Revue de Presse PSG : Zabarnyi, Marquinhos, concurrence, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 août 2025. Illya Zabarnyi va s’engager chez les Rouge & Bleu, le portrait du défenseur ukrainien, la concurrence avec Marquinhos, le PSG a-t-il déjà terminé son mercato dans le sens des arrivées…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’arrivée d’Illya Zabarnyi. Après deux mois de négociations, le PSG et Bournemouth ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert à hauteur de 63M€ hors bonus. L’Ukrainien signera un bail de cinq saisons chez les champions d’Europe, soit jusqu’en juin 2030. Pourtant jusqu’à hier matin encore, les discussions étaient toujours tendues entre les deux formations. Chaque camp ne lâchait rien, jusqu’au mécanisme de solidarité, payé finalement par le club de la capitale. Au final, la formation de Premier League a accepté l’offre de 63M€ hors bonus. Dans les détails, « Paris va payer 60 M€ de transfert fixe, environ 3 M€ de frais de solidarité et 3 M€ en bonus, répartis de la manière suivante : 1,5 M€ si le PSG remporte la Ligue 1 et 1,5 M€ s’il remporte la Ligue des champions, une fois durant les cinq ans de contrat de l’Ukrainien. » L’Ukrainien percevra un salaire de 4,5M€ net hors bonus (qui peuvent faire facilement monter la facture jusqu’à 8 M€) lors de sa première saison.

Au début, le PSG pensait pouvoir compter sur sa recrue pendant la Coupe du monde des clubs, le défenseur avait déjà passé sa visite médicale à Toronto avec sa sélection. Mais pendant la longue période des négociations, Illya Zabarnyi est resté fidèle à son choix de rejoindre le PSG. Le défenseur de 22 ans n’a pas modifié son discours malgré les intérêts de Tottenham et Newcastle et une frustration qui devenait visible en raison de la lenteur des négociations. D’accord avec les champions d’Europe depuis le mois de mai, les agents du joueur, Frédéric Ryssen et Tom Soden, n’ont jamais ouvert la porte à des discussions avec d’autres clubs. Les Rouge & Bleu tiennent enfin leur défenseur qu’ils désiraient depuis des mois. Après avoir profité de vacances prolongées et d’une préparation avec Bournemouth, l’Ukrainien est prêt physiquement pour le match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham (13 août) et le déplacement à Nantes en Ligue 1 (17 août). « Une volonté de Luis Enrique. L’entraîneur a poussé ses dirigeants, ces dernières heures, à accélérer leur recrutement. »

Le quotidien sportif évoque aussi la concurrence qui s’annonce en défense centrale. Pour faire progresser son groupe, Luis Enrique désirait recruter un nouvel élément dans ce secteur de jeu. La priorité de ce mercato était donc de faire venir un axial droitier et Luis Enrique a rapidement validé le profil d’Illya Zabarnyi. Avant même la fin de la saison 2024-2025, l’entraîneur parisien a pu échanger avec l’Ukrainien pour lui présenter son projet de jeu et s’assurer de sa volonté de rejoindre les Rouge & Bleu. Le board parisien savait aussi depuis juin que Marquinhos avait décidé de rester à Paris, lui dont le contrat cout jusqu’en 2028. Il apportera donc une vraie concurrence au capitaine des champions d’Europe. Plus grand et véloce (1.89 m, 81 kg contre 1.83 m, 74 kg pour le Brésilien), Illya Zabarnyi a « une grosse culture défensive. Dans le duel au sol, comme le duel aérien, il était déjà dominant », rapporte un scout anglais.

Perçu comme un faux lent à son arrivée en Premier League en janvier 2023, le défenseur de bientôt 23 ans (il les fêtera le 1er septembre prochain) a rapidement décollé cette étiquette. « Ce que j’aimais bien cette année, et c’est ce qui a porté Bournemouth (9e du Championnat), c’est sa complémentarité avec Dean Huijsen. Le binôme était hyper cohérent : Huijsen très responsabilisé à la relance et Zabarni qui dégageait beaucoup de sûreté, de solidité. Mais attention, Zabarni n’a pas un mauvais pied. C’est plutôt un relanceur fiable », explique le scout anglais. Mais, il reste derrière le nouveau joueur du Real Madrid en termes de passes tentées (49,5 passes en moyenne, contre 60). En revanche, le futur joueur du PSG apprécie le jeu long vers les couloirs, notamment sur sa gauche. Intense dans les duels (63% de duels remportés), Illya Zabarnyi est aussi un habitué du pressing sous les ordres de son coach Andoni Iraola. « Une donnée essentielle pour s’intégrer au mieux à Paris et l’une des raisons pour lesquelles Luis Enrique souhaitait absolument le voir débarquer », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien fait le portrait de la future recrue du PSG, Illya Zabarnyi. L’international ukrainien (49 sélections, 2 buts) va s’engager chez les champions d’Europe pour les cinq prochaines saisons contre la somme de 66M€ bonus compris. Prêt physiquement après avoir réalisé toute la pré-saison avec Bournemouth, le défenseur central se tient prêt pour affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe (13 août), un club qui avait aussi montré un intérêt prononcé à son égard cet été. Formé au Dynamo Kiev où il débutera comme professionnel à l’âge de 18 ans et 9 jours, « il incarne très tôt le sérieux, la rigueur et cette capacité à ne jamais trahir le jeu par excès d’émotion. En Ukraine, il devient rapidement un pilier, d’abord dans son club, puis en sélection nationale. » Il a également appris la résilience. Cadet d’une fratrie de trois garçons, Illya Zabarnyi a grandi dans des conditions modestes et avec des parents séparés. « Un étage comptait six ou sept familles et nous étions dans une seule pièce, à cinq », expliquait-il à l’automne 2024. Il a connu sa première cap avec la sélection ukrainienne en octobre 2020 face à l’équipe de France avec une défaite cinglante (7-1). L’Euro 2020 lui a permis de se révéler davantage aux yeux d’un plus large public. Arrivé à Bournemouth en janvier 2023 contre un chèque de 22M€, Illya Zabarnyi s’est imposé comme l’un des hommes forts des Cherries. Lors de la saison 2024-2025, il aura disputé 36 matches de Premier League (3.114 minutes) et sa complémentarité avec Dean Huijsen a marqué les esprits. « Avec 3.575 m vers l’avant balle au pied lors de la saison écoulée, il a fait mieux que 89 % des défenseurs centraux à au moins 900 minutes de jeu dans le top 5 européen. »

Pour atteindre ce niveau, le principal concerné a dû travailler sur lui-même, comme il l’a expliqué au quotidien The Telegraph à l’automne dernier : « Quand j’ai commencé à jouer, j’étais trop gentil sur le terrain. Ce n’était pas bon. Mon entraîneur à Kiev, Mircea Lucescu, m’a dit : il faut être fort, il faut faire peur. Il fallait que j’arrête d’être trop gentil. Aujourd’hui, j’essaie d’être une personne différente sur le terrain. » De nature calme et réservé, le joueur de 22 ans reconnait sa marge de progression : « J’essaie de tirer de chaque match quelque chose qui me fait progresser. Je suis jeune, mais j’en veux plus, car au fond de moi, je suis un leader. Je veux diriger. » Illya Zabarnyi avait notamment marqué les esprits lors de l’Euro 2024. Malgré l’élimination dès la phase de groupes de l’Ukraine, le défenseur central avait su tirer son épingle du jeu avec une précision de passes proche de 89 % (171 réussies sur 194 tentées). Un profil qui n’a pas échappé au PSG, déjà intéressé l’hiver dernier. Mais la présence du Russe Matvey Safonov avait freiné les discussions. « À l’hiver 2025, Zabarnyi n’avait pas caché ses réserves. Le défenseur ukrainien n’y voit désormais plus un obstacle. Conscient que le vestiaire peut aussi être un lieu de dépassement, pas de division. À Paris, il continuera d’avancer sans grands mots ni grands gestes, fidèle à cette élégance discrète qui le caractérise. Solide, sobre », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien se demande si le mercato estival du PSG est déjà terminé après l’officialisation de Lucas Chevalier et l’arrivée prochaine d’Illya Zabarnyi. « Dans le sens des arrivées, l’essentiel est déjà fait. Après avoir rapidement érigé en priorité les recrutements d’un gardien et d’un défenseur axe droit qui entrera en concurrence avec Marquinhos, Luis Campos a rempli sa mission. » Mais en cas de départ, un dernier mouvement n’est pas à écarter, même si les dirigeants misent essentiellement sur la stabilité avec un groupe qui a extrêmement bien tourné la saison dernière. Au début du mercato, le board parisien avait notamment regardé pour un ailier droit « faux pied. » Le cas de Lee Kang-In devra être surveillé de près en raison de son temps de jeu réduit et des intérêts de quelques formations européennes (Naples, Manchester United). En défense, l’entourage de Lucas Beraldo « a mandaté un grand agent étranger pour explorer certains marchés, mais la porte reste fermée. » Pour Presnel Kimpembe, le PSG lui cherche une porte de sortie. Enfin, Gonçalo Ramos pourrait être sollicité dans les semaines à venir, même si la direction parisienne voudrait le conserver. Il faudra également se séparer des nombreux indésirables restants : Renato Sanches, Carlos Soler (pisté par Villarreal), Nordi Mukiele, Marco Asensio (Aston Villa, Fenerbahçe) et Randal Kolo Muani (Juventus Turin).