Revue de presse PSG : Zabarnyi, Kvaratskhelia, trêve…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 octobre 2025. Illia Zabarnyi prêt à bousculer la hiérarchie plus rapidement que prévu ? Khvicha Kvaratskhelia possiblement présent contre Lille, la gestion des blessés lors de la trêve internationale…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Illia Zabarnyi. Le quotidien sportif explique que le défenseur central a réalisé son meilleur match depuis qu’il a rejoint le PSG mercredi soir sur la pelouse de Barcelone. Avec de telles performances, l’international ukrainien peut-il déjà bousculer la hiérarchie ?, se demande L’Equipe. « Pour analyser les premières semaines de Zabarnyi sous les couleurs parisiennes, il faut revenir à la genèse. Le duo Luis Enrique-Luis Campos avait identifié l’ancien défenseur des Cherries comme une recrue potentielle depuis l’automne dernier. Si le transfert a mis du temps à aboutir cet été, le joueur a eu le temps, à travers des dialogues avec Luis Enrique, comme des vidéos, d’appréhender le jeu du PSG. » À son arrivée, la recrue connaissait le cahier des charges. L’entraîneur parisien a essayé de détendre au maximum son jeune défenseur. Débarquer de Bournemouth dans un club champion d’Europe n’a pas été facile à appréhender et les premières semaines ont été sources de stress chez l’Ukrainien. Mais Luis Enrique a souhaité prendre le temps pour discuter à plusieurs reprises avec son nouveau joueur, lui expliquant qu’il devait aider l’équipe à apprendre à mieux défendre et que ce n’était pas à l’équipe de lui apprendre ça. Une façon de responsabiliser son joueur, avance le quotidien sportif. Ce que l’on a pu observer lors de ses dernières rencontres répond aux interrogations : avec notamment une capacité de lecture des situations (centres notamment) au-dessus de la moyenne. La manière dont, mercredi, il a réagi sur des séquences brûlantes – face à Ferran Torres – dit tout de sa culture défensive. « L’international ukrainien ne partait pas, dans sa connaissance de Paris comme du club, de nulle part. Il avait pris le temps d’étudier le contexte francilien. Alors qu’il poursuit à travers des cours son apprentissage du français, Zabarnyi, avec un solide anglais, a renvoyé l’image d’un homme simple en interne. Ouvert, souriant, celui qui s’est rapproché de joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia colle par son professionnalisme avec ce que souhaite Luis Enrique. Dans son rapport avec Matveï Safonov, il se veut prudent publiquement, évitant soigneusement d’être associé, par l’image, avec le Russe. » Il ne faut pas céder à la culture de l’instant. Les sept matches (555 minutes) de Zabarnyi avec le PSG, aussi consistants soient-ils, ne peuvent pas balayer l’impact de Marquinhos depuis des années. C’est dans le cadre de sa succession que l’Ukrainien a été recruté cet été. Dans le leadership, « Marqui » joue un rôle central. Sur les prochaines affiches, il gardera l’avantage. Mais à moyen terme, la succession s’effectuera. Déjà présentes depuis plusieurs mois, les offres saoudiennes ressurgiront au printemps pour le capitaine brésilien, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le possible retour de Khvicha Kvaratskhelia dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lille demain soir (20h45, Ligue 1+). Victime d’un problème musculaire à la cuisse gauche contre Auxerre, le numéro 7 du PSG pourrait être convoqué par Luis Enrique pour le choc contre Lille, sa blessure étant légère selon les derniers échos récoltés, avance le quotidien francilien. En ce qui concerne les autres blessés, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont sans surprise forfaits pour cette rencontre. Désiré Doué, touché au mollet le 5 septembre avec l’équipe de France, a poursuivi son travail en vue d’un retour sur les pelouses, mais il semble encore trop juste. Après avoir renoncé à jouer contre le FC Barcelone après avoir ressenti de mauvaises sensations à l’échauffement, Joao Neves ne sait pas encore s’il se déplacera à Lille, même s’il a été sélectionné avec le Portugal, indique Le Parisien. Son compère du milieu, Fabian Ruiz, ne sera pas à Lille, assure le quotidien francilien. L’international espagnol, qui n’a pas été convoqué par Luis De la Fuente est sorti blessé à la 72e minute contre le Barça.

Le XI probable du PSG contre Lille selon Le Parisien : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Zaïre-Emery, Mayulu – Lee, Ramos ou Ndjantou, Barcola

L’Equipe évoque aussi les blessés et la trêve internationale qui arrive. Le quotidien sportif explique que le PSG a fait assaut de prudence avec les différentes fédérations. Plusieurs joueurs récemment touchés ou diminués n’ont pas été convoqués (Marquinhos, Doué, Dembélé) alors que Fabian Ruiz, victime de fatigue musculaire ces dernières semaines et sorti blessé contre le Barça, n’a pas été convoqué avec l’Espagne pour souffler, assure le quotidien sportif. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia a été sélectionné avec la Géorgie. Mais Willy Sagnol ne prendra aucun risque avec le numéro 7 du PSG, avec un temps de jeu adapté, avance L’Equipe. Ce devrait être la même chose pour Joao Neves. Après l’annonce de sa liste, Roberto Martinez a expliqué que le numéro 87 du PSG n’était pas blessé. Mais il doit faire l’objet d’une gestion sur mesure, conclut le quotidien sportif.



















