Revue de Presse PSG : Victoire contre le Bayern, Real Madrid à venir, Dembélé et le Ballon d’Or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 juillet 2025. Retour sur la victoire héroïque du PSG quart de finale contre le Bayern Munich, les absences préjudiciables de Pacho et Hernandez, Dembélé rêve de Ballon d’Or, le choc contre le Real Madrid à venir…



Dans un article signé Dominique Sévérac pour Le Parisien, le PSG poursuit sa conquête mondiale en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, après une victoire exceptionnelle (2-0) face au Bayern Munich. Malgré l’a forte domination’adversité allemande, les Parisiens ont su faire preuve d’un réalisme implacable. Désiré Doué a ouvert le score sur une récupération haute de João Neves, avant qu’Ousmane Dembélé, entré à la 70e minute, ne fasse basculer la fin de match avec un but en contre et plusieurs actions décisives. L’ancien Barcelonais confirme ainsi sa grande forme et postule, à en croire le ton de l’article, à une reconnaissance individuelle de haut niveau.

Privé de ballon et parfois asphyxié par le pressing bavarois, le PSG a tenu bon, bien aidé par les performances de Barcola, Neves ou encore Donnarumma, malgré une sortie mal maitrisée sur Musiala, gravement blessé à la cheville. La fin de match aura été marquée par les exclusions de William Pacho et Lucas Hernandez, qui manqueront donc la demi-finale.

Paris s’affirme donc plus que jamais comme un prétendant au titre mondial, prolongeant une saison déjà historique pour le club.

Interrogé par Le Parisien, Frédéric Piquionne a salué la qualification du PSG, qu’il juge « assez méritée » face au Bayern Munich. L’ancien attaquant estime que les Rouge & Bleu ont su faire la différence « dans les temps forts comme dans les temps faibles », notamment grâce à leur assise défensive, longtemps pointée comme un talon d’Achille. « Défensivement, ils maîtrisent vraiment leur sujet, ce qui n’était pas le cas en début de saison. »

Il souligne également la performance de deux hommes clés : « Sur l’ensemble du match, Hakimi et João Neves sont les deux meilleurs joueurs. » Le Marocain, en particulier, « crée des déséquilibres énormes » par sa capacité à se projeter, tout en étant bien couvert par Marquinhos. Malgré une fatigue palpable — « c’est le 63e match de la saison, c’est normal qu’ils soient moins tranchants » —, Piquionne voit en cette équipe un prétendant sérieux à la victoire finale : « Paris est un favori parce qu’ils ont une équipe type depuis des mois. » Seule ombre au tableau : les suspensions de Pacho et Hernandez, « un point à exploiter pour l’adversaire », mais compensables selon lui par les rotations mises en place par Luis Enrique.

Le journal L’Équipe revient sur le « match spectaculaire » du PSG face au Bayern Munich (2-0), en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs 2025, où il affrontera le Real Madrid de Kylian Mbappé mercredi prochain au MetLife Stadium (New York).

Les Parisiens ont livré une prestation intense et aboutie face à un Bayern combatif. Désiré Doué a ouvert le score à la 78e minute avant qu’Ousmane Dembélé, entré en jeu, ne scelle la victoire dans le temps additionnel sur un contre mené par Hakimi. Le match a connu une fin folle avec deux expulsions (Pacho, Hernandez), un penalty annulé et une prestation décisive de Donnarumma, impérial dans les moments clés.

Ce succès confirme l’excellente dynamique collective du PSG qui « après avoir terrassé la moitié de la Premier League, et avant de s’attaquer au vieux monarque espagnol, Luis Enrique et ses hommes se sont payé le scalp du roi de la Bundesliga à la régulière. » Désormais tourné vers un choc chargé d’histoire contre le Real et Mbappé, dans un duel au parfum de revanche, trois ans après l’élimination polémique en Ligue des champions.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur l’excellente entrée d’Ousmane Dembélé, qui aura été l’un des grands artisans de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, en inscrivant le but du break contre le Bayern Munich (2-0) dans le temps additionnel (90e+6), servi par Achraf Hakimi après avoir déjà touché la barre quelques secondes plus tôt.

Encore remplaçant au coup d’envoi malgré sa volonté d’être titulaire, Dembélé a répondu présent avec une performance de haut niveau, affichant leadership et détermination. Déjà élu meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des champions cette saison, il marque là des points précieux dans la course au Ballon d’Or, un mois avant l’annonce des nommés. Autre satisfaction pour Paris, Désiré Doué, buteur en début de seconde période, renforce son statut de candidat sérieux au Trophée Kopa du meilleur jeune joueur de l’année. Déjà décisif en finale de C1 contre l’Inter Milan, il confirme sa capacité à briller dans les grands rendez-vous.

Enfin L’Équipe revient sur les suspensions à venir de Willian Pacho et Lucas Hernandez pour affronter le Real Madrid mercredi prochain à New York. Les deux joueurs ont été expulsés en fin de match contre le Bayern Munich. Dans cette fin de match sous tension à 9 contre 11, le capitaine Marquinhos a salué la solidité mentale du groupe, qui a su défendre courageusement son avantage. Malgré tout, ces deux absences pèseront lourd pour Luis Enrique, qui devra repenser sa défense. Lucas Beraldo est pressenti pour débuter aux côtés de son compatriote brésilien, tandis que le jeune Noham Kamara (18 ans) reste l’unique remplaçant défensif disponible, en l’absence de Presnel Kimpembe.

La gestion du temps de jeu s’annonce elle aussi délicate, notamment au poste de latéral gauche où Nuno Mendes ne dispose plus de doublure naturelle. Face à un Real Madrid mené par Kylian Mbappé, le PSG devra faire preuve d’autant de rigueur défensive que face au Bayern pour rêver d’accéder à la finale.