Revue de presse PSG : Victoire, Mbappé, milieu de terrain…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 août 2023. La première victoire de la saison du PSG, la belle soirée de Kylian Mbappé, la belle performance du trio au milieu (Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery)…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la victoire du PSG contre Lens (3-1), sa première de la saison. « Ce samedi soir de football a été un spectacle formidable. » Le quotidien sportif indique que l’on a vu du « rythme, de l’intensité, des choix tactiques risqués et assumés, des individualités (Ugarte, Zaïre-Emery, Mbappé…) qui se sont hissées à des niveaux très élevés. » L’Equipe explique que ce choc de la troisième journée de Ligue 1 fut beau, intéressant et spectaculaire. Outre la première victoire, Luis Enrique sera sorti de cette soirée avec des certitudes dans le jeu, assure Hugo Delom. Le retour de Kylian Mbappé, ovationné par le Parc des Princes et auteur d’un doublé, a montré que le PSG était différent avec son numéro 7 sur le terrain. Sa présence change le visage de son équipe. Le quotidien sportif a aussi salué la performance des trois joueurs du milieu de terrain, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte. « Il faut rester prudent mais la manière dont Manuel Ugarte a lancé son aventure parisienne est tout bonnement bluffante. […] La seconde période du duo de relayeurs Vitinha–Zaïre-Emery a été également un modèle en la matière. » Pratiquement toutes les occasions du PSG en seconde période sont venues de ce duo, note le quotidien sportif.

A voir aussi : Zaïre-Emery : « Luis Enrique est proche de nous »

De son côté, Le Parisien revient également sur le succès du PSG hier soir. Le quotidien francilien estime que le club de la capitale a livré un match assez fantastique contre les Lensois. « Il existe l’émergence de promesses durables, d’un sens du combat allié à celui du spectacle, le mariage parfait. » Tout ce qui marchait déjà avant a continué de consolider les fondations de la nouvelle maison indique Le Parisien. « Manuel Ugarte aspire tous les ballons avec une rage de mort de faim, Warren Zaïre-Emery sait tout faire avec élégance et on a même vu un grand match de Vitinha en box to box. » Pour Le Parisien, à la perte de balle, c’était un autre PSG, « parce qu’il s’agit enfin d’une équipe, sans césure ni attente du héros providentiel. » Pour le quotidien régional, la patte Luis Enrique aboutit aux deux premiers buts dans le jeu de la saison, « deux chefs d’œuvre avec une première foucade impliquant cinq joueurs sur la gauche Hernandez-Vitinha-Mbappé-Vitinha-Zaïre-Emery pour finir par un but hors de la surface de Marco Asensio embellissant la soirée contrainte de faux 9 pour l’Espagnol. »

📹 Warren Zaire-Emery sur Ugarte : "Manu… Il est FOU ! Il récupère trop de ballons !" 🤣🌟



🎤 @mehdihouzi pour @CanalSupporters #PSGRCL pic.twitter.com/Pw16vqAy2v — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 26, 2023

L’Equipe a également analysé la soirée de Kylian Mbappé. Pour la première fois de la saison, il était titulaire et a répondu présent avec un doublé. « Il y avait tout ce qu’il fallait pour que le retour de Kylian Mbappé comme titulaire avec le PSG, au Parc des Princes, soit une réussite« , avance Loïc Tanzi. L’accueil du public a été positif, le numéro 7 parisien ayant été ovationné à plusieurs reprises, les Ultras chantant à sa gloire après son premier but de la soirée. L’Equipe indique que depuis sa mise à l’écart fin juillet, il confiait en privé qu’il avait des fourmis dans les jambes et qu’il avait hâte de retrouver le terrain. « C’est aussi l’une des raisons de son retour aussi rapide. » Son rôle sur le terrain est en évolution note le quotidien sportif. « Il a pu bénéficier d’une certaine liberté sur le terrain. Un temps collé à sa ligne côté gauche, un temps dans l’axe pour accompagner Marco Asensio. » Loïc Tanzi indique qu’en une semaine, Luis Enrique a « pu travailler sur les déséquilibres qu’apporte naturellement Mbappé à son équipe en plaçant Vitinha dans les zones laissées libres par le Français pour compenser. » Présent en tribune, Nasser al-Khelaïfi a dû apprécier le spectacle avance le quotidien sportif. Ce dernier explique que le président du PSG n’a pas encore abandonné l’idée de convaincre Mbappé de prolonger son contrat au-delà de juin 2024.

Le Parisien revient aussi sur le match de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG. « Après un été marqué par l’annonce de sa non-prolongation, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2024, les supporters ont décidé de ne pas tenir compte du feuilleton entourant l’attaquant français. » Il a en effet été ovationné à plusieurs reprises et son premier ballon « donnait le ton d’un Parc prêt à s’enflammer sur chaque course et chaque geste technique. » Le quotidien francilien note qu’avec Ousmane Dembélé et lui, le PSG est plus clinique et plus verticale que lors des deux premières sorties de la saison 2023-2024. Avec ce nouveau doublé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 150 buts en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu et est désormais impliqué sur 301 buts toutes compétitions confondues avec le PSG. « On retiendra que ce PSG qui n’avait pas encore marqué dans le jeu vient d’en passer trois à son dauphin de la saison écoulée et qu’en ayant été titularisé une seule fois, le « Kyks » en est déjà à trois buts. Un tel bilan valait bien plus qu’une ovation pour le héros du soir« , conclut Le Parisien.

Enfin, l’Equipe revient sur la très belle prestation de la triplette au milieu de terrain du PSG. Le match de Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery a représenté une véritable promesse sur ce que peuvent apporter ensemble ces trois jeunes, disposant donc d’une immense marge de progression, avance le quotidien sportif. Contre une adversité plus relevée, les trois joueurs ont confirmé qu’ils étaient très précieux défensivement. « Si le PSG a encore concédé peu d’occasions, ils y sont pour beaucoup. » L’Equipe estime aussi que les trois joueurs ont montré leurs qualités dans le domaine créatif, ce que beaucoup d’observateurs estiment qu’il manque au PSG, surtout avec l’absence de Marco Verratti. « Manuel Ugarte a encore davantage montré qu’il pouvait être, au poste de sentinelle, le ratisseur de haut niveau, rageur et déterminé, que cherchait tant le PSG depuis longtemps. » Le quotidien sportif a aussi salué l’entrée en jeu de Fabian Ruiz, passeur décisif sur le troisième but de la rencontre. « Histoire de montrer que les solutions dans ce secteur sont désormais multiples et réjouissantes. »