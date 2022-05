Revue de Presse PSG : Trophées UNFP, Mbappé, Nkunku, Bulka…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 mai 2022. L’absence du PSG aux Trophées UNFP agace Philippe Piat, Kylian Mbappé pousse pour être présent à la cérémonie, Leonardo voit d’un mauvais oeil un possible retour de Christopher Nkunku et l’avenir de Marcin Bulka se dessine à l’OGC Nice.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le déplacement du PSG au Qatar les 15 et 16 mai prochains, soit juste après le match de la 37e journée de Ligue 1 face à Montpellier. Une tournée qui devait avoir lieu dans un premier temps en janvier dernier mais qui avait été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, cette tournée de printemps aura finalement lieu mi-mai, soit au même moment que la cérémonie des Trophées UNFP (15 mai). Une soirée qui concerne plusieurs Parisiens nommés dans différentes catégories : Kylian Mbappé (meilleur joueur), Nuno Mendes (meilleur espoir) et Gianluigi Donnarumma (meilleur gardien). Si ce déplacement au Qatar est une obligation vis-à-vis de ses sponsors, le club de la capitale ne pouvait pas décaler son départ d’un jour car cela est jugé « trop compliqué », rétorque-t-on à Paris. Mais cette absence passe mal du côté de l’UNFP, notamment avec la non-présence de Kylian Mbappé, grand favori pour remporter pour la troisième fois d’affilée le titre de meilleur joueur de la saison. « Dans l’idéal, le principal intéressé aurait aimé être de la partie mais il a conscience de devoir répondre aux exigences de son club. »

Ainsi, le président de l’UNFP, Philippe Piat, a regretté cette absence du PSG : « On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant. » Vitrine de cette cérémonie, l’absence du PSG va dévaloriser l’intérêt de cette soirée. Également bien représentées dans les différentes catégories – Grace Geyoro (meilleure joueuse), Kadidiatou Diani (meilleure joueuse), Marie-Antoinette Katoto (meilleure joueuse), Laurina Fazer (meilleure espoir) et Barbora Votikova (meilleure gardienne) – les Féminines du PSG ne seront pas présentes à cette cérémonie. En effet au même moment, les Parisiennes disputeront la finale de la Coupe de France, à Dijon, face à Yzeure (D2).

De son côté, L’Equipe évoque le cas de Christopher Nkunku. Brillant avec le RB Leipzig (31 buts et 20 passes décisives en 48 matches), le néo-international français attise les convoitises de nombreux clubs étrangers malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec la formation allemande. Du côté du joueur, on juge « que sa progression passera sans doute par un départ cet été. » Ainsi, le principal enjeu de son agent, Pini Zahavi, va être d’ouvrir les négociations même si le RBL souhaite le prolonger (avec une forte revalorisation salariale et une possible clause de départ) en plaçant le Français au centre de son projet. « Les discussions se poursuivent mais, en l’état, l’objectif de l’écurie Zahavi est toujours de faire partir Nkunku dès cet été. »

Ainsi, certains clubs sont intéressés par Christophe Nkunku : Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle, l’AC Milan, le FC Barcelone, le Bayer Munich et le PSG. Formé chez les Rouge & Bleu, un retour du Titi dans la capitale français est une possibilité dans la tête du joueur car « Zahavi a pris le pouls des intentions du club parisien » et « il ne s’est pas heurté à une fin de non-recevoir. » Cependant, si Leonardo est maintenu à son poste de directeur sportif, il sera compliqué de voir Christopher Nkunku faire son retour à Paris. « Le dirigeant voit d’un mauvais oeil l’éventuel rachat de jeunes Parisiens qui ont explosé à l’étranger. Pour que Paris s’invite dans ce dossier, il faudrait donc que cela vienne de Doha », rapporte L’E.

Toujours au rayon mercato, le quotidien sportif indique que Marcin Bulka, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice cette saison, pourrait être définitivement acheté par les Niçois. « Alors que l’avenir de Walter Benitez semble encore incertain, la tendance est que le Gym lève l’option d’achat dont il dispose pour conserver Bulka la saison prochaine. » Titulaire et décisif en Coupe de France, notamment face au PSG en 8es de finale de la compétition (0-0, 6 t.a.b 5), le portier polonais de 22 ans devrait de nouveau être titulaire face au FC Nantes ce samedi en finale.

Enfin, L’Equipe revient également sur l’absence du PSG aux Trophées UNFP et notamment celle de Kylian Mbappé. Mais, l’attaquant parisien pousse pour être présent à cette cérémonie le 15 mai prochain, malgré un départ prévu à Doha (15 et 16 mai) avec le reste de l’équipe. Il a notamment posté deux stories de sa nomination dans la catégorie meilleur joueur via son compte Instagram. « Une manière assez claire pour le numéro 7 du PSG de communiquer sur ce que représente à ses yeux le trophée qu’il a déjà remporté à deux reprises (2019 et 2021) (…) Le champion du monde a fait part à ses dirigeants de sa volonté de participer à la soirée de remise des prix le dimanche 15 mai. » Malgré une mini-tournée à Doha, les deux parties ont multiplié les échanges ces dernières heures. Alors que de nombreux évènements sont prévus avec les sponsors, le club de la capitale voit mal se passer de son meilleur joueur. « Mais Mbappé, qui a cherché une solution (départ à Doha juste après la cérémonie UNFP et concentration des activités commerciales sur la journée de lundi) a fait comprendre à ses dirigeants que ce trophée lui tenait à coeur. » Reste à connaître la position du board parisien alors que l’avenir de l’international français est au coeur de l’actualité.