Revue de presse PSG : Xavi Simons, Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le retour de Xavi Simons au PSG. Un an après son départ, libre de tout contrat, au PSV Eindhoven, le milieu offensif (20 ans) sera de nouveau un joueur des Rouge & Bleu. Au moment du deal l’été dernier, les dirigeants parisiens se félicitaient d’avoir réussi à inclure une clause rachat dans le bail du Néerlandais. De base, Xavi Simons devait prolonger avec le PSG et être prêté dans la foulée au PSV. « Mais face au forcing des dirigeants néerlandais, et à leur refus de développer un joueur sans contrepartie financière, toutes les parties avaient accepté un départ définitif avec une option de rachat estimée à 6 M€ (4 M€ pour le PSV, 2 M€ pour le joueur). » La décision de lever cette clause a été prise il y a quelques jours avance le quotidien sportif. Le joueur a validé ce choix cette semaine. Pour l’Equipe, « tout le monde en sort gagnant. Le PSG qui retrouve un joueur plus fort, le PSV qui prend un peu d’argent et Xavi Simons, capable désormais d’avoir des exigences envers la direction parisienne. »

Le quotidien sportif indique que Xavi Simons était attendu hier à Paris afin de passer des tests médicaux et apposé sa signature sur son contrat, d’une durée de quatre ans, avec le PSG. « Le président Nasser al-Khelaïfi a été déterminant dans ce dossier, en discutant longuement, en visio, avec le joueur, ses proches et son agent ces dernières semaines. » Un élément important alors que Manchester United a longtemps cru pouvoir l’acheter au PSV, avance l’Equipe. Xavi Simons ne devrait pas être présent à l’entraînement mardi. Entre hier et aujourd’hui, lui, son agent et Luis Campos, doivent déterminer ensemble quelle sera la suite des événements. « Deux choix se présentent au Néerlandais : rester à Paris ou partir en prêt, probablement à Leipzig, avec qui le joueur et le PSG sont déjà d’accord, même si MU espère encore l’accueillir sous cette forme. » Pour rester, il veut avoir des garanties sur sa place dans l’effectif de Luis Enrique. Et pour ça, il n’acceptera de continuer que si Neymar ou Kylian Mbappé venaient à quitter le club. « Xavi Simons estime que le départ de l’une des deux stars lui permettra d’avoir un temps de jeu important en France.«

Sur le long terme, Le PSG compte sur Xavi Simons et espère en faire un élément central de son projet, assure l’Equipe. « À court terme, le PSG est cependant prêt à accepter une cession temporaire avec option d’achat, tout en incluant dans la transaction une « contre-option » afin d’éviter de perdre définitivement le joueur si sa progression continue d’être linéaire (*). Un moyen, aussi, de convaincre Leipzig de miser sur le joueur. » Le quotidien sportif explique que malgré son attachement à Paris, l’international néerlandais ambitionne d’y être un élément important et pas simplement de faire partie d’une large rotation. Ses proches estiment qu’un prêt à Leipzig serait une bonne chose pour sa progression. « C’est au-dessus du PSV, dans un Championnat majeur. C’est l’idéal pour refaire une saison pleine avant de revenir à Paris avec de nouveaux arguments pour se faire une place définitive dans un club où Xavi veut réussir. Surtout que l’année prochaine, Neymar ou Mbappé ne devraient plus être là. » Une décision définitive devrait être prise dans les prochaines heures conclut l’Equipe.

* En 2020-2021, le PSG avait utilisé ce montage lors du prêt d’Arnaud Kalimuendo à Lens. Le club artésien avait une option d’achat de 6 M€, qu’il avait souhaité lever en fin de saison. Mais le PSG avait aussi glissé une « contre-option » d’un montant de 1,5 M€, prioritaire sur celle de Lens, qui lui avait permis de récupérer le joueur. Avant de le prêter de nouveau à Lens, explique l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé comme des autres internationaux concernés par les rencontres internationales du mois de juin. Après des tests physiques ce lundi, il devrait retrouver les terrains lors de la séance de demain à 16 heures. « Lancé dans un bras de fer avec son employeur, il ne semble pas du tout, pour l’heure, perturbé par la situation« , indique l’Equipe. Une certitude, sa direction aura plus de loisirs pour discuter avec lui et « tenter de lui mettre la pression, si tant est que Mbappé puisse la ressentir. » Nasser al-Khelaïfi a prévu d’assister à l’entraînement demain, première séance avec un groupe au complet. Il ne serait pas surprenant qu’il en profite pour avoir un aparté avec Mbappé, conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé. Comme la plupart des joueurs du PSG convoqués en sélection lors du mois de juin, l’international français est attendu dans le centre flambant neuf du club de la capitale à Poissy. Outre faire ses premiers pas dans ce bijou, l’attaquant (24 ans) va aussi expérimenter la méthode Luis Enrique. « Très vigilant sur la condition physique de ses joueurs, l’entraîneur espagnol a surement été ravi d’observer Mbappé s’entretenir la semaine dernière« , avance le quotidien francilien. Une reprise qui se fera dans une atmosphère particulière explique Le Parisien. Libre de tout contrat dans un an, il a publiquement fait savoir qu’il comptait rester au PSG cet été. De son côté, le club ne veut pas le voir partir libre. « Autrement dit, entre rempiler et partir dès cet été, Mbappé doit choisir« , conclut le quotidien régional.