaire tombe une nouvelle fois à l’eau pour une question d’horaire cette fois », explique LP. Enfin, pour rendre possible l’organisation de cette rencontre ce dimanche 5 janvier, en plein milieu des matches de la 16e journée de Ligue 1, il avait fallu avancer l’affiche de L1 entre l’AS Monaco et le PSG au 18 décembre dernier.

Candidat à la dernière élection de la Ligue (remportée par Vincent Labrune), Christophe Bouchet peste contre l’organisation de cette rencontre au Qatar : « Ce Trophée des champions est la parfaite illustration du foutoir qui conduit le football français depuis quatre ans. Il démontre l’incompétence générale. La réalité du football français, c’est qu’il n’y a aucune stratégie, personne ne sait où on va, ni comment ni pourquoi ? Pourquoi on organise ce trophée au Qatar, ce qui ne nous sert à rien en termes de rayonnement ? » Mais cette organisation à Doha peut s’expliquer par un deal passé entre la LFP et le Qatar il y a quelques mois. « Fin juillet 2024, le conseil d’administration de la LFP a passé un deal de sponsoring de 20M€ entre le Qatar et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui vient en complément des 80M€ versés par beIN Sports pour les droits TV de la Ligue 1. En échange de cette somme, les clubs doivent afficher la publicité du pays de l’actionnaire du PSG. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur la deuxième journée des Parisiens au Qatar. Ce vendredi, les Rouge & Bleu ont vécu leur première séance d’entraînement à Doha. Il se sont entraînés à huis clos à 11h, heure française, dans l’académie Aspire. « Les exercices ont été nombreux et Luis Enrique a concocté une grosse séance, comme la coutume le veut pour une reprise. » En plus du Trophée des Champions, le PSG doit également préparer sa deuxième partie de saison avec un mois de janvier chargé. Il faudra notamment être prêt pour les deux dernières sorties en Ligue des champions (Manchester City, Stuttgart). Et à l’issue de ce deuxième entraînement depuis la reprise, aucune blessure n’est à déplorer.

Après cette séance collective, les Parisiens ont participé à des activités sponsoring en lien avec la LFP, organisatrice de l’évènement, ou avec les partenaires du club. Ce samedi, Luis Enrique donnera une conférence de presse à partir de 15h15 puis les premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à 16h30. « Sauf retournement de situation, Gianluigi Donnarumma pourrait évoluer dans les buts. » Touché au visage avant la trêve hivernale, le portier italien postule donc à une place de titulaire. « Pour cette coupe honorifique, Luis Enrique entend se rapprocher le plus possible de l’équipe-type tout en réservant la possibilité d’aligner une ou deux surprises dont il a le secret », conclut LP.