Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 mars 2022. Quel état d’esprit pour Marco Verratti après cette défaite face à la Macédoine du Nord ? Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé, un possible retour anticipé pour Neymar et les résultats des internationaux du PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande si Marco Verratti réussira à se remettre de la défaite de l’Italie face à la Macédoine du Nord (0-1), synonyme de non-participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une deuxième désillusion en quelques semaines pour le milieu de terrain de 29 ans, après l’élimination en Ligue des champions avec le PSG. « La fin de saison du joueur risque d’être particulièrement longue, sans Ligue des champions et avec une Ligue 1 quasi conquise. » Surtout que le milieu parisien a seulement disputé deux matches en Coupe du monde dans sa carrière, lors de l’édition 2014 où la Nazionale avait été éliminée dès la phase de poules. « Lors de la prochaine Coupe du monde en 2026, il aura 33 ans. Celle-ci pourrait être sa seule occasion de briller lors du grand rendez-vous planétaire. Ses larmes de jeudi soir traduisaient peut-être cet état de fait. »

Pour Le Parisien, l’ancien joueur du PSG – Alain Roche – est revenu sur cette période compliquée pour Marco Verratti. « Le club va devoir travailler pour le remobiliser. Le plus dur, c’est d’essayer de penser à autre chose qu’à ces défaites. Verratti se dit : ‘Je loupe le Mondial deux fois de suite. Je ne vais jamais le rejouer. Je vais peut-être passer une vie de footballeur sans refouler les pelouses de la Coupe du monde alors que j’en ai les qualités.’ C’est très dur. »

Le quotidien francilien revient également sur la victoire de l’Equipe de France face la Côte d’Ivoire (2-1) en match amical. Olivier Giroud (22′) et Aurélien Tchouaméni (90’+3) ont répondu à l’ouverture du score de Nicolas Pépé (19′). Incertains avant la rencontre, les deux Parisiens – Presnel Kimpembe (bronchite) et Kylian Mbappé (infection ORL) – sont restés sur le banc. À l’issue du match, le sélectionneur des Bleus – Didier Deschamps – a été questionné sur l’état de santé de l’attaquant parisien. « Kylian va mieux mais pas suffisamment encore pour être libéré. Il est fatigué par ce qu’il a et le traitement qu’il prend. Il n’y avait pas de risque à prendre. Il devrait être prêt pour mardi. »

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Neymar Jr devrait rentrer plus tôt que prévu à Paris et quitter le rassemblement du Brésil. Auteur d’une belle performance face au Chili (4-0), avec notamment un but sur penalty et une ovation du Maracaña, le numéro 10 brésilien a reçu un carton jaune qui le privera du prochain match face à la Bolivie pour cause de suspension. « Le club de la capitale et la Fédération brésilienne (CBF) sont entrés en contact pour mettre en place un retour anticipé de Neymar », rapporté L’E.

Le quotidien sportif se demande aussi comment l’Italie pourra se renouveler. Si les champions d’Europe doivent remplacer des cadres vieillissants, ils peuvent compter sur quelques valeurs sûres, « à commencer par Marco Verratti, le seul à surnager face à la Macédoine. » Âgé de 23 ans, Gianluigi Donnarumma « est le gardien du futur, même si ses dernières sorties n’ont pas rassuré grand monde. »

Enfin, L’Equipe revient sur les autres résultats des internationaux du PSG dans la zone Afrique à l’occasion des barrages aller pour la Coupe du monde 2022. Opposé à la République démocratique du Congo, le Maroc d’Achraf Hakimi, titulaire, a obtenu le match nul (1-1). « Le Maroc n’a pas montré grand chose en République démocratique du Congo et s’en sort bien avec un nul (1-1) qui lui offre un petit avantage avant le retour à Casablanca, mardi. » De son côté, le Sénégal s’est incliné sur la pelouse de l’Egypte (0-1). Pour ce match aller, Aliou Cissé avait décidé d’aligner les deux Parisiens, Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Cependant, le défenseur parisien est sorti prématurément sur blessure suite à « une douleur aux adducteurs. » De son côté, Idrissa Gueye a disputé l’intégralité du match.