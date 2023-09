Revue de presse PSG : Verratti, Kolo Muani, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 septembre 2023. Marco Verratti présent à Doha pour finaliser son arrivée à Al-Arabi, le retour sur les terrains de Kolo Muani attendu, Gianlugi Donnarumma qui fait débat en Italie…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la situation de Marco Verratti. Après onze ans au PSG, le milieu de terrain (30 ans) est sur le point de s’engager avec le club qatari d’Al-Arabi. Selon le quotidien sportif, son transfert au Qatar n’est plus qu’une question d’heures. L’international italien a rejoint Doha hier soir et doit passer sa visite médicale ce mardi après-midi avant de parapher son contrat et de devenir officiellement un jour d’Al-Arabi. « La durée de son contrat n’est pas connue, mais si l’on s’en tient aux dernières négociations, il pourrait être lié deux ou trois ans« , avance l’Equipe. Au Qatar, l’ancien de Pescara devrait toucher un salaire nettement supérieur à celui qu’il touchait au PSG (1,2 million brut par mois). Ce transfert devrait rapporter 50 millions d’euros, bonus compris, au PSG. Un montant qu’aucun autre prétendant (Bayern Munich, FC Barcelone, Chelsea) « n’était en mesure de proposer. Pas même du côté de l’Arabie saoudite« , assure le quotidien sportif. Il y a eu des discussions avec au moins trois clubs saoudiens durant le mercato estival, dont Al-Hilal, lance l’Equipe. Marco Verratti a longuement discuté avec ce dernier et avait même trouvé un accord encore plus avantageux au niveau du salaire, mais le PSG s’est montré très exigeant et n’a pas trouvé d’accord avec le club saoudien, qui a décidé de se tourner vers d’autres pistes.

🚨 Les premiers mots de Marco Verratti au Qatar 🛬🇶🇦



📹 @AlkassTVSports pic.twitter.com/vQzVA2n1bp — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 11, 2023

De son côté, Julian Draxler était aussi annoncé partant pour le Qatar. L’Equipe rappelle que l’Allemand, à qui il reste un an de contrat avec le PSG, avait trouvé un accord de principe avec le club d’Al-Ahli. Mais en raison de problèmes familiaux qui durent depuis plusieurs mois, il a demandé un délai de réflexion pour prendre sa décision sur son avenir. Le quotidien sportif explique qu’il n’est pas impossible que des clubs turcs s’immiscent dans ce dossier, leur mercato fermant vendredi. Mais sans certitude que Julian Draxler accepte. « Au début de l’été, il ne cachait pas en privé que l’hypothèse de le voir rester et terminer son contrat au PSG, même face à la menace d’être écarté de l’équipe de Luis Enrique, était la plus probable à ses yeux« , conclut l’Equipe.

Dans l’Equipe, il est aussi question de Randal Kolo Muani, qui devrait être titulaire ce soir contre l’Allemagne. Le quotidien sportif rappelle qu’en quelques jours, la vie de l’ancien nantais a été bouleversée. « Un bras de fer avec Francfort, des dernières heures du mercato brûlantes et cette libération finale avec sa signature au PSG. » Alors qu’il n’a plus joué depuis quinze jours et que son nombre de séances collectives se compte sur les doigts d’une main, l’attaquant reprend le fil de sa carrière ce soir, assure l’Equipe. Une rencontre contre les Allemands durant laquelle il sera attendu. Durant sa période d’inactivité, il a été accompagné par une petite douleur à la cheville, qui n’inquiète ni le PSG ni l’équipe de France, avance le quotidien sportif. Une chose est sûre, il ne sera pas à 100% pour cette rencontre contre l‘Allemagne. « Le voir sortir après l’heure de jeu ne serait pas une surprise incroyable. » Malgré une fin de mercato mouvementé, il sera prêt mentalement. Dans son entourage, on explique qu’il n’a pas été ébranlé par cette séquence. « Parce qu’il a des repères à Paris, parce qu’il connaît nombre de ses coéquipiers et surtout parce que ce transfert était ardemment souhaité. » L’Equipe estime que cette rencontre pourrait être un tournant pour sa carrière internationale. « Il jouit d’un crédit auprès de ses coéquipiers et surtout de Didier Deschamps« , lance le quotidien sportif. Le sélectionneur des Bleus est totalement séduit par le numéro 23 du PSG et le perçoit comme un attaquant complet et de grande classe. « Deschamps voit d’un bon œil la recomposition du trio des Bleus à Paris avec Mbappé et Dembélé. » Contre l’Allemagne, il doit prouver qu’il peut apparaître la solution numéro 1 au poste de numéro 9, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque enfin Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG, qui devrait être titulaire ce soir contre l‘Ukraine, essuie des critiques en Italie. L’Equipe explique qu’après sa nouvelle prestation difficile contre la Macédoine du Nord (1-1) samedi, la presse transalpine s’interroge sur le maintien de l’ancien Milanais au poste de numéro 1, alors que Guglielmo Vicario (26 ans) a réussi ses débuts à Tottenham. « C’est la première fois que Donnarumma est ainsi remis en cause dans son pays depuis la victoire à l’Euro 2021, où ses parades décisives l’avaient hissé au statut de héros national, à seulement 22 ans« , lance le quotidien sportif. Ce dernier explique qu’en Italie, personne n’a oublié ses débuts spectaculaires avec l’AC Milan en Serie A, à 16 ans, ni son influence pendant l’Euro. « Mais personne n’a oublié, non plus, ce temps de retard sur la frappe à ras de terre du Macédonien Aleksandar Trajkovski, en mars 2022, lors du barrage pour la Coupe du monde (0-1), ni ses approximations récurrentes, dans la relance, dans les sorties ou sur les coups francs. » Capable d’arrêts impressionnants, le numéro 99 du PSG a des capacités physiques hors norme, mais traîne les mêmes défauts. « J’ai l’impression qu’il se fie plus à son physique et à son instinct qu’au travail et à la technique« , souligne un spécialiste italien du poste de gardien auprès de l’Equipe. Contre l’Ukraine ce soir à San Siro, un stade dans lequel il n’est plus le bienvenu depuis son départ pour le PSG, il sera attendu au tournant. Il pourra tout de même compter sur le soutien de son sélectionneur, Luciano Spalletti qui expliquait en conférence de presse : « Il sera titulaire. On ne lui pardonne pas d’être un enfant prodige et d’avoir brûlé les étapes. Les enfants prodiges doivent respecter le talent qui leur a été donné. Si tu ne travailles pas, cela devient de la suffisance.«

Dans son édition du jour, une fois n’est pas coutume, le Parisien n’évoque pas le PSG.