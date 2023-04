Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 avril 2023. La fin de saison qui s’annonce longue pour les Rouge & Bleu. La gestion des jeunes…

Dans son édition du jour, le Parisien se penche sur la fin de saison du PSG. Leader avec neuf points d’avance sur Lens, avant le match entre Lyon et Marseille ce soir, il a encore six matches à jouer. Mais cette fin de saison s’annonce longue assure le quotidien francilien. « Après les deux chocs bien négociés à Nice (2-0) et contre Lens (3-1), le calendrier du PSG n’excite plus vraiment les foules. Ni même les joueurs, qui, comme nous tous, auraient préféré vivre un envoûtant rêve européen. » Le Parisien indique aussi qu’en attendant les célébrations du 11e titre et les vacances, les joueurs du PSG traînent leur spleen comme à Angers où le match des Parisiens n’a emballé personne. L’usure mentale semble être la seule explication estime LP. « Assez inactif sur le bord de touche vendredi soir, Christophe Galtier paraît lui aussi éreinté par cette saison. Est-il encore en capacité de relancer cet effectif pour finir sur une bonne note ? » Pour Le Parisien, une partie des solutions pour redynamiser ce PSG se trouve sur le banc de touche avec des joueurs comme Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery ou bien encore Ilyes Housni.

Le numéro 44 du PSG n’a plus joué une minute depuis le 2 avril et n’a plus été titulaire depuis le 11 février. L’ancien rémois est sur la liste des transferts pour cet été rappelle le quotidien francilien. En ce qui concerne les titis, « ils peuvent se demander où sont passées les promesses de l’hiver et cette envie de leur donner importance et temps de jeu. » Alors que le PSG a rapidement mené 2-0 sur la pelouse d’Angers, Christophe Galtier n’a fait entrer Warren Zaïre-Emery qu’à la 88e minute, deuxième changement du match après celui de Carlos Soler pour Marco Verratti à la 62e. En conférence de presse il avait évoqué ses remplacements. « J’ai beaucoup pensé aux changements. Beaucoup de choses ne me plaisaient pas. Je vois que la deuxième période peut basculer du mauvais côté et je cherche toujours un équilibre pour gagner les matches. » Le Parisien analyse cette phrase en expliquant que le coach du PSG n’estimait pas pouvoir remporter cette rencontre en modifiant son onze de départ trop tôt. « Il estime que des joueurs internationaux plus expérimentés lui apportent davantage de garanties que des éléments novices et capables d’erreurs de jeunesse. » Le quotidien régional conclut en indiquant qu’au quotidien, Galtier est plus proche de ses cadres que des jeunes avec lesquels les échanges sont moins récurrents. Ses relations avec le coach des U19 du PSG, Zoumana Camara sont nulles ou presque.

Une fois n’est pas coutume, l’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.