Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 novembre 2023. Le duel entre Vitinha et Lee Kang-In, le paradoxe Ousmane Dembélé, le Real Madrid dément des négociations avec Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant le duel entre Vitinha et Lee Kang-In pour intégrer le onze de départ du PSG. Les deux joueurs sont en concurrence pour occuper le poste hybride sur le flanc gauche du milieu de terrain. L’international sud-coréen a débuté trois des quatre derniers matches comme titulaire en se montrant décisif face au Stade Brestois (2-3, une passe décisive) et le Montpellier Hérault (3-0, un but). De son côté, Vitinha avait été titularisé lors de la victoire face à l’AC Milan (3-0) il y a deux semaines. Un choix qui pouvait s’expliquer par le fait que le Sud-Coréen revenait récemment d’un long séjour avec sa sélection (Jeux Asiatiques et trêve internationale). « Aurait-il débuté (en Ligue des champions) s’il ne s’était pas absenté si longtemps ? Au vu des récents choix de Luis Enrique, la question peut se poser, de même que son remplacement vendredi à l’heure de jeu peut être interprété comme la volonté du staff de le ménager dans la perspective de la Ligue des champions mardi », se demande L’E.

Mais pour l’ancien sélectionneur, Alain Giresse, Vitinha apporte plus d’expérience dans une compétition comme la Ligue des champions : « Ça ne se joue pas à grand-chose entre les deux mais compte tenu de son expérience en coupe d’Europe, je pense que Vitinha possède un léger avantage sur Lee. Pour moi, dans la ligne du milieu, c’est le troisième avec Ugarte et Zaïre-Emery si l’on doit dégager une équipe type depuis le début de saison. Lee est plus offensif et plus à même d’occuper le couloir gauche. »

À voir aussi : Luis Enrique dithyrambique envers Lee Kang-In

De son côté, Le Parisien évoque le paradoxe Ousmane Dembélé. Malgré un grand déchet dans son jeu et des statistiques maigres, le numéro 10 du PSG prend une place de plus en plus importante dans le vestiaire et le jeu de Luis Enrique. Face au Montpellier Hérault, l’ailier de 26 ans est impliqué dans les trois buts avec notamment une passe décisive pour Warren Zaïre-Emery. « Sur son côté droit, l’international français dribble, répète les efforts, défend, fait lever le Parc des Princes, s’entend à merveille avec Hakimi et créé des différences et du déchet. Beaucoup. » S’il a réalisé l’une de ses meilleures performances sous le maillot des Rouge & Bleu depuis son arrivée cet été, l’ancien Barcelonais a perdu un total de 34 ballons dans cette rencontre, un record depuis son début d’aventure à Paris. De plus, le Français est à la recherche de son premier but mais n’y prête pas une très grande attention. « Son entourage affirme que ses échecs face au but n’altèrent pas sa confiance. Avec lui, Luis Enrique insiste énormément sur ce qu’il est capable de créer et non sur les statistiques. Entre les deux hommes, l’entente est positive et le Français apprécie notamment sa compréhension sur le plan humain et sa gestion des joueurs », rapporte LP.

Au Campus PSG, on le décrit comme quelqu’un de posé et mature. Il s’est imposé comme un relais entre les joueurs ou avec d’autres membres du club grâce à sa bonne humeur permanente, sa facilité à aller vers les autres et sa maîtrise de l’espagnol. « Peu de temps après avoir effectué ses premiers pas, l’ex-Rennais n’a d’ailleurs pas tardé à inviter l’ensemble de ses partenaires au restaurant. » Autre point positif de ce début de saison, sa condition physique. Souvent victime de nombreux pépins physiques par le passé, Ousmane Dembélé enchaîne les rencontres depuis le début de saison comme si ses blessures répétées n’étaient plus qu’un lointain souvenir. Un changement radical qui peut s’expliquer par son travail invisible entrepris à Barcelone. « Depuis quelques années, le néo-Parisien complète sa préparation avec un entraîneur personnel et un physiothérapeute, en mettant l’accent sur la prévention. »

🔴 L’entente est positive entre Dembélé et Luis Enrique. Le joueur apprécie notamment sa compréhension sur le plan humain et sa gestion des joueurs.



[Le Parisien] pic.twitter.com/qVJQem4p48 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 4, 2023

Enfin, le quotidien francilien revient sur l’avenir de Kylian Mbappé. Ce samedi, dans un communiqué, le Real Madrid a démenti toute négociation avec l’attaquant du PSG. Plus tôt dans la semaine, certains médias espagnols avaient affirmé la venue de l’international français l’été prochain, soit à la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu. Une information rapidement démentie par la Casa Blanca : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. » En 2018, le Real Madrid avait déjà fait une mise au point et avait assuré n’avoir fait aucune offre « ni au PSG ni au joueur. » Le même procédé avait été utilisé lorsque Marco Verratti avait été envoyé dans le club espagnol par certains médias : « Le Real Madrid n’a eu aucun contact avec le PSG ou le représentant du joueur, et les informations diffusées sont donc totalement fausses. » L’objet de ce communiqué serait surtout d’éviter toute poursuite de la part du PSG.

Surtout que selon les informations du Parisien, l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore acté. « Les considérations financières seront moins au cœur de sa réflexion que les performances sportives du PSG, une équipe au sein de laquelle il se sent (enfin) pleinement épanoui. » Le joueur veut se laisser le temps de la réflexion pour analyser la situation et décider s’il prolonger ou s’il part au Real Madrid. Au PSG, on reste serein, même si le meilleur buteur du club sera libre de négocier avec n’importe quel club à partir de janvier. « Aucun calendrier avec les dirigeants parisiens n’est fixé mais, l’heure venue, une prolongation sera forcément évoquée », conclut LP.