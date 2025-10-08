Revue de presse PSG : Warren Zaïre-Emery, Mary Earps…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 octobre 2025. Le regard lucide de Warren Zaïre-Emery sur sa situation, Mary Earps veut enfin briller dans un grand match…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Warren Zaïre-Emery. Depuis le début de l’année 2025, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire avec le PSG. En ce début de saison 2025-2026, il a été rétrogradé en sélection, lui qui a été convoqué en équipe de France Espoirs lors de ce rassemblement d’octobre. Il y a ce que l’on voit depuis un peu moins de trois ans : cette explosion au très haut niveau, ces promesses semées au fil des premiers mois et ce statut qui, peu à peu, en club puis en sélection, se dégrade, lance le quotidien sportif. Présent en conférence de presse hier, le jeune homme avait envie de se livrer sur ce qu’il traverse : ces mois douloureux et ce déclassement, avance L’Equipe. Devant les journalistes, le titi parisien a expliqué qu’il comptait bien retrouver les A lors de la prochaine trêve internationale de novembre. Pour ça, il sait qu’il devra renouer avec le joueur qu’il était. Ce milieu complet, d’instinct, d’équilibre. Quand il a été question du chemin pour retrouver le château, il n’a pas hésité à poser des mots forts. Oui, l’an dernier, il a été gagné par une forme de doute. Oui, il s’est englué dans un jeu sans risque. « Le numéro 33, qui concède un début de saison « mitigé », a une méthode bien à lui pour se régénérer. Pas de préparation mentale, non. Mais des dialogues avec « le coach, [ses] agents, [sa] famille », explique-t-il. Et pas seulement : « J’aime bien regarder des vidéos où je prenais le ballon et où je faisais ce que je savais faire (en 2023-2024). Je pense que ça m’aide. Et quand je vois ces vidéos, je me dis que j’ai toutes les capacités pour être le meilleur. C’est à moi de retrouver cette insouciance. » Le mot aura été prononcé une petite dizaine de fois en dix-huit minutes. À 19 ans, Zaïre-Emery est déjà en quête de son âme d’enfant », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi Mary Earps, la gardienne des Féminines du PSG. Le quotidien sportif indique que depuis son arrivée au PSG durant l’été 2024, l’internationale anglaise n’a pas encore vraiment ébloui dans un grand match avec le PSG. La Ligue des champions va être l’occasion pour elle de se montrer. Ce mercredi soir, elle devrait être titulaire contre Wolfsburg lors de la première journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Hormis la finale de la Coupe de France perdue aux tirs au but face au Paris FC (0-0, 4-5 aux t.a.b.) et la demi-finale des play-offs de la Première Ligue (3-0) contre cette même équipe du PFC, elle n’a jamais su se montrer décisive lors des rencontres face aux grosses équipes. Face à la Juve, donc, en C1, mais aussi contre Lyon, son bilan ayant empiré contre les Rhodaniennes. Elle n’est évidemment pas la seule responsable, mais ses quatre confrontations face à OL Lyonnes se sont soldées par des défaites de plus en plus sévères (0-1, 0-2, 0-3, 1-6), souligne L’Equipe. Depuis son avènement avec la sélection anglaise, Earps se sait plus observée, mais dit accepter tout cela avec philosophie. Charge à l’Anglaise de démontrer qu’elle est encore l’une des meilleures à son poste et la Ligue des champions est sans doute la compétition idéale pour cela, conclut le quotidien sportif.

