Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 juillet 2024. Le manque de clarté dans le dossier Victor Osimhen, Marie-Antoinette Katoto brille avec la France…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le mercato du PSG et la piste menant à Victor Osimhen. Si la piste avait été annoncée très chaude au début du mois de juin, elle avait très vite été refroidie pour finalement revenir en force au début du mois de juillet. Depuis, elle serait toujours d’actualité, même si les exigences de Naples freineraient les choses dans ce dossier. En effet, les dirigeants napolitains ont accordé un bon de sortie à l’ancien lillois, mais réclameraient 130 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire, pour le laisser filer. Pour renforcer son attaque, le PSG a échafaudé plusieurs hypothèses et coché divers noms. « L’une d’entre elles, annoncée aujourd’hui prioritaire, est de viser un ailier créatif et décisif. Une autre est d’aller chercher un goleador patenté pour combler l’efficacité de Mbappé« , avance le quotidien sportif. L’Equipe indique que pour ce dernier point, des contacts avaient été repris ces dernières semaines pour Victor Osimhen. « Mais rien n’est très clair sur ce dossier. » Intrinsèquement, le joueur plaît à Campos et le Portugais ne tarit pas d’éloges à son encontre. Le Napolitain a aussi les faveurs de l’actionnaire, qui l’apprécie de longue date. À côté de ça, les messages envoyés à son sujet sont diffus, parfois même contradictoires, lance l’Equipe. Mais il n’est pas le type d’avant-centre sur lesquels aime s’appuyer Luis Enrique. « Aussi Campos explique-t-il à certains interlocuteurs ne pas travailler à sa venue cette année. Pourtant, les deux clubs ont bel et bien échangé pour un éventuel transfert, évoquant plusieurs montages au gré des discussions. Le patron napolitain a par exemple proposé un package Osimhen + Kvaratskhelia pour justifier des prétentions jugées délirantes côté parisien. » Quelques joueurs du PSG ont aussi été cités pour être mis dans la balance, sans plus de succès, note le quotidien sportif. À ce jour, le club parisien n’a toujours pas formulé de proposition officielle pour le Nigérian. L’Equipe indique que Victor Osimhen est partant pour rejoindre le PSG, à condition de ne pas y perdre financièrement (il touche plus de 10 M€ net par an). « Dans son entourage, on s’interroge et on ne comprend pas la temporisation du club de la capitale. » L’Equipe indique que la temporisation dans ce dossier s’explique aussi par la présence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans l’effectif du PSG. « Aujourd’hui, le discours tenu en interne à ces deux joueurs est qu’on compte sur eux cette saison. Mais, à l’extérieur, des contacts ont également eu lieu pour essayer de trouver un point de chute à l’un d’entre eux. » Ce qui pourrait débloquer le dossier Osimhen. « Un scénario jugé aujourd’hui très hypothétique au sein du club parisien. Mais le mercato est encore long », conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque l’entrée en lice de l’équipe de France Féminines aux Jeux Olympique de Paris contre la Colombie. Titulaire en pointe de l’attaque, Marie-Antoinette Katoto a porté les Bleues avec un doublé. L’attaquante du PSG, pour sa vraie grande compétition avec l’équipe de France, a une faim de lionne et l’a montré sur la pelouse de l’OL hier soir, estime le quotidien francilien. « Un doublé et une grande prestation pour porter les Bleues vers une victoire spectaculaire face à la Colombie (3-2). » Dans cette rencontre contre les Colombiennes, les Françaises ont très certainement réalisé leur meilleure première mi-temps depuis l’arrivée d’Hervé Renard en avril 2023. Pour en revenir à la meilleure buteuse de l’histoire du PSG, Le Parisien indique que Katoto a fait du Katoto. « Mais du très grand. Numéro au talent bien supérieur à celui d’une simple buteuse, elle a entamé « ses » Jeux olympiques de Paris 2024 comme elle l’attendait. » En pleine maîtrise, des épaules pour résister au duel et du pied droit pour tromper la gardienne adverse, Katoto a parfaitement lancé les Bleues vers le succès. Ses attitudes volontaristes, ses déviations souvent réussies ajoutent une touche collective, même si la seconde période a été plus poussive, conclut le quotidien francilien.