Revue de Presse PSG : Xavi Simons, RB Leipzig…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 août 2024. Le choix réfléchi de Xavi Simons pour son avenir, l’international néerlandais ne ferme pas complètement la porte au PSG, un point sur son futur à l’été 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Xavi Simons. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, l’international néerlandais n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière chez les champions de France. Et il va finalement reprendre la direction du RB Leipzig, pour un deuxième prêt consécutif. « Dans les jours à venir, le club allemand officialisera qu’il accueille à nouveau le joueur sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat, comme la saison passée. » Depuis plusieurs semaines, l’avenir du milieu offensif agite le mercato, notamment avec une subtilité dans son contrat qui lui permet de choisir sa future destination. Ainsi, plusieurs écuries ont tenté de s’attacher les services du joueur de 21 ans, comme Manchester United, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund. Le club bavarois était même prêt à débourser 100M€ selon certaines sources. Incapables de dépenser une telle somme, le FC Barcelone et le RB Leipzig ont formulé une proposition de prêt.

Face aux différentes marques d’intérêt des clubs européens, Xavi Simons avait décidé de donner sa réponse après son Euro 2024 avec les Pays-Bas. La non-participation de Manchester United en Ligue des champions a été rédhibitoire pour le joueur parisien. Concernant la proposition du Bayern, le natif d’Amsterdam a été séduit et a longtemps hésité. Mais finalement, il est resté sur son idée de base, celle d’avoir de la stabilité en restant une saison supplémentaire au RB Leipzig. « Le Néerlandais a donc privilégié l’endroit qu’il pense être, à date, le plus adapté à sa progression. Les remous récents du Bayern, qui a connu trois entraîneurs en quinze mois (Nagelsmann, Tuchel, Kompany), n’ayant sans doute pas plaidé en faveur des Bavarois », rapporte L’E. Au sujet du PSG, Xavi Simons n’a pas envisagé un retour dans son club formateur cet été. « Il estime que le PSG et la Ligue 1 ne sont aujourd’hui pas un terrain conforme à ses desiderata. » Il désire avoir un rôle de leader avec un temps de jeu conséquent, choses que Luis Enrique ne lui promettra pas.

Mais le choix du joueur de repartir en prêt a été compris par les dirigeants parisiens. Ces derniers ne privilégient pas une vente pour cet été, en raison de l’accord passé avec le PSV Eindhoven au moment du rachat du joueur à l’été 2023 (en cas de transfert d’ici janvier 2025, le PSG devrait reverser 20% de la somme au club néerlandais). Le board parisien estime donc que le joueur de 21 ans continuera sa progression en Bundesliga et que sa valeur marchande augmentera à nouveau. Les champions de France donnent donc rendez-vous dans un an pour refaire le point sur l’avenir de Xavi Simons avec tous les scénarios ouverts : une intégration dans l’équipe parisienne ou une grosse vente. L’ancien Barcelonais entretient d’excellentes relations avec le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi. Ainsi, Xavi Simons n’exclut pas complètement la possibilité de reporter un jour le maillot du PSG, si toutes les conditions sont réunies. Il est reconnaissant envers le club qui l’a lancé dans le monde professionnel à l’âge de 17 ans. « En privé, le milieu offensif assure qu’il fera en sorte que Paris y trouve un intérêt quelle que soit l’issue de leur histoire », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.