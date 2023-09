Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 septembre 2023. Marco Verratti très proche de rejoindre le Qatar, les rôles de leader de Kylian Mbappé et Lucas Hernandez en équipe de France, Marco Asensio quitte le rassemblement de l’Espagne, les Parisiennes et l’objectif du Trophée des championnes…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Marco Verratti. Pour être pleinement concentré sur son départ du PSG, l’Italien de 30 ans a décliné l’appel de la sélection italienne pour la trêve internationale de septembre. Le milieu de terrain ne se sentait pas de rejoindre la Nazionale pour les matches face à la Macédoine du Nord et l’Ukraine. Et ces dernières heures, l’ancien de Pescara a trouvé un accord avec Al-Arabi, club dans lequel il va s’engager sauf retournement de situation. Une destination surprenante mais qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, « Il Gufetto » a été pisté par plusieurs clubs européens au cours de l’été comme Chelsea, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Cependant, son salaire d’1,2M€ brut par mois a ralenti les discussions avec les prétendants et a été perçu comme un véritable frein. Certains ont également pensé à un prêt afin de réduire ou lisser le coût, mais « le PSG était désireux de se séparer définitivement du joueur, avec l’objectif de récupérer une grosse indemnité », rapporte L’E.

Puis, l’Arabie saoudite est aussi passée à l’attaque pour s’attacher les services du numéro 6 du PSG. Les clubs de Riyad ont lancé une offensive et Neymar, qui a rejoint Al-Hilal, lui a notamment passé un coup de fil pour le convaincre de rejoindre le championnat saoudien. Cependant, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a repoussé les offres, lui qui réclamait dans un premier temps une somme supérieure à 100M€ pour son joueur avant de revoir ses prétentions à la baisse autour de 70-80M€. « Insuffisant pour espérer un deal, les clubs saoudiens n’étant jamais montés au-delà de 45 M€, avant de se tourner vers d’autres pistes. » Plus les semaines passaient et les différents marchés ont fermé leurs portes. Poussé vers la sortie et désespéré de cette situation, Marco Verratti n’avait plus guère le choix que d’accepter l’offre en provenance du Qatar. Avec la participation d’Antero Henrique (directeur sportif de la Ligue du Qatar), son transfert à Al Arabi va rapporter autour de 50M€ bonus compris aux Rouge & Bleu. L’opération doit être finalisée dans les prochains jours, une fois que l’Italien aura passé sa visite médicale. L’Equipe confirme aussi que Julian Draxler va quitter le PSG et rejoindre le club qatari d’Al-Ahli. Un accord a déjà été trouvé entre les différentes parties. « L’Allemand a déjà entamé les examens médicaux et pourrait être officialisé sous peu. Le montant de l’opération n’a pas fuité. »

Le quotidien sportif évoque aussi le nouvel équilibre du vestiaire de l’équipe de France depuis les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Et avec la nomination de Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus, une nouvelle ère a été lancée avec réussite pour le moment avec 5 victoires en 5 matches. Dès sa première prise de parole, l’attaquant du PSG s’est montré comme un leader rassembleur. Et il est resté fidèle à son cahier des charges. « Concrètement, le Parisien s’autorise des prises de parole courtes, ciblées sur des thèmes précis en marge des matches ou pendant les échauffements. Malgré son nouveau rôle, il ne se lance pas dans de grands discours. » S’il a un message à faire passer, il le fait en aparté ou par petits groupes. De son côté, Lucas Hernandez fait partie des autre leaders de cette équipe de France. Le nouveau joueur du PSG se distingue toujours par son leadership naturel. De plus, son intensité constante et son exigence en font un joueur respecté par les membres du groupe. « Mais au-delà de sa bonhomie et de sa capacité à mettre du liant, le défenseur parisien peut, par un coup de gueule, recadrer quiconque serait sorti du cadre », précise L’E.

Enfin, L’Equipe rapporte que Marco Asensio a quitté le rassemblement de l’Espagne. Victime d’un coup à un pied lors de la large victoire de la Roja face à la Géorgie (7-1), l’attaquant de 27 ans ne disputera pas la rencontre face à Chypre ce mardi. L’ancien Madrilène a passé des examens médicaux qui ont confirmé qu’il n’était pas en mesure de tenir sa place. « Asensio est attendu à Poissy pour faire des soins et établir la durée de son indisponibilité. »

De son côté, Le Parisien évoque le premier objectif de la saison pour les Féminines du PSG. Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), les Parisiennes affrontent l’Olympique Lyonnais dans le cadre du Trophée des championnes. Et après un été mouvementé, l’équipe de Gérard Prêcheur va repartir pour une nouvelle saison avec l’objectif de soulever des titres. « Tout a changé ou presque cet été dans l’effectif du PSG. La section féminine a opéré une petite révolution. Six recrues déjà officialisées, deux doivent encore l’être (une attaquante et une défenseuse), des retours de prêt satisfaisants, la hiérarchie des gardiennes revue et corrigée, la réintégration de Marie-Antoinette Katoto après une année de blessure… Avant d’affronter Lyon, ce Paris est tout neuf mais n’a pas changé ses ambitions », rapporte LP. Les Rouge & Bleu retrouveront en face leur ex-coéquipière, Kadidiatou Diani, qui a rejoint libre l’OL cet été.