Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 mars 2023. La bataille entre Mbappé et Griezmann pour le brassard de capitaine de la France, des absents à l’entraînement du PSG, QSI qui veut étendre son influence…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le brassard en équipe de France laissé vacant par Hugo Lloris et Raphaël Varane. Pour le quotidien francilien, ce rôle se joue entre l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, et celui de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Après l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a été questionné sur le capitanat. Il n’a pas nié que Mbappé et Griezmann se détachaient pour ce rôle, sans pour autant s’épancher plus. Le Parisien explique que le sélectionneur des Bleus ne compte pas opter, à l’heure actuelle, pour un capitanat tournant. « Il souhaite une hiérarchie claire. » Celui qui portera le brassard lors du premier match des Qualifications à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas, au Stade de France, pourrait le garder un petit bout de temps. Le Parisien se demande si l’heure n’est pas venue pour le numéro 7 du PSG d’endosser ce rôle. À Paris, il fait partie des vice-capitaines. C’est également l’icône du football français actuellement mais également pour le futur. Une chose qui pourrait rebuter Mbappé d’être le capitaine de l’équipe de France, les impératifs médiatiques. Ces derniers ne sont pas forcément « sa tasse de thé comme on a pu le voir lors du Mondial« , lance le quotidien francilien. De son côté, Antoine Griezmann a pour lui « sa capacité à faire le lien entre les générations, sa bonhomie et sa relation spéciale avec Deschamps, et bien sûr son expérience (31 ans). » Ce qui pourrait lui faire défaut, sa capacité à prendre ses responsabilités en dehors de la pelouse. « Mais en a-t-il envie ? » conclut Le Parisien.

Le Parisien évoque également l’état de forme des joueurs du PSG à deux jours de la réception de Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Déjà décimé en défense centrale avec la fin de saison de Presnel Kimpembe et la blessure de Marquinhos (côte) lors du match contre le Bayern, le club de la capitale a vu Sergio Ramos écourté sa séance hier lors de l’opposition. Ni la nature, ni la gravité de sa blessure ne sont connues pour le moment. « Le principe de précaution n’est pas à exclure avec un joueur qui a multiplié les pépins physiques la saison passée« , souligne le quotidien francilien. Seuls Pembélé, Danilo, El Chadaille Bitshiabu, Juan Bernat et Nuno Mendes sont aptes à tenir leur place en défense. Le Parisien qui indique également que Lionel Messi et Carlos Soler n’étaient pas présents à l’entraînement d’hier, sans donner plus de précision.

De son côté, l’Equipe évoque le souhait de QSI – propriétaire du PSG depuis 2011 – de devenir un acteur majeur du sport mondial. La déclaration du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, sur la possibilité de la multipropriétés des clubs dans les mêmes compétitions s’a, pourrait changer beaucoup de choses dans le football mondial. « Les règlements actuels à deux équipes ayant le même lien d’actionnariat, par exemple, de se rencontrer dans la même composition organisée par l’UEFA« , rappelle le quotidien sportif. Une règle qui empêcherait le PSG et Braga de s’affronter, QSI ayant racheté 21,67% du capital du club portugais en novembre dernier. « Parmi les propriétaires qui ont sollicité l’UEFA sur ce sujet, il serait assez logique qu’il y ait Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, qui est aussi celui de l’ECA et un intime de Ceferin. » Le président parisien verrait d’un bon oeil cette évolution à l’heure où son fonds souhaite se développer dans le football, mais aussi dans le sport en général. « Il a commencé à le faire avec l’acquisition du padel et la création d’un circuit professionnel. » Auprès de l’Equipe, l’entourage du dirigeant du PSG confirme ce souhait. « Nous envisageons plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Nous envisageons d’autres sports aussi. Nous voulons être un fonds sportif ambitieux. » Ces derniers mois, des discussions ont été entamées avec Tottenham, ou plus récemment en Italie et avec Malaga. « QSI ne souhaite pas devenir propriétaire à 100% d’une pléiade de clubs comme le City Football Group, mais davantage devenir un acteur majeur du sport mondial. »

L’Equipe qui évoque aussi l’état de forme du PSG avant son match face à Rennes. Comme Le Parisien, le quotidien sportif relate la séance écourtée de Sergio Ramos. Avec les absences de Presnel Kimpembe, Marquinhos et donc de l’Espagnol (36 ans), c’est Warren Zaïre-Emery qui a terminé en défense centrale lors de l’opposition entre l’équipe première et des jeunes du centre de formation. Le quotidien sportif confirme aussi que Messi n’a pas participé à la séance tout comme Marquinhos (déchirure intercostale), Achraf Hakimi, qui a toujours des douleurs à la cuisse et Nordi Mukiele (mollet, ischios).

L’Equipe qui évoque également la succession de Corinne Diacre. Il n’y aurait plus que deux noms bien placés pour reprendre le poste de sélectionneur de l’équipe de France Féminine, Hervé Renard et Jocelyn Gourvennec. Un temps annoncé comme le favori pour ce poste, Gérard Prêcheur, l’actuel entraîneur des Féminines du PSG, n’a pas été contacté par la FFF.