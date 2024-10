Revue de presse PSG : Un Fabian Ruiz au deux visages

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 30 octobre 2024. Brillant avec l’Espagne, Fabian Ruiz est beaucoup moins performant avec le PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Fabian Ruiz. L’international espagnol brille avec l’Espagne, alors qu’avec le PSG, il propose des performances assez moyennes. Depuis l’arrivée de Luis De la Fuente sur le banc de la Roja, le milieu de terrain a pris une autre dimension avec sa sélection. « Toujours invaincu avec l’Espagne (24 victoires, 9 nuls), le joueur de 28 ans a largement contribué au succès lors du dernier Euro où ses performances, toutes plus excellentes les unes que les autres, ont fait bondir les supporters parisiens qui ont dû se demander quelle mouche l’avait piqué pour afficher une forme aussi rayonnante », lance le quotidien francilien. Beaucoup moins convaincant avec le PSG, il peine à dupliquer ce qu’il fait de bien en sélection. À l’entraînement, il impressionne ses partenaires qui le placent parmi les meilleurs dans les jeux de conservation sur terrain réduit. C’est plus compliqué en compétition, où la répétition des touches de balle ne joue pas en sa faveur, avance Le Parisien. La philosophie de jeu de l’Espagne et celle développée par Paris ne sont pourtant pas bien éloignées. « Depuis son retour de l’Euro et l’effervescence d’un titre estival, Ruiz n’a rien changé de ses habitudes. Il n’a pas traîné à se remettre au travail et montre le même sérieux dans le respect de son alimentation et de la récupération. Pour l’avoir d’abord connu en sélection, il sait que personne n’est indiscutable sous Luis Enrique. » Même s’il n’a été titulaire que cinq fois cette saison et qu’il possède le treizième temps de jeu de l’effectif, il garde du crédit pour son entraîneur qui avait demandé, très tôt l’été dernier, de le conserver dans son effectif alors que les premières rumeurs de départ avaient émergé, assure le quotidien francilien. L’enjeu est qu’il retrouve la confiance qui le fuit depuis trop longtemps. Délicieux avec l’Espagne, tiède avec Paris, Fabian Ruiz donne l’impression de fuir les responsabilités qui sont les siennes lorsqu’il doit aider son club, conclut Le Parisien.

