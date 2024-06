Revue de Presse PSG : U19 PSG-OM, sécurité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 juin 2024. La demi-finale du championnat U19 entre le PSG et l’OM, un Classico classé à risque 2 sur 5…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la demi-finale du championnat U19 entre le PSG et l’Olympique de Marseille ce dimanche à 15 heures (à suivre sur la chaîne Youtube de la FFF et PSG TV). Et même sans la présence des supporters marseillais au Campus PSG de Poissy, ce match a été classé niveau 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). « Dans les jours précédant le match, une réunion d’organisation a eu lieu sur place en présence de représentants de la préfecture des Yvelines avant que ne soit défini le dispositif », explique L’E. Ce niveau de 2 sur 5 signifie que la surveillance sera portée aux comportements de certains supporters à risque. Aucun billet n’est en vente pour ce Classique et 1.000 spectateurs, uniquement sur invitation, sont attendus dont 400 membres du Collectif Ultras Paris (CUP). « Un périmètre de sécurité interdit aux supporters marseillais a été défini autour du centre d’entraînement du PSG. »

Pour les U19 du PSG, ce Classique est perçu comme une revanche après l’élimination en 16es de finale de Coupe Gambardella face à l’OM en février dernier (1-1, 5-4 T.A.B). Le coach Zoumana Camara, qui doit quitter le PSG à la fin de la saison, aura à coeur de finir son aventure sur un trophée. En cas de victoire, la finale (16 juin à Brive) se disputera entre le vainqueur de l’autre demi-finale, AJ Auxerre / Montpellier. Pour cette rencontre, les Titis seront renforcés par les présences d’Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague, trois joueurs habitués à évoluer dans le groupe professionnel des Rouge & Bleu. « Pour ce match, Camara est privé de plusieurs joueurs qui ne sont pas des titulaires habituels. Un doute entoure la présence du défenseur Erwan Adonis », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.