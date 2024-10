Revue de Presse PSG : Warren Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 octobre 2024. Warren Zaïre-Emery apprend la patience en équipe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la situation de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. Presque un an après sa première convocation chez les Bleus, le milieu du PSG traverse les derniers mois de manière plus anonymes. Pourtant, l’année passée à la même époque, le nom du jeune garçon était sur toutes les lèvres. « Le milieu, sélectionné pour la première fois, a tout pour devenir comme un visage majeur de ces Bleus-là, lancés depuis dix mois dans une ère post-Qatar où les retraites internationales (Lloris, Varane…) ont ouvert l’espace médiatique. » Jeudi dernier lors de la victoire face à Israël (1-4), « WZE » a fêté sa 5e sélection en EdF. « Pas grand-chose à l’échelle d’un adolescent. Et pourtant, il flotte au-dessus du gamin d’Aubervilliers une drôle d’impression. Comme si l’effet « Wawa » se dissipait. Comme si son avènement annoncé en bleu tardait à se concrétiser », se demande L’E. Dès ses premiers jours avec le groupe en novembre 2023, le staff français réalisait des entretiens individuels pour faire descendre cette pression. « Tranquille Warren », répètait-on en interne. Les joueurs parisiens étaient là pour le guider et son sélectionneur chez les Bleuets, Thierry Henry, lui avait donné quelques précieux conseils.

Le 18 novembre 2023, Warren Zaïre-Emery devient le plus jeune international français depuis 1945, à 17 ans et 255 jours. Il lui a suffi de 20 minutes pour inscrire son premier but face à Gibraltar (14-0) mais aussi connaître sa première blessure sérieuse à la cheville. Le premier moment de bascule dans sa carrière en sélection et en club. Les semaines passent, le milieu parisien réapparaît sur les terrains mi-décembre, joue beaucoup et la douleur réapparaît par moment. L’impression est moins flamboyante. « Il y a un contexte essentiel à prendre en compte. En quelques mois, il a presque changé de vie. Il a dû gérer à ce moment-là ses cours, les sollicitations de plus en plus nombreuses et les matches », explique-t-on dans son entourage. En mars, lorsqu’il revient chez les Bleus, le staff perçoit une forme d’usure mentale et cela trouve un prolongement dans ses performances sportives. Face à l’Allemagne (défaite 2-0), le 23 mars dernier, « WZE » passe à côté de son match, comme beaucoup de ses coéquipiers, pour sa deuxième et dernière titularisation jusqu’à maintenant en EdF. « Le sélectionneur, s’il l’épargne médiatiquement, mesure alors ce qui peut le séparer du haut niveau international. »

Par la suite, Warren Zaïre-Emery signe son premier contrat professionnel en avril et est élu meilleur espoir de la saison lors des Trophées UNFP. Pour le PSG, il était hors de question que son joueur participe à l’Euro et aux Jeux Olympiques. Le club « opte pour la ligne dure et le prive des Jeux. » Cependant, la convocation de N’Golo Kanté à l’Euro 2024 répond à la volonté du staff des Bleus d’apporter de la densité et de l’expérience dans l’entrejeu. Un rappel qui laisse peu de place à Zaïre-Emery. Les journées à Paderborn (Allemagne) pouvaient être longues pour le Titi. « Le milieu de terrain, relégué dans la hiérarchie, ne joue pas et, parfois, accuse le coup. Une frustration logique pour quelqu’un qui, finalement, avait traversé les précédents mois sans obstacle. » Pour son entourage, la patience finira par payer. « C’est bien de devoir se bagarrer pour aller chercher sa place en équipe de France. C’est à lui de se donner les moyens de se faire sa place dans cette équipe », glisse un proche. Concernant Didier Deschamps, il lui a rappelé que cette période Euro lui servira pour plus tard. « L’enjeu est là. À 18 ans, celui qui reste un tout jeune Bleu va devoir intégrer un concept encore peu connu : la patience », conclut L’E.

