Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 28 juin 2023. Al-Hilal veut convaincre Marco Verratti, Luis Enrique doit encore patienter, une lutte entre le Bayern Munich et le PSG dans les dossiers Harry Kane et Lucas Hernandez…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Marco Verratti. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2026, l’Italien n’est plus considéré comme un joueur intransférable. Et l’Arabie saoudite, très actif sur le marché des transferts, se montre intéressée par une arrivée du milieu de 30 ans. En effet, des dirigeants d’Al-Hilal sont actuellement à Paris pour tenter de convaincre Marco Verratti de rejoindre la Saudi Pro League. L’ancien de Pescara est désiré depuis plusieurs semaines par le club de Riyad. « Ce dernier avait en effet proposé un salaire de 50 millions d’euros par saison. Pour tenter de le convaincre de rejoindre l’Arabie saoudite, il a pris contact avec les dirigeants parisiens. » Pour le moment, aucune offre n’a été transmise, mais Al-Hilal a mandaté des hommes de confiance pour mener à bien cette opération.

« En privé, Verratti a déjà évoqué la possibilité d’un départ avec certains de ses coéquipiers – notamment avec Kylian Mbappé, lors d’un dîner à Cannes – en expliquant par ailleurs qu’il serait difficile de partir, car Paris est intransigeant sur ses demandes », précise L’E. De son côté, Luis Campos s’est montré ouvert à l’idée d’un départ du numéro 6 parisien, tandis que Nasser al-Khelaïfi a du mal à se faire à cette idée de perdre l’un des meilleurs éléments de son effectif. Mais l’arrivée prochaine de Luis Enrique pourrait rebattre les cartes dans le dossier Marco Verratti. « L’idée de l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait être de l’associer à des milieux avec un plus gros volume. »

Le quotidien sportif explique également qu’il faudra encore se montrer patient avant l’officialisation de l’arrivée de Luis Enrique. Et pour cause, le PSG n’a pas encore communiqué le départ de son actuel coach, Christophe Galtier. Si l’annonce peut tomber avant le 1er juillet, « chaque jour qui passe doit normalement rapprocher du dénouement mais ce dossier mérite de la prudence puisque cela fait plusieurs jours que l’imminence d’un règlement circule sans jamais être confirmée officiellement. » Dans l’entourage du coach, on répétait que ce n’était pas encore finalisé. Reste aussi à savoir qui composera le staff de Luis Enrique. « Joao Sacramento, ancien adjoint de Galtier imposé par Luis Campos, et les préparateurs physiques choisis par le conseiller football vont-ils rester ? Autant de questions sans réponses précises. » Une situation qui rappelle celle de l’an passée où le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier ne s’étaient pas réglés avant le 5 juillet.

De son côté, Le Parisien évoque la lutte entre le PSG et le Bayern Munich dans le dossier Harry Kane. À la recherche d’un attaquant d’envergure, le club de la capitale a jeté son dévolu sur l’Anglais de 29 ans. Mais selon des sources allemandes, l’avant-centre de Tottenham aurait choisi le Bayern Munich comme future destination, lui qui entre dans sa dernière année de contrat avec les Spurs. Le club bavarois aurait transmis une première offre de 70M€, mais les dirigeants anglais espèrent plutôt récupérer autour de 100M€. De son côté, le PSG continue d’y croire. « Malgré la grande avancée du Bayern Munich, le PSG continue de négocier avec l’entourage de l’attaquant », même si les Allemands restent optimistes dans ce dossier, précise LP. Le board parisien essayent encore de convaincre l’international anglais, en proposant sans doute un salaire plus important et un montant plus élevé qui se rapprocherait des demandes de Tottenham.

En cas d’échec, le club de la capitale devra se tourner vers d’autres pistes. Avec un prix fixé à 180M€ par Naples, Victor Osimhen semble inaccessible. De son côté, Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) « demeure un choix crédible malgré une expérience moindre. » Le Bayern Munich et le PSG doivent aussi discuter sur le dossier Lucas Hernandez. Le Français et le club parisien se sont sensiblement rapprochés d’un accord ces dernières heures. « Les dirigeants bavarois et parisiens échangent régulièrement au sujet du défenseur par téléphone, mais aucune offre ferme et concrète n’a été pour l’heure transmise par Paris », toujours selon le quotidien francilien. Les Munichois aimeraient récupérer 50M€, mais le PSG serait plutôt enclin à ne pas dépasser la somme de 40M€ pour un joueur dont le contrat expire en 2024.